Израел елиминира иранския министър на разузнаването

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че иранският министър на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб е бил „ликвидиран“ при въздушен удар през нощта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Засега няма потвърждение от страна на Иран.

Кац заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху са упълномощили въоръжените сили да убиват всеки висш ирански служител, който е обявен за мишена, без да е необходимо допълнително одобрение.

Израелският министър предупреди, че днес се очакват "значителни изненади на всички фронтове", без да уточни подробности, отбелязва Асошиейтед прес.

В Иран днес ще се състои погребението на влиятелния ръководител на службите за сигурност Али Лариджани, който бе убит при удар в хода на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република, предаде Франс прес, пише БТА.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че конфликтът ще бъде продължителен и унищожителен.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди вчера смъртта на своя ръководител Али Лариджани.

Погребалната церемония в Техеран започва в 14 ч. местно време (12:30 ч. българско), съобщиха иранските агенции Фарс и Тасним. Заедно с Лариджани ще бъде погребан и командирът на паравоенните сили "Басидж" Голамреза Солеймани, чиято смърт също бе потвърдена вчера.

Лариджани и Солеймани са поредните представители на иранските власти, убити от САЩ и Израел. Част от този списък е и покойният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден на войната - 28 февруари.

Междувременно ливанското министерство на здравеопазването съобщи, цитирано от АФП, че при израелски удари по гъстонаселени квартали на ливанската столица Бейрут днес за загинали 12 и са били ранени 41 души.