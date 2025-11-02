Уловиха омари на българското Черноморие (ВИДЕО)

Изненадваща находка край Несебър озадачи българските учени – омар с тегло над килограм се оказа уловен в мрежите на риболовен кораб. Това не е единичен случай, информира Нова телевизия. През последните месеци подобни екземпляри са били забелязвани и по Северното, и по Южното Черноморие, което поражда въпроси дали нов вид вече се установява в нашите води.
„Първата ми реакция беше изненада. Помислих си, че може би си правят шега“, признава доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН. След разговори с колеги и рибари обаче става ясно – находката е напълно реална.
Омарите, които попадат в мрежите, най-вероятно са европейски вид, характерен за по-топли и солени води. Това прави появата им в Черно море необичайна и интригуваща. Учените засега изследват няколко възможни хипотези. Една от тях е транспортът с баластните води на кораби, които могат неволно да пренесат морски организми между различни региони.
„Начините за пренасяне на организми са няколко – с корабите, с баластните води, понякога и чрез аквакултури“, обяснява доц. Райков. Друга възможност е влиянието на климатичните промени. С повишаването на температурата на морската вода все повече топлолюбиви видове намират подходящи условия за живот в Черно море.
„Съгласен съм, че има връзка с климатичните промени и увеличаването на биоразнообразието. Има доста примери за организми, които устойчиво се настаниха в нашата среда. Но е рано да кажем дали това ще важи и за омарите“, уточнява ученият.
Не се изключва и вероятността омарите да са били нарочно пуснати в морето – например от частни аквакултури. Въпреки това тяхното оцеляване остава под въпрос, тъй като Черно море има по-ниска соленост в сравнение с Атлантическия океан. „Солеността на водата е важен фактор, за да се размножават успешно, омарите имат нужда от по-солена среда“, обяснява доц. Райков.
На този етап става дума за единични случаи, но специалистите от Института по океанология внимателно наблюдават процеса. „Гледаме с голям интерес и се надяваме, че ще има повече екземпляри от този вид“, казва Райков.
1 Пич
Коментиран от #2
18:11 02.11.2025
2 хи хи
До коментар #1 от "Пич":Е верно не е като да са кренвирши от "месо" 😂
Коментиран от #6
18:14 02.11.2025
3 Свети влас
Тея го хванали и го изяли алчните!
Приспособяването на даден вид е наречен природа да бяха го пуснали
18:21 02.11.2025
4 Гост
18:21 02.11.2025
5 От морето
18:31 02.11.2025
6 Пич
До коментар #2 от "хи хи":И кренвиршите са по малко гадни от тези водни буболечки !
18:36 02.11.2025
7 Данко Харсъзина
18:36 02.11.2025
8 Хммм,
18:38 02.11.2025
9 Вътрешен човек
18:40 02.11.2025
10 Антон
Много говорене и накрая нищо.
Омарите имали нужда от по-солена вода, за да оцелеят. Въпреки това статията казва че това не единичен случай. Но пишман учена не казва как са оцелели в Черно море.
Статията не казва и от кога са тези случаи с омарите. Учените и те не казват!
Не се казва дали се проучва случая за да видоизменени омари, които да оцеляват в не толкова солени води.
И най-важното: не прочетох тези омари дали са били живи или не, което ще обясни случая - живи, значи видоизменени за да живеят в черно море, умрели, следователно майтап или от трюмни води.
18:41 02.11.2025