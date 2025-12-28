Новини
Испанският футбол потъна в скръб

28 Декември, 2025 13:29 1 479 2

  • фернандо мартин-
  • треньор-
  • валенция-
  • починал

Трагедията се е разиграла на 26 декември в близост до остров Лабуан Баджо – популярна туристическа дестинация

Испанският футбол потъна в скръб - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският футбол потъна в скръб след новината за трагичната смърт на Фернандо Мартин, треньор в школата на Валенсия. Мартин и три от децата му са загубили живота си, след като туристическата им лодка се преобърна в Индонезия, потвърдиха от клуба и местните власти.

Трагедията се е разиграла на 26 декември в близост до остров Лабуан Баджо – популярна туристическа дестинация. Лодката, превозваща общо 11 души, е потънала вследствие на екстремни метеорологични условия в протока на остров Падар.

Според официалната информация от индонезийските власти освен 44-годишният Фернандо Мартин, жертви са и три от неговите деца. Съпругата на треньора и една от дъщерите му са били спасени. Четиримата членове на екипажа и екскурзоводът също са в безопасност.

Телата бяха обявени за изчезнали на 27 декември, а операцията по издирването продължи и в сутрешните часове на 28 декември.

От Валенсия излязоха с официално изявление, в което изразиха дълбокото си прискърбие от загубата на наставника на женския дублиращ отбор на клуба .Съболезнования към семейството изпратиха и от Реал Мадрид.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 8 Отговор
    Чий са го дирили в Индонезия?Хак да му е!🕌🥳🤣🖕

    13:31 28.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    А па мен самаибали на остров Бали!💋👩🥳🤣🖕

    13:32 28.12.2025

