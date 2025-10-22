Новини
Рибари хванаха гигантски сом и се обявиха за световни рекордьори

22 Октомври, 2025 19:17 2 329 6

  • гигантска риба-
  • сом-
  • полша-
  • рекорд

Гигантската риба е хваната от Кшищоф Пира и Адриан Гонтарж по време на състезание в неделя, 19 октомври

Рибари хванаха гигантски сом и се обявиха за световни рекордьори - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Полша двама рибари уловиха сом с дължина 292 сантиметра в язовир Рибник в Силезкото войводство и се обявиха за световни рекордьори, съобщава Outdoor Life.


Гигантската риба е хваната от Кшищоф Пира и Адриан Гонтарж по време на състезание в неделя, 19 октомври. Те публикуваха серия от видеоклипове в социалните мрежи, на които измерват и пускат сома. Според изчисленията на поляците, уловът им е със седем сантиметра по-дълъг от предишния световен рекорд, поставен през 2023 г. в Италия, където е уловен сом с дължина 285 сантиметра.

Както отбелязва Outdoor Life, Международната асоциация на любителските риболовни риби (IGFA) може да не признае постижението на Пира и Гонтарж поради недостатъчна информация за процеса на улов на триметровия сом - известно е само, че са се борили с него около час и половина. Според правилата на IGFA рекорд може да бъде поставен, само ако само един риболовец е държал въдицата, когато е бил уловен екземплярът, представен за оценка.


  • 1 хъм

    6 1 Отговор
    Сигурно тежи, колко на Шишо единия крак🙄😅

    19:53 22.10.2025

  • 2 Кирилка

    2 1 Отговор
    Най добре младото магаренце да ме яхне 🤭🤣🥳

    20:07 22.10.2025

  • 3 Кирилка

    3 1 Отговор
    Истината е в пп дб и партия Евророма. На следващите избори ще съм депутатка от Евророма 🥳🤣🤭

    20:08 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Марина с големите цомби

    0 1 Отговор
    Моя Траволта кат не може да оре нивата съм си намерила младо теленце да се обичаме и да се цфайцаме. Мислиме да се венчаем в синагогата и в Александър Невски на двете места.

    20:35 22.10.2025