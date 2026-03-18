В Китай сервират кафе с яйца, варени в детска урина и лате с кисело зеле

Кафене в Китай предлага на клиентите си кафе с яйца, сварени в детска урина, пише Jiupai News.
Заведението в Донгянг, провинция Джъдзян, продава кафе американо с яйца, сварени в урината на момчета в предпубертетна възраст. Служителите твърдят, че напитката е много търсена, като се продават до сто чаши на ден. Хора от други градове също пътували до магазина им специално, за да опитат необичайното кафе.
Служителите обясниха, че яйцата, сварени в детска урина, се пекат на въглища, което кара черупките леко да загорят, придавайки им солен, горчив вкус. Според персонала на кафенето, американото и яйцата се консумират отделно. Някои клиенти обаче искат яйцето да бъде нарязано и добавено директно към кафето им.
Журналистите отбелязаха, че яйцата, сварени в детска урина, са традиционно ястие, разпространено в провинция Джъдзян. Препоръчват се за консумация през пролетта и зимата. Смята се, че имат антипиретични и хемостатични свойства.
Според изданието, кафенето продава и лате с кисело зеле и сирене.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 чян цъ дзин
Коментиран от #6, #11
11:50 18.03.2026
3 оня с магарето
До коментар #1 от "Оня с коня":Ела като ми се разгони магарицата, да и опиташ цицата.
11:51 18.03.2026
4 пази боже
11:52 18.03.2026
5 така
11:53 18.03.2026
6 Истината
До коментар #2 от "чян цъ дзин":Това което наричате "китайски ресторанти" в повечето случаи са виетнамци. Преди години в централна Европа в един такъв ресторант бяха намерили в хладилника замразен виетнамец. Та има нещо вярно в слуховете.
11:59 18.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ивелин Михайлов
Коментиран от #10
12:00 18.03.2026
9 604
12:10 18.03.2026
10 фараон
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":едно рагу от тебе
12:12 18.03.2026
11 Вярно ли?
До коментар #2 от "чян цъ дзин":А ти не си ли някой зловреден НПО агент, който плюе за пари?
Коментиран от #14
12:15 18.03.2026
12 Ха ха ха ха
12:20 18.03.2026
13 Сила
12:21 18.03.2026
14 В България
До коментар #11 от "Вярно ли?":95% от НПОтата са русофилски, финансирани от Посолството на РФ и имат единствена задача да плюят всичко.
12:22 18.03.2026
15 Чи та ецо
12:34 18.03.2026
16 Ще повърна
12:36 18.03.2026