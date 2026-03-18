Израелски танк е обстрелвал позиции на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан

Израелски танк е обстрелвал позиции на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан

18 Март, 2026 13:18

Първоначалните заключения от вътрешно разследване на ООН сочат, че за атаката е отговорен Израел

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили потвърдиха, че на 6 март техен танк е обстрелвал позиции на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан, ранявайки ганайски сини каски – случай, извадил на преден план нарастващия риск от разширяването на израелските операции, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Първоначалните заключения от вътрешно разследване на ООН сочат, че за атаката е отговорен Израел, съобщи вчера пред Ройтерс западен военен източник.

Според ганайската армия трима нейни войници са били ранени.

Мироопазващата мисия на ООН ЮНИФИЛ (UNIFIL) е разположена в Южен Ливан, за да наблюдава военните действия по демаркационната линия с Израел – район, който е основният театър на военните действия между израелските войски и подкрепяните от Иран бойци на „Хизбула“.

Мисията, която ще бъде прекратена в края на 2026 г., през последните няколко години периодично се озоваваше под прицела както на Израел, така и на „Хизбула“, но тъй като Израел обмисля по-мащабна наземна операция, се очаква в следващите седмици ситуацията да стане дори още по-опасна.

В коментар за Ройтерс израелската армия призна, че огънят е дошъл от нейните сили, но добави, че те са отговоряли на обстрел с противотанкови ракети от страна на „Хизбула“, при който са били леко ранени двама нейни войници.

„Цялостно разследване, приключило през последните дни, установи, че обстрелът, който е улучил личния състав на ЮНИФИЛ, е дошъл от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), които по погрешка са взели силите на ЮНИФИЛ за източника на противотанков обстрел, извършен няколко минути по-рано. ЦАХАЛ съжалява за случая и поднесе извиненията си по съответните канали на Гана и ООН. Резултатите от резаследването са сведени до знанието на израелските въоръжени сили, за да може в бъдеще да бъде предотвратено повторението на подобни случаи“, се казва в изявлението.

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел, което предизвика нова израелска офанзива срещу групировката.

Според западния източник, предварителните заключения, направени от командващия резерва на ЮНИФИЛ с подкрепата на специалисти по обезвреждане на взривни устройства, сочат, че трите удара по базата Ал-Кауза са резултат от пряко попадение на снаряди, изстреляни от оръдието на израелски танк.

„Участието на Израел в атаката срещу ЮНИФИЛ е безспорно, като се има предвид, че тези боеприпаси са израелско производство“, заяви представителят.

Резултатите от разследването на ЮНИФИЛ все още не са официално огласени. Мисията съобщи на 6 март, че ганайски миротворци са били ранени при масиран обстрел, и определи случая като „неприемлив“, но тогава не посочи кой е отговорен.

„Разследването все още не е приключило. Щом бъде финализирано, резултатите от него ще бъдат споделени със страните, каквато е обичайната практика“, заяви говорителката на ЮНИФИЛ Кандис Ардиел. „Въпреки това, ние отново подчертаваме, че всички участници в конфликта са длъжни да гарантират сигурността на миротворците и да пазят мирното население. Всяка умишлена атака срещу миротворци е грубо погазване на международното хуманитарно право и е в нарушение на резолюция 1701.“

Засега няма коментар от ливанската премиерска канцелария.

Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, наред с други документи, постановява, че в Южен Ливан не трябва да действат други въоръжени сили, освен сините каски и ливанската армия.

Като обърна внимание на опасенията за сигурността на мироопазващите сили на ООН, ЮНИФИЛ съобщи в неделя, че по-рано през неделния ден друга група миротворци в Южен Ливан е била обстрелвана три пъти, „по всяка вероятност от не-държавни въоръжени групи“. Организацията посочи, че тогава никой от миротворците не е бил ранен.

Израелската армия контролира пет позиции на територията на Ливан и въпреки примирието от миналата година често нанася въздушни удари в южната част на Ливан, които според нея са насочени срещу подкрепяната от Иран военизирана групировка „Хизбула“.

Израел многократно е обвинявал шиитското движение в опити да се превъоръжи, а ливанските въоръжени сили – в неспособност да разоръжат групировката.


  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 0 Отговор
    Армия която воюва с жени и деца вече петдесет години не може да е дееспособна Стана две седмици не смеят да влязат в Ливан

    13:22 18.03.2026

  • 2 Европеец

    24 0 Отговор
    Това не е за първи път..... Ама какво да очакваш от една терористична държава, ръководена от един хитър с големи уши индивид....

    13:23 18.03.2026

  • 3 УдоМача

    18 0 Отговор
    Камък върху камък няма да остане неразтурен в израел!!!

    13:25 18.03.2026

  • 4 А МОЧАТА?

    1 19 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #12, #14, #31

    13:26 18.03.2026

  • 5 Помните ли това!

    30 1 Отговор
    Как снаряд от израелски танк уби наш българин от мисия на ООН-раздаваща храна на гладните и убивани деца на Палестина...!
    Всичко мина и замина и даже едно ,,извинявайте" не казаха евреите...!
    Възмутително!

    Коментиран от #16

    13:26 18.03.2026

  • 6 Коко

    19 0 Отговор
    Ами нормално - мошетата могат да стрелят само по цели, които не могат да им отвърнат.
    Жени, деца, старци , мисия на ООН.
    А го правят, защото американската армия е зад тях.
    Май е време, тези неща да се променят!

    Коментиран от #11

    13:26 18.03.2026

  • 7 Нещастници

    10 1 Отговор
    за какво са тези мироопазващо сили, като с един танк не могат да се справят

    13:26 18.03.2026

  • 8 Фъргай атома Биби!

