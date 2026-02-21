Новини
Шарън Стоун се ядоса: Страх ни е голота, но не и от насилие!? (ВИДЕО)

21 Февруари, 2026 11:35 1 670 22

Звездата изрази възмущението си то двойните стандарти в Холивуд

Шарън Стоун се ядоса: Страх ни е голота, но не и от насилие!? (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарън Стоун отправи нова критика към Холивуд, този път по повод отношението към голотата. В публикация в социалните мрежи 67-годишната актриса разкри, че по време на заснемане на обиколка в дома ѝ снимачен екип е поискал от нея да премахне от кадър картина, изобразяваща гола жена.

„Трябва ли да се ужасяваме, когато се погледнем в огледалото?“, пита Стоун във видео, публикувано в профила ѝ. „Трябва ли да е тайна, когато ходим до тоалетна или си мием зъбите? Защо трябва да се страхуваме от собствената си човешка същност?“

Актрисата подчертава, че голотата е естествена част от човешкото съществуване. „Аз я нося всеки ден. Ставам с нея, лягам с нея. Това е моят дом. Живея тук“, казва тя, като допълва в описанието към публикацията, че обществото продължава да изпитва необясним страх от остаряването и от естественото тяло.

Стоун поставя въпроса защо екраните и публичното пространство са по-толерантни към насилието, отколкото към голотата. „Страхуваме се от голотата на екран, от собствените си тела и домове, но не и от насилието и всичко останало, с което сме бомбардирани ежедневно“, отбелязва тя.

Реакциите в социалните мрежи бяха предимно подкрепящи, като почитатели изразиха одобрение към откровената ѝ позиция и последователността ѝ през годините.

През 2024 г. Шарън Стоун припомни емблематичното си начало в киното с провокативна снимка, вдъхновена от култовата ѝ роля на Катрин Трамел в „Първичен инстинкт“. На кадъра актрисата позира в червено дантелено бельо, седнала в луксозно кресло, с препратка към култовата сцена на разпит от филма на режисьора Пол Верховен. „BASICALLY ….YOURS“, написа тя към публикацията, която предизвика вълна от коментари и похвали.

Шарън Стоун, която добива световна популярност през 90-те години с участията си в „Първичен инстинкт“ и „Казино“, през последните години се посвещава активно на живописта и визуалното изкуство. В интервю през 2021 г. тя сподели, че е намерила вътрешен баланс чрез творчеството си. „Няма нищо по-свободно от това да бъдеш центриран в себе си“, заяви тогава актрисата, добавяйки, че новото ѝ мото е: „Никога не е късно да станеш себе си.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    17 3 Отговор
    Да преведе заглавието

    Коментиран от #4, #6

    11:38 21.02.2026

  • 2 Бендида

    22 0 Отговор
    Чак пък страх.Някак си, не съм съгласна. Все си мисля, че голотата е привлекателна, когато не е непрекъснато на показ.

    11:44 21.02.2026

  • 3 бе то хубуу голота

    10 6 Отговор
    ама си станала на 70

    11:47 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мъж

    3 0 Отговор
    Бети да си купиш пакет вечеря от главния Илиев за 8 март струва 333евро

    11:55 21.02.2026

  • 6 Превежда се:

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    „С гол 「ь3 таралеж ши мачками у копривата.“

    Коментиран от #7

    11:58 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Правильно

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Западни ценности":

    Алкохола пречи на плющенето,а и има опастност като се събудиш сутринта да видиш крокодил до себеси

    12:23 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Идън

    5 1 Отговор
    При голотата има правила- къде- кога- колко-как и защо.Голотата няма нищо общо с вулгарното разголване, за да предизвикаш интерес към себе си с точно определена цел.Сексапилът е съвсем друго от това разголване.Той може да се долови и ако си покрита с няколко ката дрипи...При мъжете - също.

    13:09 21.02.2026

  • 15 бушприт

    1 0 Отговор
    Страх ни е голотата, но не и от насилието!

    13:14 21.02.2026

  • 16 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Събина не я страх негръмотноз...

    13:26 21.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Апропо, това инфо също го е страх голотата: пропуснати са ценни моменти от изявата на ШС, която споделя ужасяващо страшни факти от сорта на този, че пишка с помощта на голото си тяло и това било естествено, а не страшно...
    😂😂😂

    13:35 21.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой какъв е

    3 1 Отговор
    Голотата може да бъде приемлива, ако не е вулгарна и да не се прекалява с: "Вижте ме, аз съм на 70 години, а съм привлекателна като младо момиче...". Ха, ха, друг път, казваме ние, защото в голотата на възрастна жена има нещо тъжно, безпомощно, даже жалко, свежестта липсва. Остаряването също може да бъде привлекателно, когато е запазено достойнството.

    14:11 21.02.2026

  • 20 Отново грешка в заглавието

    1 0 Отговор
    ТРябва да бъде “Страх ни е ОТ голота, но не и от насилие”… в заглавието е пропуснато “от”, поради което заглавието е някак неясно!

    14:28 21.02.2026

  • 21 Идън

    1 2 Отговор
    За кое насилие говори кака Шарън...За онова,за което са се досетили някои,че преди 30-40 години били насилени...за онова,,насилие,,- използвано като трамплин за място в кариерата или получаване на роля...За онова,,насилие,,,при което си праснала всичко на сергията и цялото ти същество крещи-,,Ела Кумчо Вълчо- изяж ме...,, и после крещи-,, О, той ме изяде,,...Па Кумчо да не е от желЕзо...Е, ако Кумчо не го е гнус и обича да яде нещо,ядено много пъти от много преди него, разбира се...

    14:45 21.02.2026

  • 22 Марк

    2 1 Отговор
    Това е вярно!

    Има изкривяване в тези неща! Филми с насилие и убийства се гледат масово от малолетни и по-малки деца, и това не е проблем за властимащите и почти за всички (даже и за родителите им), а ако има филм, в който показват гола жена - вече е проблем! Това наистина са двойни стандарти и лицемерие!

    Имаше един виц за подобно изкривяване навремето:

    Момче и момиче (непълнолетни) правят секс. Влиза майката на момичето в стаята и пита: - какво правите бе?
    И момичето й отговаря - секс.
    А майката отговаря - а, хубаво. Аз рекох да не пушите....)))

    Та и това е подобно, за което говори леля ви Шарън.

    15:16 21.02.2026