Стана ясна причината за смъртта на Мишел Трактенбърг

След седмици на спекулации и мълчание, стана ясно каква е била причината за неочакваната смърт на холивудската актриса Мишел Трахтенбърг. Според официално становище на кабинета на Главния съдебен лекар на Ню Йорк, 39-годишната звезда е починала в резултат на усложнения от диабет тип 1 – заболяване, при което организмът не произвежда достатъчно инсулин или не може ефективно да го използва. Смъртта ѝ е обявена за "естествена", съобщава Independent.

Трахтенбърг бе намерена мъртва в апартамента си в Ню Йорк на 26 февруари, малко след 8 часа сутринта. Полицията се отзовава на сигнал на 911, подаден от нейната майка, която я е открила "в безсъзнание и без признаци на живот". Спешните медицински екипи само констатират смъртта ѝ. По информация на близки, актрисата е претърпяла наскоро чернодробна трансплантация, но не се съобщава дали това е било пряко свързано със смъртта ѝ.

Семейството на актрисата не е пожелало да бъде извършена аутопсия. Съдебният лекар и екипът му са уважили това, тъй като не е имало доказателства и подозрения за извършено престъпление, добавя Асошиейтед прес.

Мишел Трахтенбърг е родена на 11 октомври 1985 г. в Ню Йорк и започва кариерата си пред камерата още на 3-годишна възраст с реклама на перилен препарат. Като дете участва в над 100 телевизионни реклами, преди да дебютира на екрана в епизод на „Закон и ред“ през 1991 г.

Пробивът ѝ идва на 9-годишна възраст с ролята на Нона Мекленбърг в култовия сериал на Nickelodeon „Приключенията на Пийт и Пийт“. През 1996 г. играе главната роля в детския филм „Хариет – малката шпионка“, а през 2000 г. влиза в една от най-емблематичните си роли – тази на Доун Съмърс, по-малката сестра на Бъфи в хитовия сериал „Бъфи – убийцата на вампири“. Там си партнира със Сара Мишел Гелар, с която се познава още от ранните си години в сапунения сериал „Всички мои деца“.

