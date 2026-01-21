Новини
Уловиха гигантски сом в Марица край Пловдив (ВИДЕО)

21 Януари, 2026 13:59 2 262 9

Рибарите веднага пуснали 2-метровото животно във водата след улова

Уловиха гигантски сом в Марица край Пловдив (ВИДЕО) - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Огромен сом е бил уловен във водите на река Марица край Пловдив, показаха рибари ентусиасти в социалните мрежи. Голямата риба е хваната от Георги Георгиев на спининг. След като е била измерена дължината ѝ, се е оказало, че тя е точно 2 метра. Веднага след това Георги показва как пуска сома обратно във водата.

Видео е запечатало как гигантът отплува в реката след освобождаването. Клипът е събрал близо 10 000 лайка в социалните мрежи.

“Наслука на всички читави риболовци и помнете, че за да ги има, трябва да ги пазим”, призовават рибари и поздравяват колегата си за това, че е освободил гиганта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Колко

    9 1 Отговор
    ли плъхове е изял ?

    14:02 21.01.2026

  • 2 Анонимен

    0 1 Отговор
    Уловил Сома!

    14:10 21.01.2026

  • 3 Сила

    15 1 Отговор
    Браво , адекватни и цивилизовани българи !!! Не прости , диви , алчни ненаяли се примати с каквито изобилства Територията ...

    Коментиран от #7

    14:30 21.01.2026

  • 4 Поне пуснахте ли го после

    0 11 Отговор
    Мизерни диваци

    Коментиран от #8

    14:31 21.01.2026

  • 5 ВарнаМорето

    4 2 Отговор
    мутирал е от пловдивските фекалии

    14:32 21.01.2026

  • 6 Фиши

    2 0 Отговор
    9-ти април😉 година? И това не е новина, а старина!
    Е тъй само за сведение нощния риболов на Марица не е бил разрешен миналата година, но пускат рибата, така че това в случая не е толко важно😉 На спининг си е попадение такава риба, факт👍

    14:34 21.01.2026

  • 7 Всеки ден заминават по 7 кила

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    малки рибки за храна на сом с подобни размери.

    14:37 21.01.2026

  • 8 Да ма и джобни му дадоха

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Поне пуснахте ли го после":

    Не ти ли тръгва видеото ? Спи спокойно.

    14:40 21.01.2026

  • 9 гаранция

    1 1 Отговор
    не е от марица, лъжат , там няма условия за такива гиганти

    15:03 21.01.2026