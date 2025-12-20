Новини
Почина канибалът от Перм, хапвал пържоли от човешко месо ВИДЕО

20 Декември, 2025 05:06, обновена 20 Декември, 2025 05:13 589 4

65-годишният Михаил Малишев излежа дълга присъда за две доказани убийства

Снимка: НТВ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пермският канибал Михаил Малишев почина на 65-годишна възраст в клиника, където отишъл на лекар, съобщава SHOT.

„Маниакът почина в петък следобед в Пермската болница № 21. Той отишъл там за лекарски преглед, но не стигнал до лекарския кабинет: близо до входа му станало зле, хванал се за сърцето, паднал и починал“, се казва в съобщението.

Малишев беше арестуван през 2000 г. за две доказани убийства, въпреки че полиграфски тест твърди, че е бил замесен в поне осем: убил, разчленил и частично изял мъж и жена. Той изхвърлил останките на първата жертва близо до къща на улица „Маршал Рибалко“.

Детективите открили второто разчленено тяло в река. Съобщава се, че Малишев е използвал меките тъкани, за да пържи котлети, а останалите е изхвърлял. Той често е правил шишчета от бездомни кучета.

Делото срещу Малишев се състояло през 2002 г. и той е осъден на 25 години за две убийства. Той е излежал присъдата си в Пермския край, подложен на задължително психиатрично лечение.

Освободен е от затвора през октомври 2022 г.

Според SHOT, след освобождаването си от затвора Малишев е намерил работа в приют за животни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    3 1 Отговор
    Ганев, весели празници, догодина да напишеш същана статия за маниака от Санкт Петербург, който сега хапва човешко в Кремъл.

    05:21 20.12.2025

  • 2 То да е

    1 0 Отговор
    само тоя, в Русия има затвори специално за канибали. Ама като видите живота в отдалечените райони какъв е... няма да се очудите защо има толкова канибали...

    05:33 20.12.2025

  • 3 Мдааа

    0 0 Отговор
    Какво ли няма в "прекрасния" руски мир...

    05:51 20.12.2025

  • 4 Бат-Баян

    0 0 Отговор
    Не разбрах,къде е новината.Това са съвсем нормални взаимоотношения в руския свят.Ежедневно в Русия су убиват хиляди хора,за да послужат за храна на други хора или животни.Икономиката на Русия е на военни релси,а средствата недостигат за по-бедните слоеве от населението,което изнемогва.Страданията на руските хора са познати на света от векове.Знаем че съдбата ги е научила да оцелява при всякакви екстремни условия,в които нормални хора не биха могли.Мдааа,руский человек от ничево не боится и может бить,убивать,кушать и пить всыо.Не знаю,но думаю что руский человек,можно не точно человек....
    ,

    05:51 20.12.2025