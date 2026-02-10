Снайперисти търсели риби за хобито на неудачника Чарлз III

Крал Чарлз III повикал на помощ снайперисти след един от неудачните си риболовни излети, пише „The Mirror“, позовавайки се на един от бившите телохранители на монарха, Хариет Кийн.

Според вестника, кралят не успял да хване сьомга в река Спей в Шотландия, след което призовал „снайперисти от военен клас“, които да се взират във водата и да му съобщават къде има риба.

Журналистите отбелязали, че риболовното приключение се е състояло и в графство Голуей, Ирландия. Около монарха бил установен „двукилометров периметър за сигурност“.

Според бившия служител, охраната е била разположена в дърветата около местата, където кралят е ловил риба. Те са използвали снайперски пушки с поляризирани лещи и са имали добра видимост към рибата. След като забелязвали цел, охраната предавала цялата информация на Чарлз III чрез слушалка.