Първа СНИМКА на истинския Банкси от десетилетия се появи в интернет

18 Март, 2026 12:01

В експлозивно разследване Ройтерс установи, че става дума за графити художник от Бристол, който е сменил името си

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След години спекулации около самоличността на мистериозния уличен артист Банкси, медийни разследвания отново насочиха вниманието към възможното му разкриване, след като беше публикувана снимка на човек, за когото се твърди, че стои зад псевдонима.

Британският артист от десетилетия изгражда своята популярност върху пълната анонимност, като избягва публични изяви и не разкрива лични данни. Въпреки това, интересът към неговата идентичност остава постоянен, особено на фона на глобалното влияние на творбите му, които често засягат теми като политика, война и социална несправедливост.

Нов тласък на спекулациите дава възобновено разследване на Daily Mail, първоначално публикувано през 2008 г., което отново излезе на преден план. В него изданието идентифицира художника като Робин Гънингам – британец, израснал в Бристол. Разследването се основава на снимка от 2004 г., заснета в Ямайка, на която мъж със спрейове, шаблони и платно наподобява външно описания профил на предполагаемия артист.

Заключенията на британското издание са подкрепени и от независимо проучване на Reuters, което през последната година анализира съдебни документи, полицейски доклади и свидетелства на хора от обкръжението на Гънингам. Според агенцията събраните данни също водят до извода, че именно той стои зад псевдонима Банкси.

Допълнително Reuters твърди, че през 2008 г. художникът е променил официално името си на Дейвид Джоунс с цел да избегне разкриването на самоличността си – твърдение, което не е потвърдено официално.

Хора, познавали Гънингам в младежките му години, описват изключителен художествен талант още от училищна възраст. Бивш негов съученик го определя като един от най-даровитите ученици по изкуства, докато съседи твърдят, че още тогава е проявявал интерес към графити културата и често е отсъствал за продължителни периоди, водейки по-скоро номадски начин на живот.

През годините са регистрирани и множество предполагаеми „засичания“ на Банкси в близост до негови произведения. Един от подобните случаи е в Лондон, където свидетели съобщават за мъж, приличащ на Гънингам, забелязан край новопоявила се творба. По-късно обаче друг човек заявява, че е бил на мястото и няма връзка с артиста.

Адвокатът на Банкси, Марк Стивънс, оспорва достоверността на редица твърдения в медийните разследвания. По думите му разкриването на самоличността на артиста би представлявало нарушение на личното му пространство и би могло да застраши както него, така и свободата на творческо изразяване. Той подчертава, че анонимността е ключова за възможността на артиста да коментира чувствителни теми без риск от репресии или цензура.

Банкси остава една от най-влиятелните фигури в съвременното изкуство, като негови творби се продават за милиони долари и са част от колекции на известни личности като Анджелина Джоли и Кристина Агилера. Въпреки многобройните опити за разкриване на самоличността му, самият артист продължава да поддържа своята анонимност – фактор, който остава съществен елемент от неговия публичен образ и творческа идентичност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    8 6 Отговор
    Това с момиченцето , което тръшва Путин на джудо е култово !!!

    12:14 18.03.2026

  • 2 Линда

    3 1 Отговор
    По принцип ,бг патриотите , скоро ще запеят , че бански е българин ,от Банско . Изчакайте малко

    12:19 18.03.2026

  • 3 бушприт

    2 0 Отговор
    ....става дума за художник на графити...

    12:28 18.03.2026