Кралица Камила се срещна с мечето Падингтън в двореца Уиндзор (ВИДЕО)

Кралица Камила бе представена на мечето Падингтън по време на прием за млади писатели в замъка Уиндзор, където се проведе финалът на тазгодишното издание на литературния конкурс на Би Би Си „500 Words“.

По време на събитието емблематичният литературен герой, въплътен от актьор в костюм, направи поклон пред 78-годишната кралица, преди да се ръкува с нея. Камила прие участниците, журито и гостите на церемонията, сред които бяха финалистите в националната надпревара за детско творчество, както и редица популярни лица от британската обществена сцена.

По време на срещата в Голямата приемна зала атмосферата беше видимо непринудена, като кралица Камила разговаря с Падингтън в характерния за инициативата лек и закачлив тон. След официалното представяне от водещата Алекс Джоунс, мечето направи поклон пред Нейно Величество, което предизвика усмивки сред присъстващите деца и гости. Камила благодари на Падингтън, че е пропътувал „целия път“ до замъка, и с усмивка отбеляза, че в необичайно топлия февруарски ден той вероятно усеща жегата под палтото и шапката си.

Освен че обеща да раздаде прочутите си сандвичи с мармалад на финалистите в конкурса, Падингтън участва и в кратко сценично изпълнение на песента The Explorer and The Bear от „Paddington The Musical“, заедно със звездата от Уест Енд Мариша Уолъс.

Присъствието му носеше и символичен заряд, тъй като последната му визита в Уиндзор бе по време на Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II, когато двамата споделиха екранен момент в широко коментирания хумористичен скеч, открил юбилейния концерт по повод 70-годишното ѝ управление. Тогава Падингтън и кралицата се „обединиха“ около общата си любов към сандвичите с мармалад – сцена, която се превърна в един от най-запомнящите се моменти от честванията и по-късно бе припомнена след кончината на монарха.

Конкурсът „BBC 500 Words“, смятан за най-престижното състезание за кратък разказ във Великобритания за деца на възраст между пет и единадесет години, насърчава участниците да създадат оригинална история по собствено въображение. Кралица Камила подкрепя инициативата от 2015 г., а тази година се включи и в журито, което селектира 50 финалисти измежду над 45 000 подадени текста от цялата страна. От тях шест разказа ще бъдат прочетени от известни личности по време на финалната церемония.

Сред присъстващите в Уиндзор бяха актрисата Роуз Айлинг-Елис, водещите на „The One Show“ Роман Кемп и Алекс Джоунс, сър Лени Хенри, както и Джоди Уитакър, Сара Кокс и Брадли Уолш. Сценаристът и писател Франк Котрел-Бойс, дългогодишен член на журито, по-рано определи конкурса като „един от акцентите в календара“, отбелязвайки креативността и оригиналността на детските текстове. Финалът ще бъде излъчен по „The One Show“ на 6 март – Световния ден на книгата.

За повода кралица Камила избра черно-бяла рокля на точки и поздрави лично финалистите. По време на приема тя сподели и топъл момент с едно от децата, което я прегърна пред погледите на гостите.

По-рано през седмицата тя присъства на конно състезание в Източен Съсекс, близо до родния ѝ дом, демонстрирайки ангажираност към обществените си задължения в период на институционално предизвикателство за монархията.