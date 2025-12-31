Новини
Любопитно »
Леонардо ди Каприо е гледал "Титаник" само веднъж на премиерата му (ВИДЕО)

31 Декември, 2025 16:46 356 4

  • титаник-
  • леонардо ди каприо-
  • роля-
  • джеймс камерън-
  • филм

Актьорът призна, че няма навика да гледа повторно филмите си

Леонардо ди Каприо е гледал "Титаник" само веднъж на премиерата му (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо призна, че никога не е гледал отново култовия филм "Титаник", който го превърна в световна знаменитост през 1997 г. Разкритието беше направено по време на разговора „Actors on Actors“ за Variety, реализиран съвместно с CNN, в диалог с Дженифър Лорънс.

„Не, не съм го гледал от векове“, отговори 51-годишният актьор, след като Лорънс го попита дали някога се е връщал към филма на Джеймс Камерън. Актрисата реагира с изненада, отбелязвайки, че днес той вероятно би могъл да го възприеме „просто като филм“, подчертавайки, че продукцията остава изключително силна и във времето.

Леонардо Ди Каприо поясни, че по принцип избягва да гледа собствените си филми, макар да призна, че има редки изключения. Той на свой ред попита Лорънс дали тя гледа екранните си участия. Носителката на „Оскар“ отговори, че почти никога не го прави, добавяйки с усмивка, че ако беше участвала в нещо с мащаба на „Титаник“, вероятно би направила изключение.

По време на разговора Дженифър Лорънс сподели странна ситуация, когато е решила да гледа отново филма Американска схема. Тя призна, че го е пуснала отново в неформална обстановка и в нетрезво състояние, водена от любопитството дали наистина е добра актриса, като самата тя не си спомня какъв е бил крайният ѝ извод.

Актрисата разказа и друг случай от снимачната площадка на втория филм от поредицата Игрите на глада, когато по погрешка е взела сънотворно преди работа. По думите ѝ това е довело до халюцинации по време на сцена с покойния Филип Сиймур Хофман, което е предизвикало напрежение на снимачната площадка и неразбиране от страна на колегите ѝ, включително Елизабет Банкс.

Леонардо ди Каприо и Дженифър Лорънс вече си партнираха във филма Не поглеждай нагоре, продуциран от Netflix. Според информация на The Hollywood Reporter, двамата актьори отново ще се съберат на екран в подготвяния хорър проект What Happens at Night, режисиран от Мартин Скорсезе – продукция, която вече предизвиква сериозен интерес в киноиндустрията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хулио

    1 0 Отговор
    Тоя мазник да ходи да търси 18 годишни еврейски моделки щото всичките ги е минал.
    И аз не съм гледал титаник.

    16:49 31.12.2025

  • 2 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор
    За какво да го гледа,като е участвал в него?🤔🤨🤣🤣

    16:51 31.12.2025

  • 3 Събиноооо

    2 0 Отговор
    Отивай да си купуваш маратонки и марш на стадиона да бягаш

    16:52 31.12.2025

  • 4 антрополог

    0 0 Отговор
    Лео също руснак по произход

    17:01 31.12.2025