Шарън Стоун се ядоса: Страх ни е голота, но не и от насилие!? (ВИДЕО)

Шарън Стоун отправи нова критика към Холивуд, този път по повод отношението към голотата. В публикация в социалните мрежи 67-годишната актриса разкри, че по време на заснемане на обиколка в дома ѝ снимачен екип е поискал от нея да премахне от кадър картина, изобразяваща гола жена.
„Трябва ли да се ужасяваме, когато се погледнем в огледалото?“, пита Стоун във видео, публикувано в профила ѝ. „Трябва ли да е тайна, когато ходим до тоалетна или си мием зъбите? Защо трябва да се страхуваме от собствената си човешка същност?“
Актрисата подчертава, че голотата е естествена част от човешкото съществуване. „Аз я нося всеки ден. Ставам с нея, лягам с нея. Това е моят дом. Живея тук“, казва тя, като допълва в описанието към публикацията, че обществото продължава да изпитва необясним страх от остаряването и от естественото тяло.
Стоун поставя въпроса защо екраните и публичното пространство са по-толерантни към насилието, отколкото към голотата. „Страхуваме се от голотата на екран, от собствените си тела и домове, но не и от насилието и всичко останало, с което сме бомбардирани ежедневно“, отбелязва тя.
Реакциите в социалните мрежи бяха предимно подкрепящи, като почитатели изразиха одобрение към откровената ѝ позиция и последователността ѝ през годините.
През 2024 г. Шарън Стоун припомни емблематичното си начало в киното с провокативна снимка, вдъхновена от култовата ѝ роля на Катрин Трамел в „Първичен инстинкт“. На кадъра актрисата позира в червено дантелено бельо, седнала в луксозно кресло, с препратка към култовата сцена на разпит от филма на режисьора Пол Верховен. „BASICALLY ….YOURS“, написа тя към публикацията, която предизвика вълна от коментари и похвали.
Шарън Стоун, която добива световна популярност през 90-те години с участията си в „Първичен инстинкт“ и „Казино“, през последните години се посвещава активно на живописта и визуалното изкуство. В интервю през 2021 г. тя сподели, че е намерила вътрешен баланс чрез творчеството си. „Няма нищо по-свободно от това да бъдеш центриран в себе си“, заяви тогава актрисата, добавяйки, че новото ѝ мото е: „Никога не е късно да станеш себе си.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #4, #6
11:38 21.02.2026
2 Бендида
11:44 21.02.2026
3 бе то хубуу голота
11:47 21.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мъж
11:55 21.02.2026
6 Превежда се:
До коментар #1 от "Някой":„С гол 「ь3 таралеж ши мачками у копривата.“
Коментиран от #7
11:58 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Правильно
До коментар #8 от "Западни ценности":Алкохола пречи на плющенето,а и има опастност като се събудиш сутринта да видиш крокодил до себеси
12:23 21.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Идън
13:09 21.02.2026
15 бушприт
13:14 21.02.2026
16 Тити на Кака
13:26 21.02.2026
17 Тити на Кака
😂😂😂
13:35 21.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кой какъв е
14:11 21.02.2026
20 Отново грешка в заглавието
14:28 21.02.2026
21 Идън
14:45 21.02.2026
22 Марк
Има изкривяване в тези неща! Филми с насилие и убийства се гледат масово от малолетни и по-малки деца, и това не е проблем за властимащите и почти за всички (даже и за родителите им), а ако има филм, в който показват гола жена - вече е проблем! Това наистина са двойни стандарти и лицемерие!
Имаше един виц за подобно изкривяване навремето:
Момче и момиче (непълнолетни) правят секс. Влиза майката на момичето в стаята и пита: - какво правите бе?
И момичето й отговаря - секс.
А майката отговаря - а, хубаво. Аз рекох да не пушите....)))
Та и това е подобно, за което говори леля ви Шарън.
15:16 21.02.2026