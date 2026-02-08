Аштън Къчър за красотата в Холивуд: „Обществото, не филмите, ни кара да търсим перфектното“

Американският актьор Аштън Къчър заявява, че Холивуд не налага неразумно високи стандарти за красота. Според него вината за нарастващото желание да изглеждаме „перфектни“ е на обществото като цяло, пише Dir.bg.

47-годишният актьор участва в сериала „The Beauty“, в който се разработва лекарство, превръщащо човек в най-атрактивната версия на себе си. В интервю за BBC News Къчър казва, че филмовата и телевизионната индустрия не налага единен стандарт за външния вид. „Сред различните герои и актьори някои са традиционно красиви, други просто са много интересни. Това не ги прави по-малко красиви, просто различни“, допълва той.

Героят на Къчър е милиардер, който използва инжекцията за разкрасяване, но се сблъсква с нежеланите ѝ странични ефекти. Сериалът включва и реални обществени теми като популярността на лекарства за отслабване като Mounjaro и Ozempic.

„Козметичните подобрения стават все по-приети с всеки изминал ден“, коментира Къчър. „Преди, ако си направиш ботокс, не би казал на никого. Сега хората казват: ‘Да пием кафе и да си направим ботокс.’“

Неговите колеги, Ребека Хол и Джеръми Поуп, също обсъждат социалното въздействие на преследването на идеалната красота. Хол сравнява сюжета със „Портретът на Дориан Грей“ и добавя: „Ако преследваш красота, която е извън теб, може никога да не бъдеш удовлетворен.“

„Има схващане, че всички трябва да следваме стандарт, но тогава всички ще изглеждаме еднакво и веднага ще започнем да търсим нещо друго, което да е красиво“, заключава Хол.