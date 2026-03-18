Рецепта на деня: Торта "Спартак"

Необходими продукти:

За блатовете:

- яйца - 3 бр.;

- сол - щипка;

- масло - 100 г;

- захар - 200 г;

- мед - 80 г;

- сода бикарбонат - 1 ½ ч.л.;

- брашно - 250 г (около 350 г с това за разточване);

- какао - 50 г.

За крема:

- заквасена сметана 20% - 450 г;

- яйца - 3 бр.;

- захар - 200 г;

- брашно - 60 г;

- масло - 300 г;

- ванилов аромат - по желание.

Приготвяне на крема:

В тенджера се смесват заквасената сметана, яйцата и захарта. Разбиват се добре и се поставят на умерен огън.

Сместа се бърка непрекъснато, докато започне да се сгъстява. Когато кремът стане плътен, съдът се сваля от котлона.

Кремовата основа се прехвърля в купа, за да изстине по-бързо. Ако се появят бучки, може да се разбие с миксер или да се прецеди през сито.

Когато готовият домашен крем за торта изстине, маслото се разбива до пухкав крем. Към него постепенно се добавя кремовата основа, като се разбърква добре след всяка лъжица. Накрая може да се добави ванилия.

Приготвяне на тестото:

В купа се смесват пресятото брашно и какаото.

В тенджера с дебело дъно се поставят захарта, медът, солта и маслото. Добавят се леко разбитите яйца и сместа се загрява на умерен огън, като се бърка постоянно, докато захарта се разтвори.

След това се добавя содата бикарбонат и сместа се разбърква добре. Съдът се сваля от котлона и се оставя леко да се охлади.

Постепенно се добавят брашното и какаото, докато се получи меко тесто. То трябва да бъде гладко и леко лепкаво.

Печене на блатовете:

Фурната се загрява на около 180-200°C.

Тестото се разстила на много тънък слой върху хартия за печене или силиконова подложка. Блатовете се пекат около 4-5 минути, докато леко се запекат.

Обикновено се получават няколко тънки пласта, които по-късно се нарязват на ленти. Останалите изпечени парчета се запазват за трохи.

Сглобяване на тортата:

Всеки блат или лента се намазва с крем. След това лентите се навиват една след друга, така че тортата постепенно да се оформя като руло. В крайна сметка се получава красива спираловидна структура.

Готовата торта Спартак се намазва с останалия крем отгоре и отстрани.

Остатъците от блатовете се натрошават на фини трохи и с тях се покрива тортата.

Домашната торта "Спартак" трябва да престои в хладилник поне 4-5 часа, а най-добре една нощ. През това време блатовете омекват и поемат крема, което прави десерта изключително нежен и ароматен.

• Блатовете за торта трябва да се разточват възможно най-тънко.

• Не бива да се препичат - печенето е много кратко.

• Кремът и маслото трябва да са с приблизително еднаква температура.

• Най-добрият вкус се получава, когато тортата престои една нощ, пише gotvach.bg.