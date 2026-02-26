„ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ - Нов български сериал с лични битки и крими истории от 90-те

Новият български сериал „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ тръгва премиерно на 6 март, петък, от 22:00 ч. в ефира на bTV. Продукцията ще бъде достъпна ден по-рано (на 5 март), ексклузивно в платформата VOYO, за най-нетърпеливите.
Действието ни връща в София през 1998 г. – време на големи мечти, бързи пари и трудни избори. В АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ всеки ден се ражда нов живот, но зад стените ѝ се водят битки за морал, власт и оцеляване. Само на няколко километра нощният клуб „Марсилия“ управлява другия свят – на сделки, зависимости и опасни тайни. Когато тези два свята се сблъскат, последствията са необратими.
В главните роли зрителите ще видят Албена Павлова, Ванеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов и Даниел Върбанов, както и Невена Бозукова, Антоанета Добрева, Роберт Янакиев, Жаклин Даскалова, Атанас Кръстев, Антъни Пенев, Мария Сотирова и др.
Силни женски образи, напрегнати медицински казуси и криминална интрига на фона на бурните 90-те – „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ е история за изборите, които ни определят, и цената, която плащаме за тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нов кифленски сериал
18:02 26.02.2026
2 Гост
18:10 26.02.2026
3 Нека зрителите дадат оценка
Кой знае?
Ще видим!
18:12 26.02.2026
4 Герп боклуци
18:17 26.02.2026
5 От Космоса
18:20 26.02.2026
6 ами,
18:57 26.02.2026
7 Гуньо Простиа
19:14 26.02.2026
8 Стандарт на живот
19:39 26.02.2026