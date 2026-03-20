Подредиха класация с 10-те най-ревливи филма

20 Март, 2026 17:31 769 6

Киноманите са категорични, че най-много сълзи са пролели на "Титаник"

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Класиката "Титаник" оглави класация на най-емоционалните филми на всички времена, които са ги разплакали, изготвена след проучване сред зрители, като изпревари утвърдени заглавия като Тетрадката и Призрак. Данните са събрани от изследване на телевизионния канал Great Romance, който анкетира киноаудиторията за най-емоционалните моменти в киното.

Филмът от 1997 г., режисиран от Джеймс Камерън и с участието на Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо, събира 41% от гласовете като най-силен емоционален катализатор. Историята за трагичната любов между Роуз и Джак на борда на легендарния кораб остава сред най-въздействащите разкази в съвременното кино. Данните показват, че 47% от жените и 34% от мъжете признават, че са се просълзили по време на филма.

На второ място се нарежда Тетрадката с 20% от гласовете. Романтичната драма с Райън Гослинг и Рейчъл Макадамс, проследяваща любовна история през десетилетия, се оказва по-въздействаща за женската аудитория, като 26% от жените я определят като особено емоционална срещу 15% от мъжете.

В челото на класацията попадат още Призрак с Патрик Суейзи и Деми Мур, както и класиките Отнесени от вихъра и Казабланка. Сред по-съвременните заглавия присъства и Наистина любов, следван от Хубава жена, Нотинг Хил, Мръсни танци и P.S. Обичам те.

Проучването сред 2000 души показва ясно изразена разлика между половете – жените са приблизително два пъти по-склонни да се разплачат по време на филм. „Не е изненада, че ‘Титаник’ заема първото място. Класическото разказване на истории продължава да вълнува зрителите“, коментира Кейт Гартланд от Great Romance.

Паралелни изследвания в последните години разглеждат и физиологичния ефект от подобни филми. Според специалисти, сред които офталмологът Тина Пател, емоционалният плач стимулира отделянето на ендорфини и окситоцин, което може да доведе до подобрение на настроението. „Плачът помага за обработката на емоциите и може да подобри състоянието след това“, отбелязва тя.

Анализ на над 4000 коментара в платформата Reddit, проведен от Feel Good Contacts, показва, че сред най-тежките емоционално филми се нарежда японската анимация Гробът на светулките, следвана от Манчестър край морето с Кейси Афлек. В списъка попадат още Aftersun и Зеленият път.

Експерти подчертават, че гледането на емоционални филми има и социален ефект. „Когато преживяваме силни емоции заедно, това създава чувство за свързаност“, обяснява психологът Грейс Туорек от Cleveland Clinic. Подобна теза споделя и социалният работник Лео Нюхаус, според когото „добрият плач отдавна е част от популярната култура като начин хората да се почувстват по-добре“.

Данните потвърждават устойчивата роля на емоционалното кино – както като културен феномен, така и като средство за психологическо разтоварване и социално свързване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    6 0 Отговор
    Тити Папазов на кое място е?

    Коментиран от #3

    17:31 20.03.2026

  • 2 На времето

    5 0 Отговор
    "Слона, моя приятел". Голямо реване му удряха.

    17:34 20.03.2026

  • 3 Тити Папазов

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    е номер едно в документалното кино.

    17:36 20.03.2026

  • 4 Десислава Иванкова

    1 1 Отговор
    И една думичка няма за Изаура...🤔

    17:37 20.03.2026

  • 5 Някога

    2 1 Отговор
    Едно маце поиска да гледаме Титаник - едвам издържах! А като бяхме малки хашлаци, отивахме с тайфата на индийски филми, за да гледаме как реват жените, а ние си умирахме от смях. Такива бяха някои от детските забавления.

    17:52 20.03.2026

  • 6 Мъж

    0 2 Отговор
    Само глупави мъже ще се хванат да слугуват на глупави българки 🤭 ако ще и на края на света ще отида но ще си постигна мечтите и няма да дам нищо за глуповата българка 🤭

    17:55 20.03.2026