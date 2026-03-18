Двуметров метеор падна в САЩ и предизвика ужасяващ трясък (ВИДЕО)

18 Март, 2026 12:58 630 4

Жителите на Кливланд смятали, че това е експлозия

Кадър: Х
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ярко огнено кълбо, идентифицирано като метеор с приблизителна маса от около седем тона, премина през атмосферата над района на Кливланд и предизвика силен тътен, който разтревожи жители в няколко щата на САЩ. Явлението е било наблюдавано във вторник сутринта, като скоростта на обекта е достигнала около 72 000 километра в час, преди да се разпадне във високите слоеве на атмосферата.

Според данни на Американското метеорно дружество сигнали за наблюдение на явлението са постъпили от широка географска зона – от Уисконсин до Мериленд. Въпреки че събитието се е случило около 9:00 часа сутринта, когато видимостта на подобни обекти обикновено е по-ниска, интензивната светлина е направила метеора ясно забележим.

Анализ на НАСА показва, че небесното тяло е било с диаметър приблизително 1,8 метра. „Това наистина изглежда като огнено кълбо, което означава, че е метеороид – малък астероид“, коментира астрономът Карл Хергенротер, свързан с наблюдението на подобни явления.

По информация на специалисти от НАСА метеорът е навлязъл в атмосферата на около 80 километра над езерото Ери, близо до град Лорейн, и е изминал траектория от над 55 километра, преди да се разпадне в района на Вали Сити, северно от Медина. Разпадането е било съпроводено с отделяне на енергия, еквивалентна на около 250 тона тротил, което обяснява силния звук и вибрациите, усетени от местните жители и потвърдени от Националната метеорологична служба.

Към момента няма потвърдени данни за открити отломки, но експерти отбелязват, че при подобни събития значителна част от материала изгаря напълно в атмосферата. Въпреки това, в отделни случаи е възможно малки фрагменти да достигнат земната повърхност.

Според учените подобни явления са сравнително чести в глобален мащаб. По данни на астрономи, метеори с различен размер навлизат в атмосферата на Земята ежедневно, като по-големите обекти – достатъчно ярки, за да бъдат определени като „огнени кълба“ – се наблюдават значително по-рядко. Системи за наблюдение, включително мрежи от специализирани камери и сензори, позволяват прецизно проследяване на тези обекти, като все по-често към тях се добавят и записи от мобилни устройства и охранителни камери.

Нарастващият брой регистрирани случаи през последните години се свързва както с по-добрата технология за наблюдение, така и с повишения обществен интерес към космическите явления. Експерти подчертават, че въпреки впечатляващия си характер, подобни събития рядко представляват реална опасност за населението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 гост

    6 0 Отговор
    Докато Тръп моли за помощ европейците ,Бог му изпраща знак

    13:01 18.03.2026

  • 2 Ех ле мале

    3 0 Отговор
    Пет такива в Ерусалим ще са едно велико божие дело

    13:03 18.03.2026

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Иран отвръща на удара. ;)

    13:04 18.03.2026

  • 4 А бе

    2 0 Отговор
    я метеорит, я не.

    13:08 18.03.2026