Израел елиминира иранския министър на разузнаването

18 Март, 2026 13:22 1 625 51

Израелският министър предупреди, че днес се очакват "значителни изненади на всички фронтове"

Израел елиминира иранския министър на разузнаването - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че иранският министър на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб е бил „ликвидиран“ при въздушен удар през нощта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Засега няма потвърждение от страна на Иран.

Кац заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху са упълномощили въоръжените сили да убиват всеки висш ирански служител, който е обявен за мишена, без да е необходимо допълнително одобрение.

Израелският министър предупреди, че днес се очакват "значителни изненади на всички фронтове", без да уточни подробности, отбелязва Асошиейтед прес.

В Иран днес ще се състои погребението на влиятелния ръководител на службите за сигурност Али Лариджани, който бе убит при удар в хода на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република, предаде Франс прес, пише БТА.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че конфликтът ще бъде продължителен и унищожителен.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди вчера смъртта на своя ръководител Али Лариджани.

Погребалната церемония в Техеран започва в 14 ч. местно време (12:30 ч. българско), съобщиха иранските агенции Фарс и Тасним. Заедно с Лариджани ще бъде погребан и командирът на паравоенните сили "Басидж" Голамреза Солеймани, чиято смърт също бе потвърдена вчера.

Лариджани и Солеймани са поредните представители на иранските власти, убити от САЩ и Израел. Част от този списък е и покойният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден на войната - 28 февруари.

Междувременно ливанското министерство на здравеопазването съобщи, цитирано от АФП, че при израелски удари по гъстонаселени квартали на ливанската столица Бейрут днес за загинали 12 и са били ранени 41 души.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    27 11 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    13:23 18.03.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    24 23 Отговор
    Израелците ги подкараха по Домова книга.

    Коментиран от #8, #28, #49

    13:23 18.03.2026

  • 3 Българин

    24 15 Отговор
    Голяма работа. Те иранците са 90 млн. Ще сложат нов.

    Коментиран от #7

    13:24 18.03.2026

  • 4 604

    27 9 Отговор
    Ръководители се избират...но народа на иран не мойте го унищожи...за това всичко това е вредно....

    13:25 18.03.2026

  • 5 Атина Палада

    18 13 Отговор
    И продължете със списъка де:) част от списъка е и Биби,шефа на мУсАд, зам.шефа на мУсАд...Обезглавен е мУсАдА...

    13:25 18.03.2026

  • 6 си дзън

    18 15 Отговор
    Толкова бързо ги елиминират, че не могат да заровят това, което е останало.

    13:25 18.03.2026

  • 7 си дзън

    11 11 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Щели да сложат руснак, че имали опит.

    13:26 18.03.2026

  • 8 Българин

    22 13 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не. Смешното е, че израелският министър на отбраната Израел Кац, който е на 70 години, се радва, че са убили някакви възрастни хора. Той също няма да живее вечно. Не е ясно на какво се радва.

    Коментиран от #12

    13:28 18.03.2026

  • 9 Девица

    3 5 Отговор
    Стачка 📢📢📢

    13:28 18.03.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    17 13 Отговор
    Правя кастинги за ръководители на Иран....кастинга е нон стоп.

    13:29 18.03.2026

  • 11 Карго 200

    20 16 Отговор
    Хората, които ви лъжеха, че Русия е трябвало да атакува Украйна, защото Украйна убива собствените си граждани, сега казват, че САЩ не могат да атакуват Иран, когато всъщност Иран убива собствените си граждани.

    Коментиран от #19

    13:31 18.03.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 15 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Война е....тия аятоласи излязоха големи балъци.

    Коментиран от #13, #35

    13:31 18.03.2026

  • 13 Кога Израел

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    е обявил война на Иран?

    Коментиран от #18

    13:33 18.03.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    17 8 Отговор
    Явно Израел има ужасно много шпиони в Иран! И народът на Иран е решил, че това е единствения възможен начин да се бори с управляващата върхушка.

    13:35 18.03.2026

  • 15 стоян георгиев

    14 14 Отговор
    Израел как ги е.подкарал ще.трябва в иран да търсят министри от чужбина

    13:36 18.03.2026

  • 16 панаир

    14 13 Отговор
    Малейй , тия ги подкараха ,като панички на панаирно стрелбище ! Скоро , в Техерен ще остане да управлява метача на тяхното МС/НС. Къде ли се е заровило новото аятолахче или май вече е заровено.

    13:36 18.03.2026

  • 17 Тия евреите

    12 14 Отговор
    по именно им пращат ракетите като имейли.

    13:36 18.03.2026

  • 18 Я пъ тоа

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Кога Израел":

    То и Путин не е обявил война на Украйна, ама....

    13:38 18.03.2026

  • 19 Има известна разлика

    16 9 Отговор

    До коментар #11 от "Карго 200":

    Украйна граничи с РФ, докато Иран няма граници нито с Израел , нито със САЩ.Военни действия се започват с повод, но причините за тях обичайно са други. Така че примерът е неудачен.

    13:38 18.03.2026

  • 20 Само питам

    16 10 Отговор
    Да сте чули Иран да е убил някой висш Израелски държавен служител, началник на разузнаването, върховен лидер, учен или само гражданин? Е, кой е терориста сега? Отговорете си сами!

    Коментиран от #22, #24

    13:39 18.03.2026

  • 21 Путин и КАРГО 200

    8 12 Отговор
    Иранците искат противовъздушна отбрана, за да спрат бомбардировките на САЩ и Израел. Казах им, че това само ще удължи войната и че трябва да разменят земя за мир.

