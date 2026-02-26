Новини
Любопитно »
Доналд Тръмп отвърна на Робърт де Ниро, нарече го "психично болен"

Доналд Тръмп отвърна на Робърт де Ниро, нарече го "психично болен"

26 Февруари, 2026 15:58 757 12

  • робърт де ниро-
  • доналд тръмп-
  • холивуд-
  • актьор-
  • политика

По-рано холивудската звезда заяви, че президентът трябва да бъде изгонен

Доналд Тръмп отвърна на Робърт де Ниро, нарече го "психично болен" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поредна ескалация в дългогодишния публичен конфликт между Робърт де Ниро и Доналд Тръмп се разигра в края на седмицата, след като американският президент отправи остри лични нападки към легендарния актьор в социалната си мрежа Truth Social.

Президентът на САЩ определи 82-годишната холивудска звезда като „психично болен човек“, страдащ от „анти-Тръмп невроза“, и постави под въпрос интелектуалните му способности. В публикацията си държавният глава атакува и конгресменките от Демократическата партия Илхан Омар и Рашида Тлаиб, като подчерта, че според него „Америка е по-велика, по-богата и по-силна от всякога“, а критиците му „се побъркват“ от този факт.

Коментарите на президента дойдоха в отговор на интервю на Робърт Де Ниро в подкаста „The Best People“, в което актьорът отправи директен призив към американците да „се съпротивляват“ на политиките на Тръмп. „Залогът е нашата страна, а Тръмп я унищожава. Трябва да спасим страната“, заяви носителят на две награди „Оскар“.

Робърт Де Ниро от години е сред най-отявлените критици на Тръмп в развлекателната индустрия. По време на кинофестивала в Кан през май миналата година той призова да се „защити демокрацията“ и определи президента като „необразован“. Актьорът нееднократно е използвал публичните си изяви – включително наградни церемонии и телевизионни участия, за да изразява политическата си позиция.

Конфронтацията между двамата има дълга история. Още по време на първата кандидатпрезидентска кампания на Тръмп през 2016 г. Де Ниро го нарече „опасен за страната“, а Тръмп от своя страна редовно реагира на критиките му с лични нападки в социалните мрежи. Според анализатори, цитирани от водещи американски издания, подобни сблъсъци отразяват по-широкото напрежение между част от холивудския елит и настоящата администрация.

До момента няма официална реакция от страна на представители на актьора по последните коментари на президента.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Театър "Сълза и смях 🎭"

    5 2 Отговор
    За Нобел не знам,но Оскар,за най-добър актьор, трябва да се присъди на Доналд Тръмп.

    16:00 26.02.2026

  • 2 смяххх

    1 1 Отговор
    А Робърт де Ниро как ще нарече бай Дончо Тръмпов?!

    16:01 26.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Червените Хълмове

    4 1 Отговор
    САЩ ще ядат дедовия на демократите съвсем скоро а Тръмп и републиканските му клоуни ще бъдат сготвени и изядени

    16:02 26.02.2026

  • 5 Безспорно

    6 2 Отговор
    Това е диагнозата на рижавият паток Доналд...

    16:03 26.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    7 2 Отговор
    Перчемът с всичка сила лети към пропастта. Не всичко му е наред на него. И дума да не става, че може да се сравнява със световен колос като Роберт де Ниро.

    16:05 26.02.2026

  • 7 Падение

    6 0 Отговор
    Падението на тръмп е безгранично. Той вече превърна САЩ в Тръмпландия за срам и позор. Ако американците бяха се вслушали в думите на мъдрия Роберт де Ниро щяха да спасят страната си, защото всеки американец,който обича Америка не може да харесва омразата, злобата ,насилието и унищожаването на създаденото за 250 г., не може да не тачи Конституцията и законите като Тръмп.

    16:09 26.02.2026

  • 8 Има ни пак

    2 0 Отговор
    Добре ли е този пишман републиканец? Той не мисли ли поне малко, че неговите избиратели обичат де Ниро. Пропада президента, пропада. И с вечните си преговори и обещания за Украйна. Просто пропада.

    16:15 26.02.2026

  • 9 от хулиган и

    1 0 Отговор
    От компетентен по всичко щатски президент, (настояващ да се пие белина за начин на решаване на ковид пандемия), повече не може да се очаква.

    16:16 26.02.2026

  • 10 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Робърт де Ниро удари дъното като се подложи на сатанистите!

    16:16 26.02.2026

  • 11 мдаааа

    0 0 Отговор
    Аз съм съгласен , че има психично болен ... Ама , кой ли е ?

    16:16 26.02.2026

  • 12 Сталин

    1 0 Отговор
    И двамата са кошерни негодници

    16:19 26.02.2026