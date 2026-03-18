Излезе официалният клип към песента „Bangaranga“ на Дара за Евровизия (ВИДЕО)

Снощи беше премиерата на официалния видеоклип на песента на DARA - Bangaranga, която ще представлява България на тазгодишното издание на песенния конкурс Евровизия.

До този момент феновете на Евровизия имаха възможност да гледат изпълнението на DARA от финала на националната ни селекция, но вече песента Bangaranga има свой официален видеоклип, публикуван в канала в YouTube на Евровизия. Във видеото виждаме освен очакваните танци, с които Дара неведнъж е доказала, че се справя брилянтно, но и участието на кукери - символ, с който тя представя страната ни.

За последните 12 часа от премиерата на видеото, то вече е набрало над 80 хиляди гледания, което го класира на челните позиции по популярност, но все още е рано да се гадае къде ще ни постави това в крайното класиране. Изпълнението ѝ от финала на българската селекция вече има над 1,6 милиона гледания.

Певицата вече загатна за официалния подкаст на Евровизия, че усърдно работи по сценографията и за изпълнението си, което ще бъде в неин стил - диво, с танци и много елементи. В нейна помощ работят едни от най-доказалите се режисьори и дизайнери и всички тръпнат да видят какъв ще е финалният резултат.

Тази година конкурсът ще се проведе между 12 и 16 май във Виена, Австрия, а DARA щ ни представи на първия полуфинал.