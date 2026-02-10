Новини
Снайперисти търсели риби за хобито на неудачника Чарлз III

10 Февруари, 2026

Кралят не успял да хване сьомга в река Спей в Шотландия

Снайперисти търсели риби за хобито на неудачника Чарлз III - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III повикал на помощ снайперисти след един от неудачните си риболовни излети, пише „The Mirror“, позовавайки се на един от бившите телохранители на монарха, Хариет Кийн.

Според вестника, кралят не успял да хване сьомга в река Спей в Шотландия, след което призовал „снайперисти от военен клас“, които да се взират във водата и да му съобщават къде има риба.

Журналистите отбелязали, че риболовното приключение се е състояло и в графство Голуей, Ирландия. Около монарха бил установен „двукилометров периметър за сигурност“.

Според бившия служител, охраната е била разположена в дърветата около местата, където кралят е ловил риба. Те са използвали снайперски пушки с поляризирани лещи и са имали добра видимост към рибата. След като забелязвали цел, охраната предавала цялата информация на Чарлз III чрез слушалка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Селянин

    19 0 Отговор
    Има си държава, угажда си...

    11:17 10.02.2026

  • 2 Хахаха

    17 1 Отговор
    То , и Даяна на времето търсеше някой, който да я уцели...

    11:20 10.02.2026

  • 3 Един друг

    19 2 Отговор
    Вече сме 2026 година, а англичаните още си играят на крале и принцове, сякаш сме в средновековието.
    Смешна работа.

    Коментиран от #6

    11:34 10.02.2026

  • 4 Венелино

    1 1 Отговор
    виж дали няма свободно работно място в някоя от.

    11:46 10.02.2026

  • 5 Венелино

    4 1 Отговор
    виж дали няма свободно работно място в някоя баничарница.

    11:46 10.02.2026

  • 6 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един друг":

    По им е лесно, отколкото да избират президент.

    12:10 10.02.2026

  • 7 Вероятно

    5 0 Отговор
    И бедуини е призовал да обгрижват Камилата...

    12:12 10.02.2026

  • 8 учуден

    1 0 Отговор
    Защо са му риби като си има раци?

    12:25 10.02.2026

  • 9 Е няма що

    3 0 Отговор
    да беше извикал сапьори поне щяха да извадят всичката риба на около та щеше и да си избере размер.

    12:25 10.02.2026

  • 10 Абе

    3 1 Отговор
    Отвсякъде е Лузър!

    12:29 10.02.2026

  • 11 Митко

    0 0 Отговор
    Иначе е много зает, все работи графика му е претрупан няма време за себе си

    15:14 10.02.2026