Аштън Къчър за красотата в Холивуд: „Обществото, не филмите, ни кара да търсим перфектното“

8 Февруари, 2026 16:04 800 3

  • аштън къчър-
  • холивуд-
  • филми-
  • красота-
  • перфектно

Актьорът обсъжда новия си сериал „The Beauty“ и влиянието на обществените стандарти върху външния вид

Аштън Къчър за красотата в Холивуд: „Обществото, не филмите, ни кара да търсим перфектното“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Аштън Къчър заявява, че Холивуд не налага неразумно високи стандарти за красота. Според него вината за нарастващото желание да изглеждаме „перфектни“ е на обществото като цяло, пише Dir.bg.

47-годишният актьор участва в сериала „The Beauty“, в който се разработва лекарство, превръщащо човек в най-атрактивната версия на себе си. В интервю за BBC News Къчър казва, че филмовата и телевизионната индустрия не налага единен стандарт за външния вид. „Сред различните герои и актьори някои са традиционно красиви, други просто са много интересни. Това не ги прави по-малко красиви, просто различни“, допълва той.

Героят на Къчър е милиардер, който използва инжекцията за разкрасяване, но се сблъсква с нежеланите ѝ странични ефекти. Сериалът включва и реални обществени теми като популярността на лекарства за отслабване като Mounjaro и Ozempic.

„Козметичните подобрения стават все по-приети с всеки изминал ден“, коментира Къчър. „Преди, ако си направиш ботокс, не би казал на никого. Сега хората казват: ‘Да пием кафе и да си направим ботокс.’“

Неговите колеги, Ребека Хол и Джеръми Поуп, също обсъждат социалното въздействие на преследването на идеалната красота. Хол сравнява сюжета със „Портретът на Дориан Грей“ и добавя: „Ако преследваш красота, която е извън теб, може никога да не бъдеш удовлетворен.“

„Има схващане, че всички трябва да следваме стандарт, но тогава всички ще изглеждаме еднакво и веднага ще започнем да търсим нещо друго, което да е красиво“, заключава Хол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Сега хората казват: ‘Да пием кафе и да си направим ботокс.’“

    А Мая Новоселска в "Улицата" казваше
    Сега искате ли да ме нае бете, а после да пием кафе?

    16:39 08.02.2026

  • 2 Майна

    3 0 Отговор
    Гнездото на змиите
    Холивуд

    17:17 08.02.2026

  • 3 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Нема перфектно, тва са илюзии

    17:25 08.02.2026