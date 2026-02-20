Новини
Присила Пресли разкри какво са правили всяка вечер с Елвис

Присила Пресли разкри какво са правили всяка вечер с Елвис

20 Февруари, 2026 16:58 830 4

Голямата любов на звездата си спомни годините, които двамата са прекарвали заедно

Присила Пресли разкри какво са правили всяка вечер с Елвис - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Присила Пресли разкри подробности за началото на връзката си с Елвис Пресли по време на благотворителния обяд на Центъра за семейни услуги PBC, проведен в хотел „Брейкърс“ в Палм Бийч, Флорида. Пред гостите на събитието 80-годишната актриса, продуцент и бизнесдама си спомни за периода, в който двамата са прекарвали почти всяка вечер заедно в имението „Грейсланд“.

Присила, която беше омъжена за Елвис Пресли от 1967 до 1973 г., разказа, че гледането на филми е било неизменна част от ежедневието им. По думите ѝ киносалоните често са се свързвали директно с тях, за да им предложат прожекции на нови заглавия. „Гледахме много филми. Вечеряхме около 22 часа и понякога оставахме будни цяла нощ, гледайки по един, два, три, дори четири филма“, сподели тя.

По това време Присила все още е била ученичка и призна, че често е закъснявала за училище заради нощните прожекции. Тя засегна и темата за самотата, която е изпитвала, докато се адаптира към живота до една от най-големите музикални звезди на XX век. „Справях се, защото трябваше“, каза тя, допълвайки, че не е искала да натоварва Елвис с личните си притеснения предвид натоварения му график.

Подкрепа е намирала в лицето на бабата на Елвис, с която е прекарвала много време в разговори. „Смеехме се, тя ми разказваше истории от младостта си и за близките си отношения с майката на Елвис“, отбеляза Присила.

Миналия месец тя коментира и как би изглеждал животът на Елвис Пресли днес, ако беше жив. Кралят на рока, който почина на 16 август 1977 г. на 42-годишна възраст, би продължил да пее и да обикаля на турнета, смята тя. „Той обичаше сцената и контактa с публиката“, заяви Присила в интервю за списание „Hello!“ по повод излизането на мемоарите ѝ „Softly, As I Leave You: Life After Elvis“ през 2025 г.

Книгата, върху която тя е работила повече от 11 месеца, проследява живота ѝ след смъртта на Елвис Пресли и предлага личен поглед към спомените за съвместния им живот – както светлите, така и трудните моменти. Според Присила процесът на писане ѝ е позволил да преосмисли преживяното и да се върне към ключови етапи от една от най-коментираните връзки в историята на популярната култура.


  • 1 събче а сега

    4 1 Отговор
    разкрий какво са правили всяка вечер с теб
    а не само да гледаш в канчето на другите

    17:09 20.02.2026

  • 2 Събиноооо

    2 0 Отговор
    Маратонките и на стадиона

    17:11 20.02.2026

  • 3 Шили са

    1 0 Отговор
    Терлици

    17:21 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.