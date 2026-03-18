В Китай сервират кафе с яйца, варени в детска урина и лате с кисело зеле

Кафене в Китай предлага на клиентите си кафе с яйца, сварени в детска урина, пише Jiupai News.

Заведението в Донгянг, провинция Джъдзян, продава кафе американо с яйца, сварени в урината на момчета в предпубертетна възраст. Служителите твърдят, че напитката е много търсена, като се продават до сто чаши на ден. Хора от други градове също пътували до магазина им специално, за да опитат необичайното кафе.

Служителите обясниха, че яйцата, сварени в детска урина, се пекат на въглища, което кара черупките леко да загорят, придавайки им солен, горчив вкус. Според персонала на кафенето, американото и яйцата се консумират отделно. Някои клиенти обаче искат яйцето да бъде нарязано и добавено директно към кафето им.

Журналистите отбелязаха, че яйцата, сварени в детска урина, са традиционно ястие, разпространено в провинция Джъдзян. Препоръчват се за консумация през пролетта и зимата. Смята се, че имат антипиретични и хемостатични свойства.

Според изданието, кафенето продава и лате с кисело зеле и сирене.