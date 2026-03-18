Израелски танк е обстрелвал позиции на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан

Израелските въоръжени сили потвърдиха, че на 6 март техен танк е обстрелвал позиции на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан, ранявайки ганайски сини каски – случай, извадил на преден план нарастващия риск от разширяването на израелските операции, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Първоначалните заключения от вътрешно разследване на ООН сочат, че за атаката е отговорен Израел, съобщи вчера пред Ройтерс западен военен източник.
Според ганайската армия трима нейни войници са били ранени.
Мироопазващата мисия на ООН ЮНИФИЛ (UNIFIL) е разположена в Южен Ливан, за да наблюдава военните действия по демаркационната линия с Израел – район, който е основният театър на военните действия между израелските войски и подкрепяните от Иран бойци на „Хизбула“.
Мисията, която ще бъде прекратена в края на 2026 г., през последните няколко години периодично се озоваваше под прицела както на Израел, така и на „Хизбула“, но тъй като Израел обмисля по-мащабна наземна операция, се очаква в следващите седмици ситуацията да стане дори още по-опасна.
В коментар за Ройтерс израелската армия призна, че огънят е дошъл от нейните сили, но добави, че те са отговоряли на обстрел с противотанкови ракети от страна на „Хизбула“, при който са били леко ранени двама нейни войници.
„Цялостно разследване, приключило през последните дни, установи, че обстрелът, който е улучил личния състав на ЮНИФИЛ, е дошъл от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), които по погрешка са взели силите на ЮНИФИЛ за източника на противотанков обстрел, извършен няколко минути по-рано. ЦАХАЛ съжалява за случая и поднесе извиненията си по съответните канали на Гана и ООН. Резултатите от резаследването са сведени до знанието на израелските въоръжени сили, за да може в бъдеще да бъде предотвратено повторението на подобни случаи“, се казва в изявлението.
Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел, което предизвика нова израелска офанзива срещу групировката.
Според западния източник, предварителните заключения, направени от командващия резерва на ЮНИФИЛ с подкрепата на специалисти по обезвреждане на взривни устройства, сочат, че трите удара по базата Ал-Кауза са резултат от пряко попадение на снаряди, изстреляни от оръдието на израелски танк.
„Участието на Израел в атаката срещу ЮНИФИЛ е безспорно, като се има предвид, че тези боеприпаси са израелско производство“, заяви представителят.
Резултатите от разследването на ЮНИФИЛ все още не са официално огласени. Мисията съобщи на 6 март, че ганайски миротворци са били ранени при масиран обстрел, и определи случая като „неприемлив“, но тогава не посочи кой е отговорен.
„Разследването все още не е приключило. Щом бъде финализирано, резултатите от него ще бъдат споделени със страните, каквато е обичайната практика“, заяви говорителката на ЮНИФИЛ Кандис Ардиел. „Въпреки това, ние отново подчертаваме, че всички участници в конфликта са длъжни да гарантират сигурността на миротворците и да пазят мирното население. Всяка умишлена атака срещу миротворци е грубо погазване на международното хуманитарно право и е в нарушение на резолюция 1701.“
Засега няма коментар от ливанската премиерска канцелария.
Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, наред с други документи, постановява, че в Южен Ливан не трябва да действат други въоръжени сили, освен сините каски и ливанската армия.
Като обърна внимание на опасенията за сигурността на мироопазващите сили на ООН, ЮНИФИЛ съобщи в неделя, че по-рано през неделния ден друга група миротворци в Южен Ливан е била обстрелвана три пъти, „по всяка вероятност от не-държавни въоръжени групи“. Организацията посочи, че тогава никой от миротворците не е бил ранен.
Израелската армия контролира пет позиции на територията на Ливан и въпреки примирието от миналата година често нанася въздушни удари в южната част на Ливан, които според нея са насочени срещу подкрепяната от Иран военизирана групировка „Хизбула“.
Израел многократно е обвинявал шиитското движение в опити да се превъоръжи, а ливанските въоръжени сили – в неспособност да разоръжат групировката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
