Оказа се, че междузвездната комета 3I/ATLAS е пълна с алкохол

18 Март, 2026 13:16 1 236 19

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Междузвездната комета 3I/ATLAS пое курс към излизане от Слънчевата система, а учените продължават да анализират информацията, която тя остави след себе си, преминавайки през нашата област на космическото пространство, пише kaldata.com. Както се оказа, този обект е наситен със спирт.

По съдържание на това вещество този обект се оказа втори в цялата история на измерванията след аномалната комета C/2016 R2, открита преди десет години. Паралелни изследвания установиха високо съдържание на други вещества като въглероден диоксид, желязо и азот, което също е необичайно за местните обекти. Това потвърждава хипотезата, че 3I/ATLAS се е образувала в по-студена и по-осветена област, която химически се различава от средата, характерна за Слънчевата система.

Учените посочват, че обектът може да се отнася към категорията на хиперактивните комети – тела, които произвеждат повече пара, отколкото може да даде повърхността на ядрото им. Част от газа може да идва от ледени зърна, които плават в кометата и се сублимират в пара. Метилов спирт, въглероден диоксид и вода могат да бъдат произведени от тези ледени зърна. Такова поведение съответства на поведението на хиперактивните комети и потвърждава тезата, че 3I/ATLAS е изключително студен химически сложен обект от естествен произход, въпреки че мнозина предполагаха, че това е кораб на извънземни.

В момента кометата напуска Слънчевата система със скорост 60 километра в секунда. Това е едва третият потвърден междузвезден обект в историята, но, както очакват астрономите, по-съвършени средства в перспектива ще помогнат за откриването на нови обекти от този вид.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хахахаха

    12 14 Отговор
    Рашите вече са изпратили ракета натам. Ще пускат маркуч.

    13:17 18.03.2026

  • 2 Д-р Русева

    21 1 Отговор
    Е браво, ма казвайте ги тези работи по-рано. Сега като отмина как да я стигнем?

    13:19 18.03.2026

  • 3 Малиииии

    21 0 Отговор
    Ако бяха я надушили Веждито и Сокола, шега да си я приберат в Дръндарци.

    13:19 18.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Венелино

    5 1 Отговор
    време е да се прибереш у дома и да си починеш известно време.

    13:22 18.03.2026

  • 6 си дзън

    5 8 Отговор
    Секретна руска сонда се е разбила върху кометата и сега ще усмърди галактиката
    на самагон.

    13:23 18.03.2026

  • 7 Даскала

    13 0 Отговор
    Легален ли е алкохола? Румен Спецов знае ли? А Димата Медведев?

    13:23 18.03.2026

  • 8 Един

    10 0 Отговор
    Наздраве!

    13:23 18.03.2026

  • 9 Антикомуне

    8 3 Отговор
    Руската космическа програма подготвя 4 ракети за прехващане на Атлас. В орбита около Земята се строи станция за бутилиране. Новата водка ще се казва "Атласович"

    13:26 18.03.2026

  • 10 Даскала

    8 0 Отговор
    Може да е руска ракета задвижвана от самогон! А на фронта укрите са отбили велосипедна атака. Велосипедистите са утрепaни, а велосипедите са конфискувани! От две годин не е имало такава! Отчаянието е голямо!

    13:34 18.03.2026

  • 11 Руснаците вече

    3 2 Отговор
    пътуват натам за да я превземат...

    13:37 18.03.2026

  • 12 123456

    3 0 Отговор
    aаииии , заи би - дано има и 2-3 каси безалкохолно , де аааа , за разреждане поне

    13:47 18.03.2026

  • 13 ясно

    2 0 Отговор
    Извънземни са изпратили доставка за пимпирев в антарктика.

    13:53 18.03.2026

  • 14 Механик

    0 0 Отговор
    "Междузвездната комета" ?!
    Какви други комети има? Международни, междуполови...какви?
    ЗВЕЗДИ вече знем, че има всякакви. Има холивудски звезди даже. Сутринта даже показаха каква кочина са оставили след себе си звездите в залата на Оскар-ите.

    14:30 18.03.2026

  • 15 добрата новина

    0 0 Отговор
    "Оказа се, че междузвездната комета 3I/ATLAS е пълна с алкохол"

    Ха наздраве тогава!

    14:39 18.03.2026

  • 16 Жуп

    0 0 Отговор
    Туй с извънземния кораб са го измислили женките, щото ако бехме разбрали по-рано за алкохола ся щехме сме я натикали в бурета и каци

    14:48 18.03.2026

  • 17 Дзак

    0 0 Отговор
    На Тракия при Ихтиман има отстъпка на червени вина!

    14:54 18.03.2026

  • 18 Яко!

    0 0 Отговор
    Извънземните си джиткат с бара из галактиката.

    14:54 18.03.2026

  • 19 ъгъл

    1 0 Отговор
    Извънземните не са я спряли за алкохолна проба и отнемане на скоростовата книжка.

    14:55 18.03.2026