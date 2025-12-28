Испанският футбол потъна в скръб след новината за трагичната смърт на Фернандо Мартин, треньор в школата на Валенсия. Мартин и три от децата му са загубили живота си, след като туристическата им лодка се преобърна в Индонезия, потвърдиха от клуба и местните власти.

Трагедията се е разиграла на 26 декември в близост до остров Лабуан Баджо – популярна туристическа дестинация. Лодката, превозваща общо 11 души, е потънала вследствие на екстремни метеорологични условия в протока на остров Падар.

Според официалната информация от индонезийските власти освен 44-годишният Фернандо Мартин, жертви са и три от неговите деца. Съпругата на треньора и една от дъщерите му са били спасени. Четиримата членове на екипажа и екскурзоводът също са в безопасност.

Телата бяха обявени за изчезнали на 27 декември, а операцията по издирването продължи и в сутрешните часове на 28 декември.

От Валенсия излязоха с официално изявление, в което изразиха дълбокото си прискърбие от загубата на наставника на женския дублиращ отбор на клуба .Съболезнования към семейството изпратиха и от Реал Мадрид.