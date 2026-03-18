В Китай сервират кафе с яйца, варени в детска урина и лате с кисело зеле

18 Март, 2026 11:45

Хора от други градове също пътували до магазина им специално, за да опитат необичайното кафе

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кафене в Китай предлага на клиентите си кафе с яйца, сварени в детска урина, пише Jiupai News.

Заведението в Донгянг, провинция Джъдзян, продава кафе американо с яйца, сварени в урината на момчета в предпубертетна възраст. Служителите твърдят, че напитката е много търсена, като се продават до сто чаши на ден. Хора от други градове също пътували до магазина им специално, за да опитат необичайното кафе.

Служителите обясниха, че яйцата, сварени в детска урина, се пекат на въглища, което кара черупките леко да загорят, придавайки им солен, горчив вкус. Според персонала на кафенето, американото и яйцата се консумират отделно. Някои клиенти обаче искат яйцето да бъде нарязано и добавено директно към кафето им.

Журналистите отбелязаха, че яйцата, сварени в детска урина, са традиционно ястие, разпространено в провинция Джъдзян. Препоръчват се за консумация през пролетта и зимата. Смята се, че имат антипиретични и хемостатични свойства.

Според изданието, кафенето продава и лате с кисело зеле и сирене.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 чян цъ дзин

    13 1 Отговор
    Китайците са си извратеняци на тема храна. В един китайски ресторант в София слуха беше, че готвят в коритото, в което къпят китайчета, а като пукне някой китаец отива в печката, после го ползват за подпраки. Съответно личната му карта се предава на друг подподящ. Да сте чули за китайски гробища в София - ми няма, ясно защо.

    Коментиран от #6, #11

    11:50 18.03.2026

  • 3 оня с магарето

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Ела като ми се разгони магарицата, да и опиташ цицата.

    11:51 18.03.2026

  • 4 пази боже

    6 1 Отговор
    А впечатленията за нормална страна избледняха като филмов екран с надпис end.

    11:52 18.03.2026

  • 5 така

    10 2 Отговор
    Не случайно казват, че тези са най-нехигиеничните същества на планетата.

    11:53 18.03.2026

  • 6 Истината

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "чян цъ дзин":

    Това което наричате "китайски ресторанти" в повечето случаи са виетнамци. Преди години в централна Европа в един такъв ресторант бяха намерили в хладилника замразен виетнамец. Та има нещо вярно в слуховете.

    11:59 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ивелин Михайлов

    7 5 Отговор
    Американците от острова на епщайн харесват това 😏

    Коментиран от #10

    12:00 18.03.2026

  • 9 604

    0 2 Отговор
    И сервирът и ро един дедов спец. за вилиту?

    12:10 18.03.2026

  • 10 фараон

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    едно рагу от тебе

    12:12 18.03.2026

  • 11 Вярно ли?

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "чян цъ дзин":

    А ти не си ли някой зловреден НПО агент, който плюе за пари?

    Коментиран от #14

    12:15 18.03.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор
    Това го сервират на прихласнатите по Китай русофили, които вместо в САЩ ходят на екскурзийки в Китай.

    12:20 18.03.2026

  • 13 Сила

    5 0 Отговор
    Азиатски садизъм ....варят кучетата живи и ги пърлят живи с горелка , бият ги до смърт с метални пръчки , натикват ги в тесни железни клетки и ги хвърлят от високо за да им строшат костите и после ги дерат живи защото когато страдали от болката и ужаса месото ставало по вкусно ....това са жълтите ( без японците !!!)

    12:21 18.03.2026

  • 14 В България

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Вярно ли?":

    95% от НПОтата са русофилски, финансирани от Посолството на РФ и имат единствена задача да плюят всичко.

    12:22 18.03.2026

  • 15 Чи та ецо

    2 0 Отговор
    Из вра те няци

    12:34 18.03.2026

  • 16 Ще повърна

    5 3 Отговор
    И русофилските партийки ни хвалят Китайския начин на живот с всичките им ментета и кинкалерия

    12:36 18.03.2026