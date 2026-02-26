Разярен баща хвърли детето си от мост, майката скочи да го спасява (ВИДЕО)

Сериозен семеен инцидент в град Чаоджоу, провинция Гуандун, привлече вниманието на китайските власти и предизвика широк обществен отзвук, след като видео от случилото се бе разпространено в социалните мрежи.

Инцидентът е станал на 22 февруари, когато 51-годишен мъж, по данни на местните медии, в нетрезво състояние и след спор със съпругата си, хвърля едно от малките си деца от мост в прииждаща река. Кадри, заснети от очевидци, показват момента на падането, последван от паническа реакция на майката, която незабавно прескача парапета и се хвърля във водата в опит да спаси детето си.

Секунди по-късно мъжът също скача в реката. На моста остава другото им дете, което според свидетели плаче и вика за помощ, докато възрастните се борят с течението.

Трагедията е предотвратена благодарение на намесата на случайни минувачи. Един от тях хвърля голям дървен дънер във водата, за да осигури опора на семейството, а двама други мъже скачат в реката и съдействат за изваждането на детето и родителите му на брега. Според информация, разпространена от регионални медии, всички участници са спасени и са откарани за медицински преглед, без данни за фатални наранявания.

Местната полиция е започнала разследване по случая. Китайски правни експерти, цитирани от национални издания, посочват, че подобно действие може да бъде квалифицирано като опит за умишлено убийство или причиняване на тежка телесна повреда съгласно Наказателния кодекс на Китайската народна република. В страната престъпления срещу непълнолетни се разглеждат с особена строгост, а употребата на алкохол не се счита за смекчаващо вината обстоятелство.

Според официални данни на китайските власти, през последните години се наблюдава засилване на мерките срещу домашното насилие, включително по-строги процедури за намеса и разширяване на социалните услуги за подкрепа на жертви. Законът срещу домашното насилие, в сила от 2016 г., предвижда както административни, така и наказателни санкции.

Случаят в Чаоджоу предизвика бурни реакции в китайските социални платформи, където потребители настояват за бързо и строго правосъдие. Разследването продължава, като към момента не са оповестени официални обвинения или подробности за състоянието на семейството.