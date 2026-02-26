Диетолог сподели лесен начин да избегнем подуването, газовете и тежестта в стомаха след хранене

Подуването на корема, газовете и усещането за тежест след хранене са сред най-често срещаните оплаквания, когато приключим обяда или вечерята. По данни от британски проучвания около 43% от населението редовно изпитва храносмилателен дискомфорт, като най-често причината се търси в качеството и състава на храната. Нови изследвания обаче показват, че решението може да бъде далеч по-просто – и да не се намира в аптечката, а в кратка разходка на открито.

Въпреки широко разпространеното убеждение, че след хранене е препоръчително да се почива, научните данни сочат, че лекото движение непосредствено след прием на храна подпомага както храносмилането, така и контрола на кръвната захар. В социалните мрежи тази практика придоби популярност под неформалното название „fart walk“ – кратка разходка от 5 до 20 минути след хранене с цел намаляване на подуването и освобождаване на задържаните газове.

Дебора Лучано, сертифициран персонален треньор и консултант по хранене, посочва, че храносмилането е сложен процес, включващ координирана работа на стомашна киселина, ензими, чревна моторика, кръвен поток и хормонални реакции. „Движението след хранене може да подпомогне този процес или, при липса на активност, да го забави“, обяснява тя.

Леката разходка стимулира перисталтиката – вълнообразните мускулни съкращения, които придвижват храната през храносмилателния тракт. Това намалява усещането за подуване и напрежение и подпомага по-стабилния метаболитен отговор след хранене. В рамките на 30 до 60 минути след прием на храна нивата на кръвната захар обичайно се повишават. Краткото движение може да ограничи този пик, което е особено важно за хора с диабет тип 2 или инсулинова резистентност.

За разлика от това, заемането на легнало положение или отпускането в удобен стол непосредствено след хранене може да затрудни храносмилането. При пълен стомах подобни пози увеличават вътрешното налягане и могат да влошат перисталтиката, както и да засилят симптомите на гастроезофагеален рефлукс.

Тютюнопушенето след хранене също има неблагоприятен ефект. Никотинът изтънява защитния стомашен слой, повишава киселинната секреция и увеличава риска от гастрит и язва. Освен това потиска усвояването на ключови нутриенти като калций и витамин D.

Що се отнася до напитките, ментовият чай може да има успокояващ ефект върху храносмилателната система, но зеленият и черният чай не са препоръчителни непосредствено след хранене. Съдържащите се в тях танини могат да възпрепятстват усвояването на желязо, а кофеинът да засили киселините и тревожността при чувствителни хора.

Според препоръките на британската здравна служба дори кратка разходка от две до пет минути след хранене може да има положителен ефект. Ключов фактор е постоянството – редовните кратки разходки са по-ефективни от случайни по-дълги натоварвания.

Експертите подчертават, че интензивността не е от съществено значение. Достатъчно е ходене с умерено темпо, при което разговорът остава възможен. При ограничено време или пространство алтернатива могат да бъдат леки разтягания, изкачване на стълби, използване на пътека за ходене или дори домакинска дейност. Основната цел е да се избегне пълната неподвижност веднага след хранене.

За хора, страдащи от рефлукс, функционално подуване, бавно храносмилане или склонност към запек, тази практика може да бъде особено полезна. Ако обаче след хранене се усеща силна тежест или киселини, се препоръчва изчакване от 10–15 минути преди започване на разходката.

В контекста на нарастващите оплаквания от храносмилателни проблеми, кратката разходка след хранене се очертава като достъпна и ефективна стратегия, подкрепена от физиологични механизми и наблюдения в клиничната практика.