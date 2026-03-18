Израел елиминира иранския министър на разузнаването

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че иранският министър на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб е бил „ликвидиран“ при въздушен удар през нощта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Засега няма потвърждение от страна на Иран.
Кац заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху са упълномощили въоръжените сили да убиват всеки висш ирански служител, който е обявен за мишена, без да е необходимо допълнително одобрение.
Израелският министър предупреди, че днес се очакват "значителни изненади на всички фронтове", без да уточни подробности, отбелязва Асошиейтед прес.
В Иран днес ще се състои погребението на влиятелния ръководител на службите за сигурност Али Лариджани, който бе убит при удар в хода на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република, предаде Франс прес, пише БТА.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че конфликтът ще бъде продължителен и унищожителен.
Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди вчера смъртта на своя ръководител Али Лариджани.
Погребалната церемония в Техеран започва в 14 ч. местно време (12:30 ч. българско), съобщиха иранските агенции Фарс и Тасним. Заедно с Лариджани ще бъде погребан и командирът на паравоенните сили "Басидж" Голамреза Солеймани, чиято смърт също бе потвърдена вчера.
Лариджани и Солеймани са поредните представители на иранските власти, убити от САЩ и Израел. Част от този списък е и покойният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден на войната - 28 февруари.
Междувременно ливанското министерство на здравеопазването съобщи, цитирано от АФП, че при израелски удари по гъстонаселени квартали на ливанската столица Бейрут днес за загинали 12 и са били ранени 41 души.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
13:23 18.03.2026
2 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #8, #28, #49
13:23 18.03.2026
3 Българин
Коментиран от #7
13:24 18.03.2026
4 604
13:25 18.03.2026
5 Атина Палада
13:25 18.03.2026
6 си дзън
13:25 18.03.2026
7 си дзън
До коментар #3 от "Българин":Щели да сложат руснак, че имали опит.
13:26 18.03.2026
8 Българин
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не. Смешното е, че израелският министър на отбраната Израел Кац, който е на 70 години, се радва, че са убили някакви възрастни хора. Той също няма да живее вечно. Не е ясно на какво се радва.
Коментиран от #12
13:28 18.03.2026
9 Девица
13:28 18.03.2026
10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
13:29 18.03.2026
11 Карго 200
Коментиран от #19
13:31 18.03.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "Българин":Война е....тия аятоласи излязоха големи балъци.
Коментиран от #13, #35
13:31 18.03.2026
13 Кога Израел
До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":е обявил война на Иран?
Коментиран от #18
13:33 18.03.2026
14 Ъхъ!!!
13:35 18.03.2026
15 стоян георгиев
13:36 18.03.2026
16 панаир
13:36 18.03.2026
17 Тия евреите
13:36 18.03.2026
18 Я пъ тоа
До коментар #13 от "Кога Израел":То и Путин не е обявил война на Украйна, ама....
13:38 18.03.2026
19 Има известна разлика
До коментар #11 от "Карго 200":Украйна граничи с РФ, докато Иран няма граници нито с Израел , нито със САЩ.Военни действия се започват с повод, но причините за тях обичайно са други. Така че примерът е неудачен.
13:38 18.03.2026
20 Само питам
Коментиран от #22, #24
13:39 18.03.2026
21 Путин и КАРГО 200
13:40 18.03.2026
22 Я пъ тоа
До коментар #20 от "Само питам":Иран нема рЕСУРС за това.....
13:41 18.03.2026
23 Голем смех
13:43 18.03.2026
24 терорист
До коментар #20 от "Само питам":е този които взима в плен или се гаври с живота на ЦИВИЛНИ. Това е терорист. Човек който упражнява ТЕРОР в/у ЦИВИЛНИ. Не конкретни военни или свързани с управлението на държава хора.
Коментиран от #29, #44, #46
13:44 18.03.2026
25 Хм... Сефте
13:45 18.03.2026
26 Филибето
13:45 18.03.2026
27 Отвличане на вниманието
13:48 18.03.2026
28 не може да бъде
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Това е изключително глупаво изказване.проблемът не е в това дали ни харесват аятоласите и чалмалиите -те не се харесват изобщо на хората спадащи към християнската цивилизация.Проблемът е в това че с действията си израелците отвориха вратата на ада -физическо ликвидиране на държавни ръководители -табу до сега и по международни закони споразумения и т.н. свят основан на правила !?Вече няма правила...!?Но има и друга беда ...Иран се управлява от ислямски религиозни фанатици ... но не всички иранци са такива!?А в правителството на Натаняху има евреи -религиозни фанатици които не си никак по-добри от ислямските...и това вече се осъзнава и е предпоставка за много неприятни неша !?
Коментиран от #30
13:53 18.03.2026
29 ,,Тероризъм е понятие
До коментар #24 от "терорист":без приета международна дефиниция.Потърпевши от терористичните актове могат да бъдат висши длъжностни лица, военни,хора, които обслужват интересите на правителствата, както и обикновени граждани.Терористичните актове могат да бъдат извършени от отделни хора, от групировки или дори от държави, като това за тях е алтернатива пред директното обявяване на война.”
13:53 18.03.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "не може да бъде":То и Путин ликвидира над два милиона...физически, ама.айде.
Коментиран от #33, #48
14:04 18.03.2026
31 Карго 200 и путин
Продължавам да бъда майстор стратег.
14:07 18.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Статията е за убит министър в Иран
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":и изявленията на министър Израел Кац.Не измествай темата.
14:10 18.03.2026
34 Десетилетия
Коментиран от #38
14:19 18.03.2026
35 Улав
До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не те слуша главата
14:21 18.03.2026
36 Тръм наш
А казват, че съм бил лош...
14:25 18.03.2026
37 Иран отвърна,
14:27 18.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 БеГемот
14:39 18.03.2026
44 Тоест
До коментар #24 от "терорист":Да разбираме, че ако имаше щеше да го направи ли? Много елементарно.Той и Садам имаше химически оръжия пък се оказа, че няма!
14:40 18.03.2026
45 Пасивен Кремълски педофил с токчета
14:44 18.03.2026
46 Искаш да ни кажеш
До коментар #24 от "терорист":Че убийството на висшия ешелон на една държава не е тероризъм ли? Че какво друго да е?А да си чул някой, някъде по света да е избивал ей така управленския елит на една цяла държава и останалите да са ръкопляскали? Я стига глупости. Истината е, че евреите пресолиха манджата и надхвърлиха многократно възможностите си.А посееш ли нещо такова, ще очакваш и подобен отговор.Може би не сега, но отговор ще има
14:44 18.03.2026
47 Истината
До коментар #38 от "Браво на Израел":Ами то и аз снощи след Оскарите оправих Ема Уотсън, ама тя още не знае.
14:46 18.03.2026
48 Злите езици
До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Бъркаш. Путин ги денацифицира.
14:50 18.03.2026
49 Тъ Пан Ар
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":останаха още "само" около 90 млн.
14:52 18.03.2026
50 Мюфтията
До коментар #40 от "Бинев":Или те ще ви направят свои женички.
14:54 18.03.2026
51 Българин
15:01 18.03.2026