    13:40 18.03.2026

  • 22 Я пъ тоа

    7 10 Отговор

    До коментар #20 от "Само питам":

    Иран нема рЕСУРС за това.....

    13:41 18.03.2026

  • 23 Голем смех

    9 12 Отговор
    Пролетният отстрел продължава регулярно. Къв шеф на разузнаването е тоя, щом и него го гръмнаха.

    13:43 18.03.2026

  • 24 терорист

    13 11 Отговор

    До коментар #20 от "Само питам":

    е този които взима в плен или се гаври с живота на ЦИВИЛНИ. Това е терорист. Човек който упражнява ТЕРОР в/у ЦИВИЛНИ. Не конкретни военни или свързани с управлението на държава хора.

    Коментиран от #29, #44, #46

    13:44 18.03.2026

  • 25 Хм... Сефте

    11 10 Отговор
    Дано си е намерил девици педофила преди това. Че горе май се събра гей-кОран-дружинка

    13:45 18.03.2026

  • 26 Филибето

    4 15 Отговор
    Казват ,че на Иран 90% от установките са унищожени . Почти не може да изстрелва ракети Също има големи загуби на ракети

    13:45 18.03.2026

  • 27 Отвличане на вниманието

    15 5 Отговор
    Защото всички питат къде е Нетаняху. Той е мъртъв. Опитват с ИИ да правят клипиве ама нещото не се получава с 6 пръст и кафето.Една мърша по малко,амин дай боже повече.

    13:48 18.03.2026

  • 28 не може да бъде

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Това е изключително глупаво изказване.проблемът не е в това дали ни харесват аятоласите и чалмалиите -те не се харесват изобщо на хората спадащи към християнската цивилизация.Проблемът е в това че с действията си израелците отвориха вратата на ада -физическо ликвидиране на държавни ръководители -табу до сега и по международни закони споразумения и т.н. свят основан на правила !?Вече няма правила...!?Но има и друга беда ...Иран се управлява от ислямски религиозни фанатици ... но не всички иранци са такива!?А в правителството на Натаняху има евреи -религиозни фанатици които не си никак по-добри от ислямските...и това вече се осъзнава и е предпоставка за много неприятни неша !?

    Коментиран от #30

    13:53 18.03.2026

  • 29 ,,Тероризъм е понятие

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "терорист":

    без приета международна дефиниция.Потърпевши от терористичните актове могат да бъдат висши длъжностни лица, военни,хора, които обслужват интересите на правителствата, както и обикновени граждани.Терористичните актове могат да бъдат извършени от отделни хора, от групировки или дори от държави, като това за тях е алтернатива пред директното обявяване на война.”

    13:53 18.03.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "не може да бъде":

    То и Путин ликвидира над два милиона...физически, ама.айде.

    Коментиран от #33, #48

    14:04 18.03.2026

  • 31 Карго 200 и путин

    8 6 Отговор
    Ден 1484 от моята тридневна война. Върви толкова добре, че всичко, което мога да изпратя на Иран, са мисли и молитви и дори белгийските военни не се страхуват да се качат на корабите ми. Дори не знаех, че имат армия!

    Продължавам да бъда майстор стратег.

    14:07 18.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Статията е за убит министър в Иран

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    и изявленията на министър Израел Кац.Не измествай темата.

    14:10 18.03.2026

  • 34 Десетилетия

    6 10 Отговор
    наред Иран заплашваше да унищожи Израел, обогатяваше уран с очевидната цел да създаде ЯО, спонсорираше Хамас и Хизбула да извършват терористични операции в Израел. Но дойде видов ден. Сега всички тези министри и аятоласи си плащат.

    Коментиран от #38

    14:19 18.03.2026

  • 35 Улав

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не те слуша главата

    14:21 18.03.2026

  • 36 Тръм наш

    2 3 Отговор
    Да му е честита " сладката благодат на мъченичеството“.
    А казват, че съм бил лош...

    14:25 18.03.2026

  • 37 Иран отвърна,

    4 2 Отговор
    като золичи северен Израел с касетъчни двутонни бомби Хоремшахр 4.

    14:27 18.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тия им направиха толкова много мъченици че има да чакат смяна на режима...

    14:39 18.03.2026

  • 44 Тоест

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "терорист":

    Да разбираме, че ако имаше щеше да го направи ли? Много елементарно.Той и Садам имаше химически оръжия пък се оказа, че няма!

    14:40 18.03.2026

  • 45 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 0 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    14:44 18.03.2026

  • 46 Искаш да ни кажеш

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "терорист":

    Че убийството на висшия ешелон на една държава не е тероризъм ли? Че какво друго да е?А да си чул някой, някъде по света да е избивал ей така управленския елит на една цяла държава и останалите да са ръкопляскали? Я стига глупости. Истината е, че евреите пресолиха манджата и надхвърлиха многократно възможностите си.А посееш ли нещо такова, ще очакваш и подобен отговор.Може би не сега, но отговор ще има

    14:44 18.03.2026

  • 47 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Браво на Израел":

    Ами то и аз снощи след Оскарите оправих Ема Уотсън, ама тя още не знае.

    14:46 18.03.2026

  • 48 Злите езици

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Бъркаш. Путин ги денацифицира.

    14:50 18.03.2026

  • 49 Тъ Пан Ар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    останаха още "само" около 90 млн.

    14:52 18.03.2026

  • 50 Мюфтията

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бинев":

    Или те ще ви направят свои женички.

    14:54 18.03.2026

  • 51 Българин

    0 0 Отговор
    Вчера пък бе елиминиран швфа на генералния щаб на Израел - Еял Замир!

    15:01 18.03.2026

