Уловиха гигантски сом в Марица край Пловдив (ВИДЕО)

Огромен сом е бил уловен във водите на река Марица край Пловдив, показаха рибари ентусиасти в социалните мрежи. Голямата риба е хваната от Георги Георгиев на спининг. След като е била измерена дължината ѝ, се е оказало, че тя е точно 2 метра. Веднага след това Георги показва как пуска сома обратно във водата.
Видео е запечатало как гигантът отплува в реката след освобождаването. Клипът е събрал близо 10 000 лайка в социалните мрежи.
“Наслука на всички читави риболовци и помнете, че за да ги има, трябва да ги пазим”, призовават рибари и поздравяват колегата си за това, че е освободил гиганта.
1 Колко
14:02 21.01.2026
2 Анонимен
14:10 21.01.2026
3 Сила
Коментиран от #7
14:30 21.01.2026
4 Поне пуснахте ли го после
Коментиран от #8
14:31 21.01.2026
5 ВарнаМорето
14:32 21.01.2026
6 Фиши
Е тъй само за сведение нощния риболов на Марица не е бил разрешен миналата година, но пускат рибата, така че това в случая не е толко важно😉 На спининг си е попадение такава риба, факт👍
14:34 21.01.2026
7 Всеки ден заминават по 7 кила
До коментар #3 от "Сила":малки рибки за храна на сом с подобни размери.
14:37 21.01.2026
8 Да ма и джобни му дадоха
До коментар #4 от "Поне пуснахте ли го после":Не ти ли тръгва видеото ? Спи спокойно.
14:40 21.01.2026
9 гаранция
15:03 21.01.2026