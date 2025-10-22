Рибари хванаха гигантски сом и се обявиха за световни рекордьори

В Полша двама рибари уловиха сом с дължина 292 сантиметра в язовир Рибник в Силезкото войводство и се обявиха за световни рекордьори, съобщава Outdoor Life.

Гигантската риба е хваната от Кшищоф Пира и Адриан Гонтарж по време на състезание в неделя, 19 октомври. Те публикуваха серия от видеоклипове в социалните мрежи, на които измерват и пускат сома. Според изчисленията на поляците, уловът им е със седем сантиметра по-дълъг от предишния световен рекорд, поставен през 2023 г. в Италия, където е уловен сом с дължина 285 сантиметра.

Както отбелязва Outdoor Life, Международната асоциация на любителските риболовни риби (IGFA) може да не признае постижението на Пира и Гонтарж поради недостатъчна информация за процеса на улов на триметровия сом - известно е само, че са се борили с него около час и половина. Според правилата на IGFA рекорд може да бъде поставен, само ако само един риболовец е държал въдицата, когато е бил уловен екземплярът, представен за оценка.