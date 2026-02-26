Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" - Нов български сериал с лични битки и крими истории от 90-те

„ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ - Нов български сериал с лични битки и крими истории от 90-те

26 Февруари, 2026 17:59 796 8

  • сериал-
  • български сериал-
  • бтв-
  • вяра надежда любов-
  • драма

Поредицата стартира на 6 март, петък, в 22 ч. по bTV

„ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ - Нов български сериал с лични битки и крими истории от 90-те - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новият български сериал „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ тръгва премиерно на 6 март, петък, от 22:00 ч. в ефира на bTV. Продукцията ще бъде достъпна ден по-рано (на 5 март), ексклузивно в платформата VOYO, за най-нетърпеливите.

Действието ни връща в София през 1998 г. – време на големи мечти, бързи пари и трудни избори. В АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ всеки ден се ражда нов живот, но зад стените ѝ се водят битки за морал, власт и оцеляване. Само на няколко километра нощният клуб „Марсилия“ управлява другия свят – на сделки, зависимости и опасни тайни. Когато тези два свята се сблъскат, последствията са необратими.

В главните роли зрителите ще видят Албена Павлова, Ванеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов и Даниел Върбанов, както и Невена Бозукова, Антоанета Добрева, Роберт Янакиев, Жаклин Даскалова, Атанас Кръстев, Антъни Пенев, Мария Сотирова и др.

Силни женски образи, напрегнати медицински казуси и криминална интрига на фона на бурните 90-те – „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ е история за изборите, които ни определят, и цената, която плащаме за тях.


  • 1 Нов кифленски сериал

    14 0 Отговор
    за хора със свободно време за губене

    18:02 26.02.2026

  • 2 Гост

    9 0 Отговор
    Има 2 типа сериали тука или ще са за болници и болни или за мафия....

    18:10 26.02.2026

  • 3 Нека зрителите дадат оценка

    8 0 Отговор
    На сериала, а не предварително да ни го натрапват и обработват, някакви мними интелекСУалци?!
    Кой знае?
    Ще видим!

    18:12 26.02.2026

  • 4 Герп боклуци

    6 0 Отговор
    Вера Надка и Любка... кой гледа тия гавна?

    18:17 26.02.2026

  • 5 От Космоса

    5 0 Отговор
    Ма са сме 2026, не знам дали знаете.

    18:20 26.02.2026

  • 6 ами,

    4 0 Отговор
    Не,благодаря не ми се гледат сюжети от криминалния преход.ПиснА ми.

    18:57 26.02.2026

  • 7 Гуньо Простиа

    2 0 Отговор
    Поредната тъпотия. Тия май произвеждат филми само за да си хранят егото.

    19:14 26.02.2026

  • 8 Стандарт на живот

    0 0 Отговор
    Съжапявам, че се налага да го пропусна този хубав български филм , кръсен на имената на български светици. Видях рекламен билборд до Кауфланд и провокира любопитството ми, защотот майка ми се казва Надежда. Но заминавам на работа в Германия, за да сложа нашалотот на нов живот за мен и детето ми. Язък ,че продуцентите си правят труда да правят нови филми , при условие, че страната обезлюдява и хората бягат от ниския стандарт на живот.

    19:39 26.02.2026