Зендая се оплака, че много нейни близки са повярвали на "сватбените снимки": Те са от изкуствен интелект!

Актрисата Зендая коментира с ирония и недоумение широко разпространените в интернет "снимки", за които се твърди, че са от сватбата ѝ с актьора Том Холанд. Става дума за серия от генерирани с изкуствен интелект снимки, които през последните дни предизвикаха сериозен интерес в социалните мрежи.

В участие в телевизионното шоу на Джими Кимъл актрисата заяви, че значителен брой хора са били заблудени от изображенията. По думите ѝ дори в реалния ѝ живот тя е била поздравявана за „сватбените снимки“, които всъщност не съществуват. „Казвах им: ‘Те са създадени с изкуствен интелект. Не са истински’“, обясни тя.

Зендая избегна да даде директен отговор на въпросите дали с Холанд действително са сключили брак, като отговори с чувство за хумор на появилите се слухове. Тя отбеляза, че не само фенове, но и хора от близкото ѝ обкръжение са били убедени в достоверността на изображенията, като някои дори са изразили недоволство, че не са били поканени на церемонията.

Фалшивите снимки, създадени чрез генеративни технологии, представят двамата актьори в сватбени облекла на фона на пейзаж, наподобяващ района на езерото Комо в Италия. В някои от изображенията се виждат и други популярни актьори от света на Марвел като Робърт Дауни-младши, Тоби Магуайър, Андрю Гарфийлд и Джейк Джиленхал, представени като гости на събитието. Част от публикациите съдържат уточнение, че става дума за „артистична интерпретация“, но това често остава незабелязано от потребителите.

Слуховете около евентуален брак между Зендая и Том Холанд се засилиха и след изявление на стилиста Ло Роуч, който по-рано намекна в интервю, че сватбата им вече се е състояла. Допълнително внимание предизвика и появата на актрисата с пръстен на лявата ръка по време на Седмицата на модата в Париж.

Двамата актьори се запознават през 2017 г. по време на снимките на "Спайдърмен: Завръщане у дома" и оттогава са сред най-популярните двойки в Холивуд. Очаква се те отново да си партнират в следващия филм от поредицата, Spider-Man: Brand New Day, чиято премиера е планирана за тази година.

Паралелно с това Зендая участва и в продължението на научнофантастичната поредица "Дюн 3", редом до Тимъти Шаламе, като трейлърът вече е тук. Влюбената двойка ще се появи заедно и в новия филм на Кристофър Нолан, вдъхновен от класическото произведение Одисея на Омир.