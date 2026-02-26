Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Будизмът е известен като миролюбива религия

26 Февруари, 2026 17:14 502 14

  • будизъм-
  • религия

Подобно на християнството, а и на исляма, будизмът стъпва върху още по-стари традиции и вярвания на местното население, в различните държави

Снимкa: Shutterstock
Андрей Киряков Андрей Киряков археолог

Будизмът е известен като мирна или миролюбива религия. Допълнителен ореол на будизма в този смисъл създава неговата отдалеченост от нашите земи и от земите на континента Европа, като цяло. Всъщност понякога будизмът се разглежда не толкова като религия, а като етическо или философско учение, придружено разбира се със съответните религиозни практики.

Будизмът възниква в днешна Северна Индия, в края на шести век преди новата ера. Неговата поява и разпространение е свързана изключително с живота, търсенето, страданията, просветлението и последвалите проповедите на Сидхарта Гаутама, наречен Буда – Пробудения. Основен акцент в учението си Буда поставя върху въпроса за човешкото страдание и какъв е пътя човек да се освободи от това страдание. Причините за страданието са обобщени в така наречените Четири благородни истини, а пътят за освобождаване от страданието е Осемстепенния път, в който най-често се повтаря думата „правилно“ – „правилни възгледи“, „правилна решимост“, „правилна реч“, „правилно поведение“ и т.н.

В самата Индия будизмът достига връх на своето разпространение в края на трети век преди новата ера, но в крайна сметка многолюдното местно население не припознава това учение. За сметка на това цели държави официално приемат будизма, като така е и до днес. В така наречения полуостров Индокитай, това са държавите Тайланд и Камбоджа, където будисти са близо деветдесет процента от населението, също както и в съседен Мианмар (Бирма). Около 60-70 процента будистко население има в Лаос и на остров Шри Ланка. Доста по-малък е броя на будистите във Виетнам, в Малайзия, както и в Китай и Япония. В Индия и съседен Бангладеш, будисти са само около един процент от населението.

Доколко миролюбиви са тези азиатски държави, показва тяхната история. В последните години, например в Мианмар, една доста затворена държава, се води много сериозна гражданска война, с десетки хиляди жертви, за която ние не знаем почти нищо. Повече от милион са жертвите на червените кхмери в Камбоджа, през седемдесетте години на двадесети век, което е известен факт. Други подобни примери, от по-новата и по-стара история на будистките държави, показват, че миролюбието зависи не само от изповядваната религия, но и от много други фактори.

Подобно на християнството, а и на исляма, будизмът стъпва върху още по-стари традиции и вярвания на местното население, в различните държави. Оттам той получава и различна интерпретации и практики, в различните държави. Например в Китай будизмът се смесва с даоизма, а в Япония с шинтоизма. В Япония будизмът е известен като дзен будизъм, който цели постигането на просветление по бърз и често неочакван начин.

В държавите Тайланд, Камбоджа, Мианмар, Лаос и Шри Ланка се изповядва ортодоксален будизъм или Тхеравада (Школата на старите), който се приема за най-близък до оригиналното учение. В държави като Япония, Китай, Южна Корея, Малайзия, се практикува Махаяна – така наречената Голяма колестница, която включва широко разнообразие от местни интерпретации на будизма. Особен е случаят с Тибет, където обикновено се говори за Ваджраяна (Тантраяна). Така имаме големите течение – Тхеравада и Махаяна и тибетското Ваджраяна. Ваджраяна включва голям набор от йогически упражнения, съзерцание, медитация, плюс четене на мантри и така нататък. Именно в това тибетско направление особено важно място заема почитането на гуру или на духовния наставник. Тук особено разпространени са и различни школи, основани от различни учители, на които учители с течение на времето се придава легендарен и полу-митичен характер. Някои от практиките на тибетския будизъм могат да бъдат много опасни за човека при неправилно заучаване и изпълнение. Отделно от това, когато става въпрос за Индия, за йога школи, за тантра и тантризъм, обикновено говорим за онова, което се нарича с обобщаващото име хиндуизъм и което е много различно от будизма.

