Шарън Стоун се ядоса: Страх ни е голота, но не и от насилие!? (ВИДЕО)

Шарън Стоун отправи нова критика към Холивуд, този път по повод отношението към голотата. В публикация в социалните мрежи 67-годишната актриса разкри, че по време на заснемане на обиколка в дома ѝ снимачен екип е поискал от нея да премахне от кадър картина, изобразяваща гола жена.

„Трябва ли да се ужасяваме, когато се погледнем в огледалото?“, пита Стоун във видео, публикувано в профила ѝ. „Трябва ли да е тайна, когато ходим до тоалетна или си мием зъбите? Защо трябва да се страхуваме от собствената си човешка същност?“

Актрисата подчертава, че голотата е естествена част от човешкото съществуване. „Аз я нося всеки ден. Ставам с нея, лягам с нея. Това е моят дом. Живея тук“, казва тя, като допълва в описанието към публикацията, че обществото продължава да изпитва необясним страх от остаряването и от естественото тяло.

Стоун поставя въпроса защо екраните и публичното пространство са по-толерантни към насилието, отколкото към голотата. „Страхуваме се от голотата на екран, от собствените си тела и домове, но не и от насилието и всичко останало, с което сме бомбардирани ежедневно“, отбелязва тя.

Реакциите в социалните мрежи бяха предимно подкрепящи, като почитатели изразиха одобрение към откровената ѝ позиция и последователността ѝ през годините.

През 2024 г. Шарън Стоун припомни емблематичното си начало в киното с провокативна снимка, вдъхновена от култовата ѝ роля на Катрин Трамел в „Първичен инстинкт“. На кадъра актрисата позира в червено дантелено бельо, седнала в луксозно кресло, с препратка към култовата сцена на разпит от филма на режисьора Пол Верховен. „BASICALLY ….YOURS“, написа тя към публикацията, която предизвика вълна от коментари и похвали.

Шарън Стоун, която добива световна популярност през 90-те години с участията си в „Първичен инстинкт“ и „Казино“, през последните години се посвещава активно на живописта и визуалното изкуство. В интервю през 2021 г. тя сподели, че е намерила вътрешен баланс чрез творчеството си. „Няма нищо по-свободно от това да бъдеш центриран в себе си“, заяви тогава актрисата, добавяйки, че новото ѝ мото е: „Никога не е късно да станеш себе си.“