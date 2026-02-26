Доналд Тръмп отвърна на Робърт де Ниро, нарече го "психично болен"

Поредна ескалация в дългогодишния публичен конфликт между Робърт де Ниро и Доналд Тръмп се разигра в края на седмицата, след като американският президент отправи остри лични нападки към легендарния актьор в социалната си мрежа Truth Social.

Президентът на САЩ определи 82-годишната холивудска звезда като „психично болен човек“, страдащ от „анти-Тръмп невроза“, и постави под въпрос интелектуалните му способности. В публикацията си държавният глава атакува и конгресменките от Демократическата партия Илхан Омар и Рашида Тлаиб, като подчерта, че според него „Америка е по-велика, по-богата и по-силна от всякога“, а критиците му „се побъркват“ от този факт.

BREAKING: Trump threatens to DEPORT Robert De Niro in unhinged tirade after State of the Union.



In a late-night meltdown that stunned even longtime observers, President Donald Trump launched a furious attack on Hollywood icon Robert De Niro — and floated the idea of deporting… pic.twitter.com/ojJLIwlJJg — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) February 25, 2026

Коментарите на президента дойдоха в отговор на интервю на Робърт Де Ниро в подкаста „The Best People“, в което актьорът отправи директен призив към американците да „се съпротивляват“ на политиките на Тръмп. „Залогът е нашата страна, а Тръмп я унищожава. Трябва да спасим страната“, заяви носителят на две награди „Оскар“.

Робърт Де Ниро от години е сред най-отявлените критици на Тръмп в развлекателната индустрия. По време на кинофестивала в Кан през май миналата година той призова да се „защити демокрацията“ и определи президента като „необразован“. Актьорът нееднократно е използвал публичните си изяви – включително наградни церемонии и телевизионни участия, за да изразява политическата си позиция.

Конфронтацията между двамата има дълга история. Още по време на първата кандидатпрезидентска кампания на Тръмп през 2016 г. Де Ниро го нарече „опасен за страната“, а Тръмп от своя страна редовно реагира на критиките му с лични нападки в социалните мрежи. Според анализатори, цитирани от водещи американски издания, подобни сблъсъци отразяват по-широкото напрежение между част от холивудския елит и настоящата администрация.

До момента няма официална реакция от страна на представители на актьора по последните коментари на президента.