Действително, в същността си будизмът е мирна религия, в която се говори за ненасилие, за състрадание към всички живи същества, за освобождение от страха и страданието и за просветление. Аз самият също бях привлечен от мъдростта и мистиката на будистката доктрина. В резултат на това и на една тримесечна обиколка в Северна Индия, написах една книжка, за живота на Сидхарта Гаутама, издадена през 2012 година. За мен лично съпоставянето и взаимодействието на християнската и будистката етика, е до голяма степен безконфликтен и дори плодоносен процес. Въпреки това доброто познаване и разграничаване на различните религии и религиозно-етични учения е задължително. Всеки народ черпи своите сили преди всичко от традиционните за дадена земя обичаи и религия. Това важи и за нас българите. Приемането на будизма от даден човек, в една традиционно християнска държава, показва ексцентризъм или дори открито сектантство.


  • 1 Плоскоземец

    2 0 Отговор
    Виж какво пише в Конституцията на държавата , в която живееш. Аналоговият "мир" остава в миналото, заедно с ограничените си схващания за света в които живеем.

    Коментиран от #11

    17:19 26.02.2026

  • 2 има тук

    3 1 Отговор
    тиквения буда
    с стотици хиляди мрияни

    Коментиран от #8

    17:20 26.02.2026

  • 3 Сравнение

    3 3 Отговор
    Религия, в която централно място заема човекът и борбата му за усъвършенстване, а не подчинението му на еврейски култове.

    Коментиран от #10

    17:20 26.02.2026

  • 4 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Относно Петрохан, будизма е само парола и опаковка на персонални разбирания за упражняване на власт от водача на НПО НАКЗТ ламата Калушев. Ивайло Иванов участвал на страната на Росатом при дело в Швейцария срещу България.

    17:21 26.02.2026

  • 5 Някой

    4 0 Отговор
    След тези в Петрохан, някакви се обясняват. Всеки го криви според негови виждания.

    17:22 26.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Обяснете го на тъпите еничари.

    Коментиран от #9

    17:22 26.02.2026

  • 7 ънг@й киртакофф

    2 0 Отговор
    ламата ми отвори чакрите !

    17:30 26.02.2026

  • 8 и ти отваря

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "има тук":

    фонтанелата?

    17:31 26.02.2026

  • 9 ше приемиш

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    исляма

    17:32 26.02.2026

  • 10 Гордост - любимият грях на Лукавия

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сравнение":

    Човекът, с несъвършените си сетива, лесно може да бъде заблуден от демоните. И после започват едни въпроси "ама какво стана", "амам защо стана"...

    17:36 26.02.2026

  • 11 Логика

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Плоскоземец":

    Бог не отхвърля никакви стремления на човек към Истинста, проявени от човечеството през цялата му история. Но с появата Си сред хората показва че пътя на Истината е само через Богочовека Господ Исус Христос

    Коментиран от #12

    17:37 26.02.2026

  • 12 Ордо Синистер

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Логика":

    всички култисти ще бъдете пречистени !ЕКСТЕРМИНОТУС!

    17:43 26.02.2026

  • 13 Механик

    0 1 Отговор
    БУДИЗМЪТ не е чак толкова миролюбива религия. Каква е религията на кървавите шогуни и самураи? Каква е религията на племето ГУРКИ ? Знаете ли, че най-изтънчените и изчанчени мъчения са измислени именно в държави изповядващи будизъм?
    В будизмът като във всяка религия си има секти.
    Да, всяко насилие и всяка пролята кръв, будизмът я ОБЛИЧА във философия. Но това не значи миролюбие.
    И НЕ, будизмът не е най-лошата религия. Той е просто една от всички религии, а всички религии а едно и също.
    Кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #14

    17:44 26.02.2026

  • 14 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Будизма нямат Бог!

    17:51 26.02.2026