Блеър Уолдорф се завръща на 40 - нов роман продължава историята на „Клюкарката“

Манхатънските приключения на Блеър Уолдорф, позната от книгите на Сесили фон Цизегард и телевизионния сериал „Клюкарката“, ще имат ново продължение в самостоятелен роман, озаглавен просто „Блеър“, съобщава Deadline.

Действието в новата книга ще се развива 20 години след оригиналния бестселър „Клюкарката“. По това време Блеър ще е около 40 години. Подробности за сюжета се пазят в тайна, но се очаква романът да разкаже историята на бивша светска дама, която се завръща в Ню Йорк, за да си върне мястото на върха на Горен Ийст Сайд.

Alloy Entertainment вече е осигурила сделка с Grand Central Publishing и Orion Fiction, които ще публикуват романа едновременно в САЩ и Великобритания. Предварителната дата на излизане е лятото на 2027 г.

Alloy Entertainment, подразделение на Warner Bros. Pictures, съобщава, че разработва романа. Television Studios запазва правата за евентуални филмови и телевизионни адаптации, но към момента няма официална информация за подобни проекти.

Сериалът „Клюкарката“ беше подновен през 2021 г., като действието му се развива девет години след финала на шестия сезон. Сюжетът се фокусира върху Зоуи, нова ученичка в елитно училище в Ню Йорк, която трябва да се впише сред най-готината компания в училището. Продължението на сериала обхвана два сезона и приключи през 2023 г.