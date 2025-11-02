Новини
Уловиха омари на българското Черноморие (ВИДЕО)

2 Ноември, 2025 18:08 1 382 10

Биолозите са изумени и изненадани от улова

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изненадваща находка край Несебър озадачи българските учени – омар с тегло над килограм се оказа уловен в мрежите на риболовен кораб. Това не е единичен случай, информира Нова телевизия. През последните месеци подобни екземпляри са били забелязвани и по Северното, и по Южното Черноморие, което поражда въпроси дали нов вид вече се установява в нашите води.

„Първата ми реакция беше изненада. Помислих си, че може би си правят шега“, признава доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН. След разговори с колеги и рибари обаче става ясно – находката е напълно реална.

Омарите, които попадат в мрежите, най-вероятно са европейски вид, характерен за по-топли и солени води. Това прави появата им в Черно море необичайна и интригуваща. Учените засега изследват няколко възможни хипотези. Една от тях е транспортът с баластните води на кораби, които могат неволно да пренесат морски организми между различни региони.

„Начините за пренасяне на организми са няколко – с корабите, с баластните води, понякога и чрез аквакултури“, обяснява доц. Райков. Друга възможност е влиянието на климатичните промени. С повишаването на температурата на морската вода все повече топлолюбиви видове намират подходящи условия за живот в Черно море.

„Съгласен съм, че има връзка с климатичните промени и увеличаването на биоразнообразието. Има доста примери за организми, които устойчиво се настаниха в нашата среда. Но е рано да кажем дали това ще важи и за омарите“, уточнява ученият.

Не се изключва и вероятността омарите да са били нарочно пуснати в морето – например от частни аквакултури. Въпреки това тяхното оцеляване остава под въпрос, тъй като Черно море има по-ниска соленост в сравнение с Атлантическия океан. „Солеността на водата е важен фактор, за да се размножават успешно, омарите имат нужда от по-солена среда“, обяснява доц. Райков.

На този етап става дума за единични случаи, но специалистите от Института по океанология внимателно наблюдават процеса. „Гледаме с голям интерес и се надяваме, че ще има повече екземпляри от този вид“, казва Райков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 10 Отговор
    Много важно ! Такива гадости не изяждам !!!

    Коментиран от #2

    18:11 02.11.2025

  • 2 хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Е верно не е като да са кренвирши от "месо" 😂

    Коментиран от #6

    18:14 02.11.2025

  • 3 Свети влас

    2 0 Отговор
    Хипотезата е че един чужденец купи Омар от Ресторант в Свети влас и го пусна да живее
    Тея го хванали и го изяли алчните!
    Приспособяването на даден вид е наречен природа да бяха го пуснали

    18:21 02.11.2025

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    Избягали са от яхтата на някой назначен от ДС "бизнесмен".

    18:21 02.11.2025

  • 5 От морето

    0 0 Отговор
    Де да бяха ни назначили още в 92-ра. Сега няма смисъл!

    18:31 02.11.2025

  • 6 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "хи хи":

    И кренвиршите са по малко гадни от тези водни буболечки !

    18:36 02.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Моят омар суматия полякини, скандинавки, чехкини, германки, унгарки, рускини и от целия СССР са го яли. И колко българско юнашко семе е заминало в странство, не ви е работа...

    18:36 02.11.2025

  • 8 Хммм,

    1 0 Отговор
    Ами то и с рапаните беше така. Още като тинейджъри в годините 1965/6 единици бяха във Варна, които успяваха да извадят поне една рапана от самия край на вълнолома при над 10 м. дълбочина. Намериха си добри условия за размножаване и само за няколко години вече всеки хлапак или любител на подводна разходка с маска и шнорхел можеше да напълни цяла пазарска мрежа с вече едри рапани. За съжаление обаче унищожиха огромни полета счерна мида. Нямаше камъче на което да не бяха се захванали миди, а сега огромни скали и камъни са гладки като челото ми.

    18:38 02.11.2025

  • 9 Вътрешен човек

    1 0 Отговор
    Не го пипайте - това е новото поколение морски дронове!

    18:40 02.11.2025

  • 10 Антон

    3 3 Отговор
    Напълно безмислена статия.
    Много говорене и накрая нищо.
    Омарите имали нужда от по-солена вода, за да оцелеят. Въпреки това статията казва че това не единичен случай. Но пишман учена не казва как са оцелели в Черно море.
    Статията не казва и от кога са тези случаи с омарите. Учените и те не казват!
    Не се казва дали се проучва случая за да видоизменени омари, които да оцеляват в не толкова солени води.
    И най-важното: не прочетох тези омари дали са били живи или не, което ще обясни случая - живи, значи видоизменени за да живеят в черно море, умрели, следователно майтап или от трюмни води.

    18:41 02.11.2025