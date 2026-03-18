"Оказа се, че междузвездната комета 3I/ATLAS е пълна с алкохол"

Междузвездната комета 3I/ATLAS пое курс към излизане от Слънчевата система, а учените продължават да анализират информацията, която тя остави след себе си, преминавайки през нашата област на космическото пространство, пише kaldata.com. Както се оказа, този обект е наситен със спирт.

По съдържание на това вещество този обект се оказа втори в цялата история на измерванията след аномалната комета C/2016 R2, открита преди десет години. Паралелни изследвания установиха високо съдържание на други вещества като въглероден диоксид, желязо и азот, което също е необичайно за местните обекти. Това потвърждава хипотезата, че 3I/ATLAS се е образувала в по-студена и по-осветена област, която химически се различава от средата, характерна за Слънчевата система.

Учените посочват, че обектът може да се отнася към категорията на хиперактивните комети – тела, които произвеждат повече пара, отколкото може да даде повърхността на ядрото им. Част от газа може да идва от ледени зърна, които плават в кометата и се сублимират в пара. Метилов спирт, въглероден диоксид и вода могат да бъдат произведени от тези ледени зърна. Такова поведение съответства на поведението на хиперактивните комети и потвърждава тезата, че 3I/ATLAS е изключително студен химически сложен обект от естествен произход, въпреки че мнозина предполагаха, че това е кораб на извънземни.

В момента кометата напуска Слънчевата система със скорост 60 километра в секунда. Това е едва третият потвърден междузвезден обект в историята, но, както очакват астрономите, по-съвършени средства в перспектива ще помогнат за откриването на нови обекти от този вид.