Двуметров метеор падна в САЩ и предизвика ужасяващ трясък (ВИДЕО)

Ярко огнено кълбо, идентифицирано като метеор с приблизителна маса от около седем тона, премина през атмосферата над района на Кливланд и предизвика силен тътен, който разтревожи жители в няколко щата на САЩ. Явлението е било наблюдавано във вторник сутринта, като скоростта на обекта е достигнала около 72 000 километра в час, преди да се разпадне във високите слоеве на атмосферата.

Според данни на Американското метеорно дружество сигнали за наблюдение на явлението са постъпили от широка географска зона – от Уисконсин до Мериленд. Въпреки че събитието се е случило около 9:00 часа сутринта, когато видимостта на подобни обекти обикновено е по-ниска, интензивната светлина е направила метеора ясно забележим.

Анализ на НАСА показва, че небесното тяло е било с диаметър приблизително 1,8 метра. „Това наистина изглежда като огнено кълбо, което означава, че е метеороид – малък астероид“, коментира астрономът Карл Хергенротер, свързан с наблюдението на подобни явления.

An asteroid weighing seven tons and traveling at 45,000 miles per hour zoomed over the skies of Cleveland and Pennsylvania as a meteor today, causing a loud boom that some residents mistook for an explosion. https://t.co/YbCQBXVuJp pic.twitter.com/mwEG71MyRi — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

По информация на специалисти от НАСА метеорът е навлязъл в атмосферата на около 80 километра над езерото Ери, близо до град Лорейн, и е изминал траектория от над 55 километра, преди да се разпадне в района на Вали Сити, северно от Медина. Разпадането е било съпроводено с отделяне на енергия, еквивалентна на около 250 тона тротил, което обяснява силния звук и вибрациите, усетени от местните жители и потвърдени от Националната метеорологична служба.

Към момента няма потвърдени данни за открити отломки, но експерти отбелязват, че при подобни събития значителна част от материала изгаря напълно в атмосферата. Въпреки това, в отделни случаи е възможно малки фрагменти да достигнат земната повърхност.

Според учените подобни явления са сравнително чести в глобален мащаб. По данни на астрономи, метеори с различен размер навлизат в атмосферата на Земята ежедневно, като по-големите обекти – достатъчно ярки, за да бъдат определени като „огнени кълба“ – се наблюдават значително по-рядко. Системи за наблюдение, включително мрежи от специализирани камери и сензори, позволяват прецизно проследяване на тези обекти, като все по-често към тях се добавят и записи от мобилни устройства и охранителни камери.

Нарастващият брой регистрирани случаи през последните години се свързва както с по-добрата технология за наблюдение, така и с повишения обществен интерес към космическите явления. Експерти подчертават, че въпреки впечатляващия си характер, подобни събития рядко представляват реална опасност за населението.