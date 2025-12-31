Новини
Войни без край, природни бедствия и кибератаки: Живият Нострадамус направи официалната си прогноза за 2026 г.

31 Декември, 2025

Бразилецът не даде много причини за оптимизъм през новата година

Войни без край, природни бедствия и кибератаки: Живият Нострадамус направи официалната си прогноза за 2026 г. - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С наближаването на края на 2025 година бразилският мистик Атос Саломе, известен като Живия Нострадамус, публикува своите зловещи прогнози за 2026 г. 39-годишният ясновидец, който твърди, че е предвидил пандемията от COVID-19 и смъртта на кралица Елизабет II, предупреждава: светът навлиза в още по-опасен период.

Според него войните ще продължат без ясен победител, а политическата нестабилност ще се задълбочи. Конфликтът между Русия и Украйна, въпреки мирните разговори между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, няма да приключи. Саломе предвижда дълъг военен застой – редуващи се настъпления и отстъпления, без официален мирен договор и без ясно определени граници.

Той предупреждава, че Европа трябва да бъде нащрек, тъй като възстановяването на Украйна може да съвпадне с нови атаки.

Напрежението ще расте и в Източна Азия. Саломе вижда ескалация около Тайван, но не и пълномащабна война. Вместо това – блокади, кибератаки, икономически удари, проблеми с доставките на чипове и информационна война. Целта: изтощаване на противника, без открит военен сблъсък.

Африка също остава в капана на хаоса. Западна Африка и регионът Сахел ще бъдат разтърсвани от насилие, тероризъм и лошо управление. Това ще доведе до нова миграционна вълна към Европа и Близкия изток, предупреждава мистикът.

Още по-тревожна е прогнозата за масови кибератаки. През 2026 г. те ще бъдат насочени към енергийни и водни системи, комуникации и големи градове, особено в САЩ и Западна Европа. Световни събития като Световното първенство по футбол в САЩ и Мексико също са потенциална мишена. „Целта не е само технически срив, а страх и хаос“, казва Саломе.

Има и лъч надежда – в медицината. Той прогнозира сериозни пробиви в генната терапия с CRISPR, които ще дадат шанс за лечение на тежки заболявания. Но наред с това предупреждава, че изкуственият интелект трябва спешно да бъде регулиран, за да се предотвратят измами, дийпфейкове и масово следене.

По отношение на здравето Саломе говори за „постоянно състояние на тревога“ – птичи грип, денга, Mpox и други огнища ще държат системите под напрежение. Най-голямата му тревога е „изтощението на системата“ – болници, които не издържат, недостиг на средства и липса на глобално сътрудничество.

А климатът? Прогнозата е апокалиптична. Европа ще бъде ударена от екстремни горещини, особено Испания, Италия и Гърция. Югоизточна Азия ще страда от смъртоносни наводнения, Южна Америка – от суши и потопи, а Близкият изток и Северна Африка – от жега и водна криза.

„Климатичните бедствия ще се случват бързо и ще бъдат все по-разрушителни“, предупреждава „Живият Нострадамус“.

Ако прогнозите му се сбъднат, 2026 г. ще бъде година на изпитание за целия свят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нистрадамус

    8 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    17:57 31.12.2025

  • 2 Тити

    9 2 Отговор
    Този е Нострадамус колкото има живот на Марс.

    Коментиран от #8

    17:59 31.12.2025

  • 3 Сила

    8 7 Отговор
    Путин ще стане голям , 1 и 70 см ( ама друг път !)

    Коментиран от #17, #21

    18:00 31.12.2025

  • 4 Ген Мутафчийски

    10 0 Отговор
    Яко ще се мре!

    18:00 31.12.2025

  • 5 Боко Престъпникът

    9 0 Отговор
    Докато не го чуя от устата на Алена не вярвам.

    Коментиран от #11

    18:01 31.12.2025

  • 6 нострадамус да каже!

    7 2 Отговор
    Кога Китайската академия на науките ще настигне високотехнологичния Запад , достигнал до върхове , като пластмасова капачка която ти бърка в носа , докато пиеш ?

    18:02 31.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    Соросоидката е възмутена и ще си смени пола от яд.

    18:02 31.12.2025

  • 8 Няма

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Как да знаеш, каква глупост каза, нали?

    18:02 31.12.2025

  • 9 нострадамус каза:

    6 5 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #18

    18:03 31.12.2025

  • 10 Даааа

    5 0 Отговор
    Този беше казал, че войната в Украйна ще свърши на 28.12. 2025г.Познаааа!

    18:03 31.12.2025

  • 11 Свети Петър

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боко Престъпникът":

    Ще я питам и ще ти звънна.Ако разреши Началника де!

    18:03 31.12.2025

  • 12 Някоя си

    0 2 Отговор
    Маг каза, че войната в Украйна ще свърши догодина. Аз вярвам на него.

    18:04 31.12.2025

  • 13 Марин от ж.к. Надежда

    9 1 Отговор
    Аз от геюви прогнози не ща, камо ли от нострадамуси от Тему като тоя самозванец!

    18:05 31.12.2025

  • 14 Заека

    11 0 Отговор
    Приказки от общ характер.

    18:06 31.12.2025

  • 15 Идън

    11 0 Отговор
    Много нескопосано направен колаж- на това телце - тази глава е голяма...Има негативно излъчване...

    18:14 31.12.2025

  • 16 Умрелия Нострадамус

    6 0 Отговор
    Тоя мяза на Кулагин

    18:15 31.12.2025

  • 17 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Като сложи токчетата е към 1.75 метра!

    18:21 31.12.2025

  • 18 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "нострадамус каза:":

    Той каза и копейките да бачкат, щот и те пращат пари за Киев.

    18:22 31.12.2025

  • 19 Егати Нострадамуса

    7 0 Отговор
    Как си е напомпало устните това..

    18:25 31.12.2025

  • 20 бррр

    4 0 Отговор
    Какво е това нещо на снимката, с излъчване на попова лъжичка. Тоя не може да каже кога ще пи-ккае, камо ли нещо повече.

    18:26 31.12.2025

  • 21 00014

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    И твоят ще стане 13 см, ама друг път. Полза от разтягане няма!

    18:36 31.12.2025

  • 22 хахахахахаха

    0 0 Отговор
    какъв гадател е тоя ??? това всеки може да го каже!

    18:41 31.12.2025