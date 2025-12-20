Почина канибалът от Перм, хапвал пържоли от човешко месо ВИДЕО

Пермският канибал Михаил Малишев почина на 65-годишна възраст в клиника, където отишъл на лекар, съобщава SHOT.

„Маниакът почина в петък следобед в Пермската болница № 21. Той отишъл там за лекарски преглед, но не стигнал до лекарския кабинет: близо до входа му станало зле, хванал се за сърцето, паднал и починал“, се казва в съобщението.

Малишев беше арестуван през 2000 г. за две доказани убийства, въпреки че полиграфски тест твърди, че е бил замесен в поне осем: убил, разчленил и частично изял мъж и жена. Той изхвърлил останките на първата жертва близо до къща на улица „Маршал Рибалко“.

Детективите открили второто разчленено тяло в река. Съобщава се, че Малишев е използвал меките тъкани, за да пържи котлети, а останалите е изхвърлял. Той често е правил шишчета от бездомни кучета.

Делото срещу Малишев се състояло през 2002 г. и той е осъден на 25 години за две убийства. Той е излежал присъдата си в Пермския край, подложен на задължително психиатрично лечение.

Освободен е от затвора през октомври 2022 г.

Според SHOT, след освобождаването си от затвора Малишев е намерил работа в приют за животни.