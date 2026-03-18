Излезе официалният клип към песента „Bangaranga“ на Дара за Евровизия (ВИДЕО)

18 Март, 2026 11:01 640 14

Певицата работи и по сценичното представяне на поп парчето

Излезе официалният клип към песента „Bangaranga" на Дара за Евровизия (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Снощи беше премиерата на официалния видеоклип на песента на DARA - Bangaranga, която ще представлява България на тазгодишното издание на песенния конкурс Евровизия.

До този момент феновете на Евровизия имаха възможност да гледат изпълнението на DARA от финала на националната ни селекция, но вече песента Bangaranga има свой официален видеоклип, публикуван в канала в YouTube на Евровизия. Във видеото виждаме освен очакваните танци, с които Дара неведнъж е доказала, че се справя брилянтно, но и участието на кукери - символ, с който тя представя страната ни.

За последните 12 часа от премиерата на видеото, то вече е набрало над 80 хиляди гледания, което го класира на челните позиции по популярност, но все още е рано да се гадае къде ще ни постави това в крайното класиране. Изпълнението ѝ от финала на българската селекция вече има над 1,6 милиона гледания.

Певицата вече загатна за официалния подкаст на Евровизия, че усърдно работи по сценографията и за изпълнението си, което ще бъде в неин стил - диво, с танци и много елементи. В нейна помощ работят едни от най-доказалите се режисьори и дизайнери и всички тръпнат да видят какъв ще е финалният резултат.

Тази година конкурсът ще се проведе между 12 и 16 май във Виена, Австрия, а DARA щ ни представи на първия полуфинал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ме кефи

    13 3 Отговор
    За вас не знам но на мен тази фитка не ми харесва

    Коментиран от #3

    11:03 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не ме кефи":

    И мен

    11:07 18.03.2026

  • 4 безДара

    7 0 Отговор
    Насила дзвезда направена, пфу

    11:13 18.03.2026

  • 5 ?????

    2 0 Отговор
    Ега ти бълвоча!

    11:15 18.03.2026

  • 6 безДара

    2 0 Отговор
    Супер елементарна песничка и мизерен клип. На нищо не прилича. Срам. По-добре никъде да не участваме с тоя матрЯл.

    Коментиран от #11

    11:16 18.03.2026

  • 7 Песента е за слабоумни значи

    2 0 Отговор
    Има шанс за предно класиране

    Това е тенденция в евровизия

    11:17 18.03.2026

  • 8 Хареса ми

    0 0 Отговор
    Песента, костюмите, клипа.
    Само може би изпълнителката да има по-свободно движение и танц, при който да се внимава много да няма чалгаджийски кривения.

    11:20 18.03.2026

  • 9 Простотия БГ

    2 0 Отговор
    Включва кукери, символ,който да представи страната ни, но използва ямайска диалектична дума за заглавие на песента си.

    11:21 18.03.2026

  • 10 Фотографа

    1 0 Отговор
    Снимката е добра за ало.бг.

    11:21 18.03.2026

  • 11 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "безДара":

    Спокойно, този ведомствен жендърски конкурс отдавна няма стойност.

    11:22 18.03.2026

  • 12 хАХА

    0 0 Отговор
    БАНГА РАНГА В ДУПАРАНГА

    11:24 18.03.2026

  • 13 Не, че нещо, ама...

    1 1 Отговор
    Винаги съм се чудел,какво ли е усещането, да знаеш,че участваш в нагласен конкурс и ще го спечелиш?

    11:24 18.03.2026

  • 14 да сложи жени за танците

    0 0 Отговор
    по светли костюми . и дикцията не е добра . някой да ти повтаря тая ямайска чуждица 160 пъти за 6 минути . бррррр . не БАнгАранга , а бънгарънгА , бънгърънгА и да сменя малко да има закачка бангаранга чунгачанга . 18 място не е пресижно . за култура 750 милиона . не е опитна, малка е . хипер певците в елита са на 29-33 години . развити , опитни . ямайска ганга, или друго дето се римува и със ямайския начин на живот . да изглежда по голяма може по ретро стил и прическа .

    11:26 18.03.2026