Крис Хемсуърт: Да напусна Холивуд беше най-доброто решение в живота ми

За австралийския актьор Крис Хемсуърт домът е равносилен на ваканция. 42-годишната звезда от „Тор“ и "Отмъстителите" определя решението си да напусне Лос Анджелис и да се върне със семейството си в Австралия като „най-доброто“, което е взимал, след като не се е чувствал комфортно в холивудската среда.

В интервю за подкаста „SmartLess“ Хемсуърт обяснява, че периодът около раждането на синовете му е бил повратен. „Бяхме се установили в Лос Анджелис, но не ни харесваше. По това време почти нищо не се снимаше там – работехме по проекти из целия свят. А когато се прибираш у дома и те чакат папараци и всички съпътстващи неща на живота в тази среда, това те кара да се замислиш“, казва актьорът.

Крис Хемсуърт и съпругата му Елза Патаки, с която са заедно от 2010 г. и имат три деца, впоследствие се преместват в Австралия, където купуват голям имот извън градската среда. По думите му животът във ферма, с коне, мотори и близост до океана, дава на децата им пространство и спокойствие, които трудно могат да се намерят в Лос Анджелис. „Когато се връщам от работа, усещането е като да съм на почивка“, отбелязва той.

Актьорът израства заедно с братята си Лиъм и Люк Хемсуърт в район на около 20 минути от Мелбърн, заобиколен от гори и хълмове. „Най-близките съседи бяха на километър-два разстояние. Беше изцяло природа – прекарвахме дните си навън, измисляхме си персонажи и истории. Вероятно именно тогава се зароди интересът ми към актьорството“, разказва той.

Преди да пробие в киното, Крис Хемсуърт работи за австралийската компания Fisher & Paykel, където ремонтира и почиства медицински помпи за кърма, отдавани под наем на аптеки. „Това беше първата ми работа – поправях ремъци на мотори и чистех засъхнало мляко с четка за зъби“, спомня си той.

Кариерата му започва с малки роли в австралийски телевизионни продукции в началото на 2000-те, а по-широка популярност в родината си получава със сериала „Home and Away“. Международният пробив идва с филма „The Cabin in the Woods“, заснет през 2009 г., но излязъл по-късно – след като Хемсуърт вече е станал световноизвестен с ролята на Тор в киновселената на Marvel. Дебютът му като скандинавския бог през 2011 г. отваря вратата към поредица от участия в „Отмъстителите“ и филмите за Тор.

През 2024 г. актьорът получи звезда на Алеята на славата в Холивуд, където публично благодари на съпругата си за подкрепата през годините. „Нищо от това не би било същото без теб до мен“, заяви той в речта си.