    0 21 Отговор
    Атома!

    13:26 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нищо ново от тези

    20 0 Отговор
    Мръсни еврейски боклуци! Така убиха и нашия наблюдател!

    13:27 18.03.2026

  • 11 Омазана ватенка

    1 19 Отговор

    До коментар #6 от "Коко":

    Учат се от Путин.

    Коментиран от #19

    13:27 18.03.2026

  • 12 Папуц

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "А МОЧАТА?":

    А мозъка, инплантираха ли ти мозъка, каравраско ако?

    13:28 18.03.2026

  • 13 Иван

    11 0 Отговор
    Няма как да обвинят България, като фалшивото покушение срещу папата Войтила.

    13:28 18.03.2026

  • 14 А ,ве ти лягаш и ставаш с твоята ,,МОЧА"

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "А МОЧАТА?":

    Май доста те боли за нея,ама не можем да ти помогнем...!
    Сетих се!
    Има един човек,който може да ти помогне-
    Д-р Цветеслава Гълъбова...!

    Коментиран от #22

    13:29 18.03.2026

  • 15 Ще те правя

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Любо":

    Женски гълъб

    13:29 18.03.2026

  • 16 Умников

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Помните ли това!":

    Е как бе, нали кумеца скимтя два часа в телевизията, и накрая каза, че не било вярно!
    Целуващият ръката на Вожда, е на директна команда от едно посолство!
    На мястото на семейството на убитият, бих отишъл на гости на ГЕОРГ, ей така , с най-добри намерения, разбира се!

    13:30 18.03.2026

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 4 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха или го убез глава?

    Коментиран от #24

    13:31 18.03.2026

  • 18 Име

    1 7 Отговор
    За жалост сме НРБ и сме от страната на комунистите. Сега всички ще се опитат да изкарат Тръмп и Натаняху като Хитлер и Мусолини. Много гадно, че прецакаха европейските държави, като махнаха желязната завеса. ЕС е тотален СССР. Всеки иска да живеел мирно, ама по неговия си начин и ако е по другия не било мирно. Ясно е, че иранците и още много други народи са се съюзили с комунистическия блок, те вече са част от него. Америка е тотално пробита, ама имат собствено мислене все още, ама нашите комунисти са толкова долни и крадливи и лъжливи и мързеливи, но и тъпи, грозни и др.

    13:33 18.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Израел значи

    7 0 Отговор
    е обявил война на мироопазващите сили на ООН ..

    13:36 18.03.2026

  • 21 АI Аятолах

    1 13 Отговор
    Най-разумно е арабските народи да се обединят, заедно със САЩ и Израел, да си живеят и помагат, да върви бизнеса с всички и да им се помага. За целта Иран трябва да се освободи от режима.

    Япония е спасена от комунизма чрез две атомни бомби върху собствените им хора.

    Коментиран от #29

    13:36 18.03.2026

  • 22 Папуц

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "А ,ве ти лягаш и ставаш с твоята ,,МОЧА"":

    Този сигурна има снимка като пионерче пред МОЧА, и сега всяка вечер плаче пред снимката- затова само това пирта.
    Кухо комунде - какво да го правиш!

    здрав бъди

    13:36 18.03.2026

  • 23 ЮНИФИЛ

    4 1 Отговор
    Защо не бомбардира Израел? Какво чака

    13:37 18.03.2026

  • 24 Намериха ли главата на

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Натаняху? А на брат му ?

    Коментиран от #35

    13:38 18.03.2026

  • 25 ООН да се закрие!

    7 0 Отговор
    Никаква работа не са свършили, никога!

    13:39 18.03.2026

  • 26 Нагло

    11 0 Отговор
    Гадно племе. Не признават никакъв междунаред ред.

    13:39 18.03.2026

  • 27 Чфутите

    5 0 Отговор
    Трябва да бъдат заличени!

    13:39 18.03.2026

  • 28 селяк

    5 0 Отговор
    за пореден път и за пореден път нищо няма да им направят

    13:41 18.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 факуса

    4 0 Отговор
    значи оон преглъщат горчивия залък и продължават с ибрикчийството,инак сладкия живот си отива,и требе си търсят работа

    13:42 18.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И къде пише че

    4 0 Отговор
    "демаркационната линия с Израел" трябва да е район, който да е "основен театър" на военните действия на израелските войски ? Очевидно Израел нарушава всички международни споразумения и директиви. Плана на Тръмп това ли беше обявил да питам, че Израел има право над 10 000 пъти да го наруши едностранно и сега и по Мироопазващата мисия на ООН ЮНИФИЛ да стреля? А? ...

    13:44 18.03.2026

  • 33 Монката Паси

    2 0 Отговор
    Браво на Израелците ! Тези мироопазващи структори на ООН и без това нищо не правят, по-добре да бъдат отстреляни !

    13:46 18.03.2026

  • 34 Копейкин

    0 0 Отговор
    Ако ми платят повече ас ще мина към краварите.

    13:48 18.03.2026

  • 35 Намериха само едни...

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Намериха ли главата на":

    ...големи лопати...!
    И казаха,че това са ушите на Нетаняху...

    13:49 18.03.2026

  • 36 Опс

    1 0 Отговор
    Те Исус разпнаха,та за косвени жертви ще се тревожат...

    13:51 18.03.2026

  • 37 Бай Иван

    0 0 Отговор
    Не за първи път се случва.
    Израел - Това е най-терористичната държава в света.
    Нали и българин убиха тия ч и ф у т и долни.

    14:24 18.03.2026