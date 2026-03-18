Зендая се оплака, че много нейни близки са повярвали на "сватбените снимки": Те са от изкуствен интелект!

Зендая се оплака, че много нейни близки са повярвали на "сватбените снимки": Те са от изкуствен интелект!

18 Март, 2026 11:31 703 3

Актрисата потвърди, че "снимките от сватбата ѝ" с Том Холанд не са истински

Зендая се оплака, че много нейни близки са повярвали на "сватбените снимки": Те са от изкуствен интелект! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Зендая коментира с ирония и недоумение широко разпространените в интернет "снимки", за които се твърди, че са от сватбата ѝ с актьора Том Холанд. Става дума за серия от генерирани с изкуствен интелект снимки, които през последните дни предизвикаха сериозен интерес в социалните мрежи.

В участие в телевизионното шоу на Джими Кимъл актрисата заяви, че значителен брой хора са били заблудени от изображенията. По думите ѝ дори в реалния ѝ живот тя е била поздравявана за „сватбените снимки“, които всъщност не съществуват. „Казвах им: ‘Те са създадени с изкуствен интелект. Не са истински’“, обясни тя.

Зендая избегна да даде директен отговор на въпросите дали с Холанд действително са сключили брак, като отговори с чувство за хумор на появилите се слухове. Тя отбеляза, че не само фенове, но и хора от близкото ѝ обкръжение са били убедени в достоверността на изображенията, като някои дори са изразили недоволство, че не са били поканени на церемонията.

Фалшивите снимки, създадени чрез генеративни технологии, представят двамата актьори в сватбени облекла на фона на пейзаж, наподобяващ района на езерото Комо в Италия. В някои от изображенията се виждат и други популярни актьори от света на Марвел като Робърт Дауни-младши, Тоби Магуайър, Андрю Гарфийлд и Джейк Джиленхал, представени като гости на събитието. Част от публикациите съдържат уточнение, че става дума за „артистична интерпретация“, но това често остава незабелязано от потребителите.

Слуховете около евентуален брак между Зендая и Том Холанд се засилиха и след изявление на стилиста Ло Роуч, който по-рано намекна в интервю, че сватбата им вече се е състояла. Допълнително внимание предизвика и появата на актрисата с пръстен на лявата ръка по време на Седмицата на модата в Париж.

Двамата актьори се запознават през 2017 г. по време на снимките на "Спайдърмен: Завръщане у дома" и оттогава са сред най-популярните двойки в Холивуд. Очаква се те отново да си партнират в следващия филм от поредицата, Spider-Man: Brand New Day, чиято премиера е планирана за тази година.

Паралелно с това Зендая участва и в продължението на научнофантастичната поредица "Дюн 3", редом до Тимъти Шаламе, като трейлърът вече е тук. Влюбената двойка ще се появи заедно и в новия филм на Кристофър Нолан, вдъхновен от класическото произведение Одисея на Омир.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 кифла пълнежова

    4 0 Отговор
    събче кога ще постнеш
    твои сватбени и първа брачна

    Коментиран от #3

    11:34 18.03.2026

  • 2 Гусин 100 кила

    3 0 Отговор
    Циганка от пазарджишките села,голяма работа.

    11:34 18.03.2026

  • 3 Извънгабаритен товар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "кифла пълнежова":

    Със Събинчето,удоволствието е двойно...първият път като я блъскаш и вторият,като стане от теб.🤣

    11:38 18.03.2026