Актьорът Шон Пен не присъства на церемонията на наградите "Оскар", въпреки че беше обявен за носител на отличието за най-добра поддържаща мъжка роля за участието си във филма "Битка след битка". Вместо това той е пътувал до Украйна, съобщава Агенция Франс Прес.
Докато отсъстваше от Холивуд, украинската държавна железопътна компания Укрзалізниця му връчи символична награда, вдъхновена от статуетката „Оскар“. Отличието е изработено от метал, взет от железопътен вагон, повреден при руска атака, и според компанията представлява „символ на устойчивостта“.
По информация на украинската страна жестът е бил предварително планиран, тъй като е било известно, че Шон Пен няма да присъства на церемонията. Наградата му беше връчена лично по време на посещението му в Киев.
"Ukrzaliznytsia" presented an Oscar to Sean Penn, who missed this year's ceremony and did not pick up his award, instead visiting Ukraine.— Oksii ✚ 🇺🇦 (@Oksii33) March 17, 2026
The Oscar from UZ is made from the steel of a wagon damaged as a result of a Russian attack.
This is far valuable than Oscar, which is… pic.twitter.com/D6P3NIZmjK
През последните години Шон Пен се утвърди като един от най-активните публични поддръжници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. Той посети страната още в първите дни на конфликта, където работи по документалния филм Superpower. По време на ескалацията на бойните действия актьорът напусна страната пеша, преминавайки границата с Полша.
Холивудската звезда поддържа близки отношения с украинския президент Володимир Зеленски, на когото при предишно посещение подари една от собствените си статуетки „Оскар“. „Когато спечелите войната, върнете я в Малибу, защото ще се чувствам много по-добре, знаейки, че част от мен е тук“, заяви тогава актьорът.
Sean Penn won an Oscar, but instead of accepting his well-deserved award at last Sunday’s ceremony, he went to Ukraine.🇺🇦— UNITED24 (@U24_gov_ua) March 16, 2026
During one of his previous visits, Sean gifted one of his other Oscars to @ZelenskyyUa.
Thank you for standing with Ukraine — one battle after another💙💛 pic.twitter.com/6GpLTYyMEV
На тазгодишната церемония Пен спечели в конкуренция с актьори като Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорд, Делрой Линдо и Стелан Скарсгард.
Отсъствието му от церемонията и паралелното му присъствие в Украйна подчертават последователната му позиция да съчетава артистичната си кариера с активна гражданска ангажираност в международни конфликти.
1 Истината е това което са фактите,
в този ред на нещата фактите и няколко въпроса:
1. В какво са забъркани групата от хижа Петрохан за бъдат отстреляни като "бесни кучета", извинявам се за израза но шестимата са ликвидирани, екзекутирани професионално.
2. Квалификациите на Борислав Сарафов от първите 24 часа след убийството на тримата в хижа Петрохан могат да се сравнят със средновековен лов на вещици?
3. Същите квалификации също могат да се третират като предубедено склоняване към самоубийство.
4. Главният Прокурор Борислав Сарафов в първите 24 часа си позволи въз основа на интерпретации да изкаже Версия за Самоубийство, Версия за Секта, Версия за Педофилия?5. С изказването си за Туийн Пийкс Холивууд Продукция Борислав Сарафов предубедено да създава атмосфера на истерия и паника в българското общество с целенасочен натиск към втората група в Кемпер-а оказва натиск и предубедено склоняване към самоубийство?
12:33 18.03.2026
2 павела митова
Коментиран от #3
12:34 18.03.2026
3 Бай Ганю
До коментар #2 от "павела митова":Кратко ясно казано, браво!
12:38 18.03.2026
4 6. Последен въпрос
За Самоубили се, -
За Екзекутирани +
Коментиран от #6, #7, #9
12:39 18.03.2026
5 Тоя...
12:44 18.03.2026
6 Анджо
До коментар #4 от "6. Последен въпрос":Ако имаше някакъв ритуал на самоубийство , щяха да се самоубият и шестимата на едно място. Разстреляха ги като непотребни същества. Това е моят отговор.
12:49 18.03.2026
7 Вярвам в
До коментар #4 от "6. Последен въпрос":едно, че няма да гласувам за ппдб. Да излязат спонсорите и снималите в "хижата" и да си признаят, какво точно са правили там? А не да се кандидатират за депутати, с цел имунитет срещу съдебно разследване.
12:50 18.03.2026
8 ШОН УКРАЙНОВ
12:56 18.03.2026
9 ВЕРВАМ НА БОБИ ГАДАТЕЛА
До коментар #4 от "6. Последен въпрос":ТУЙН ПИЙКС ТУЙН ПИЙКС .
12:58 18.03.2026
10 Зеления път
12:59 18.03.2026
11 Навярно са на един акъл
Голямо премятане
13:00 18.03.2026
12 Мутата
13:06 18.03.2026
13 Даскала
13:10 18.03.2026
14 Даскала
13:15 18.03.2026