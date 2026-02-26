Новини
Кралица Камила се срещна с мечето Падингтън в двореца Уиндзор (ВИДЕО)

Кралица Камила се срещна с мечето Падингтън в двореца Уиндзор (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 16:59 657 9

Съпругата на Чарлз III помоли емблематичното мече да споделят от прочутите му сандвичи с мармалад

Кралица Камила се срещна с мечето Падингтън в двореца Уиндзор (ВИДЕО) - 1
Кадър: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралица Камила бе представена на мечето Падингтън по време на прием за млади писатели в замъка Уиндзор, където се проведе финалът на тазгодишното издание на литературния конкурс на Би Би Си „500 Words“.

По време на събитието емблематичният литературен герой, въплътен от актьор в костюм, направи поклон пред 78-годишната кралица, преди да се ръкува с нея. Камила прие участниците, журито и гостите на церемонията, сред които бяха финалистите в националната надпревара за детско творчество, както и редица популярни лица от британската обществена сцена.

По време на срещата в Голямата приемна зала атмосферата беше видимо непринудена, като кралица Камила разговаря с Падингтън в характерния за инициативата лек и закачлив тон. След официалното представяне от водещата Алекс Джоунс, мечето направи поклон пред Нейно Величество, което предизвика усмивки сред присъстващите деца и гости. Камила благодари на Падингтън, че е пропътувал „целия път“ до замъка, и с усмивка отбеляза, че в необичайно топлия февруарски ден той вероятно усеща жегата под палтото и шапката си.

Освен че обеща да раздаде прочутите си сандвичи с мармалад на финалистите в конкурса, Падингтън участва и в кратко сценично изпълнение на песента The Explorer and The Bear от „Paddington The Musical“, заедно със звездата от Уест Енд Мариша Уолъс.

Присъствието му носеше и символичен заряд, тъй като последната му визита в Уиндзор бе по време на Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II, когато двамата споделиха екранен момент в широко коментирания хумористичен скеч, открил юбилейния концерт по повод 70-годишното ѝ управление. Тогава Падингтън и кралицата се „обединиха“ около общата си любов към сандвичите с мармалад – сцена, която се превърна в един от най-запомнящите се моменти от честванията и по-късно бе припомнена след кончината на монарха.

Конкурсът „BBC 500 Words“, смятан за най-престижното състезание за кратък разказ във Великобритания за деца на възраст между пет и единадесет години, насърчава участниците да създадат оригинална история по собствено въображение. Кралица Камила подкрепя инициативата от 2015 г., а тази година се включи и в журито, което селектира 50 финалисти измежду над 45 000 подадени текста от цялата страна. От тях шест разказа ще бъдат прочетени от известни личности по време на финалната церемония.

Сред присъстващите в Уиндзор бяха актрисата Роуз Айлинг-Елис, водещите на „The One Show“ Роман Кемп и Алекс Джоунс, сър Лени Хенри, както и Джоди Уитакър, Сара Кокс и Брадли Уолш. Сценаристът и писател Франк Котрел-Бойс, дългогодишен член на журито, по-рано определи конкурса като „един от акцентите в календара“, отбелязвайки креативността и оригиналността на детските текстове. Финалът ще бъде излъчен по „The One Show“ на 6 март – Световния ден на книгата.

За повода кралица Камила избра черно-бяла рокля на точки и поздрави лично финалистите. По време на приема тя сподели и топъл момент с едно от децата, което я прегърна пред погледите на гостите.

По-рано през седмицата тя присъства на конно състезание в Източен Съсекс, близо до родния ѝ дом, демонстрирайки ангажираност към обществените си задължения в период на институционално предизвикателство за монархията.


  • 1 Маша и медведь

    5 1 Отговор
    А с мечето от "Тед", кога?

    17:01 26.02.2026

  • 2 Олигофрени сър

    6 1 Отговор
    Какво да ги правим?

    17:06 26.02.2026

  • 3 Кво мече, бе ?

    3 0 Отговор
    Тва е кучето Патрон, дето си беше говорило с Мерц. Куче - полиглот.

    17:16 26.02.2026

  • 4 букмейкър

    1 0 Отговор
    Беше на централно място в коньовото състезание, но се представи наистина в черно-бели краски.

    17:21 26.02.2026

  • 5 си пън

    0 0 Отговор
    мисирек,нема как да е кралица грозотията

    Коментиран от #7

    17:31 26.02.2026

  • 6 наблюдател

    2 0 Отговор
    Колко трогателно!Ще се разплача!Шоу за тъпаци!

    17:38 26.02.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "си пън":

    Ти си гледай твоите хубавци ШИШИ и Тулупчев и не се бъркай в делата на кралството. И тя е била млада и е била красива. Затова младият Чарлз се е влюбил в нея. И ти ще остарееш. От Библията " И ние бяхме , като вас и вие ще станете , като нас

    17:40 26.02.2026

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    Камила се срещна с мече. Това е тренировка на камилата преди да се срещне с РУСКАТА МЕЧКА.

    17:50 26.02.2026

  • 9 Ранбо силек

    1 0 Отговор
    Като чета това осещам как IQто ми пада главоломно.

    18:01 26.02.2026