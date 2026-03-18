Шон Пен получи стоманен "Оскар" в Украйна, направен от отломки (ВИДЕО)

Актьорът Шон Пен не присъства на церемонията на наградите "Оскар", въпреки че беше обявен за носител на отличието за най-добра поддържаща мъжка роля за участието си във филма "Битка след битка". Вместо това той е пътувал до Украйна, съобщава Агенция Франс Прес.

Докато отсъстваше от Холивуд, украинската държавна железопътна компания Укрзалізниця му връчи символична награда, вдъхновена от статуетката „Оскар“. Отличието е изработено от метал, взет от железопътен вагон, повреден при руска атака, и според компанията представлява „символ на устойчивостта“.

По информация на украинската страна жестът е бил предварително планиран, тъй като е било известно, че Шон Пен няма да присъства на церемонията. Наградата му беше връчена лично по време на посещението му в Киев.

This is far valuable than Oscar, which is… pic.twitter.com/D6P3NIZmjK — Oksii ✚ 🇺🇦 (@Oksii33) March 17, 2026

През последните години Шон Пен се утвърди като един от най-активните публични поддръжници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. Той посети страната още в първите дни на конфликта, където работи по документалния филм Superpower. По време на ескалацията на бойните действия актьорът напусна страната пеша, преминавайки границата с Полша.

Холивудската звезда поддържа близки отношения с украинския президент Володимир Зеленски, на когото при предишно посещение подари една от собствените си статуетки „Оскар“. „Когато спечелите войната, върнете я в Малибу, защото ще се чувствам много по-добре, знаейки, че част от мен е тук“, заяви тогава актьорът.

На тазгодишната церемония Пен спечели в конкуренция с актьори като Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорд, Делрой Линдо и Стелан Скарсгард.

Отсъствието му от церемонията и паралелното му присъствие в Украйна подчертават последователната му позиция да съчетава артистичната си кариера с активна гражданска ангажираност в международни конфликти.