Подредиха класация с 10-те най-ревливи филма

Класиката "Титаник" оглави класация на най-емоционалните филми на всички времена, които са ги разплакали, изготвена след проучване сред зрители, като изпревари утвърдени заглавия като Тетрадката и Призрак. Данните са събрани от изследване на телевизионния канал Great Romance, който анкетира киноаудиторията за най-емоционалните моменти в киното.

Филмът от 1997 г., режисиран от Джеймс Камерън и с участието на Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо, събира 41% от гласовете като най-силен емоционален катализатор. Историята за трагичната любов между Роуз и Джак на борда на легендарния кораб остава сред най-въздействащите разкази в съвременното кино. Данните показват, че 47% от жените и 34% от мъжете признават, че са се просълзили по време на филма.

На второ място се нарежда Тетрадката с 20% от гласовете. Романтичната драма с Райън Гослинг и Рейчъл Макадамс, проследяваща любовна история през десетилетия, се оказва по-въздействаща за женската аудитория, като 26% от жените я определят като особено емоционална срещу 15% от мъжете.

В челото на класацията попадат още Призрак с Патрик Суейзи и Деми Мур, както и класиките Отнесени от вихъра и Казабланка. Сред по-съвременните заглавия присъства и Наистина любов, следван от Хубава жена, Нотинг Хил, Мръсни танци и P.S. Обичам те.

Проучването сред 2000 души показва ясно изразена разлика между половете – жените са приблизително два пъти по-склонни да се разплачат по време на филм. „Не е изненада, че ‘Титаник’ заема първото място. Класическото разказване на истории продължава да вълнува зрителите“, коментира Кейт Гартланд от Great Romance.

Паралелни изследвания в последните години разглеждат и физиологичния ефект от подобни филми. Според специалисти, сред които офталмологът Тина Пател, емоционалният плач стимулира отделянето на ендорфини и окситоцин, което може да доведе до подобрение на настроението. „Плачът помага за обработката на емоциите и може да подобри състоянието след това“, отбелязва тя.

Анализ на над 4000 коментара в платформата Reddit, проведен от Feel Good Contacts, показва, че сред най-тежките емоционално филми се нарежда японската анимация Гробът на светулките, следвана от Манчестър край морето с Кейси Афлек. В списъка попадат още Aftersun и Зеленият път.

Експерти подчертават, че гледането на емоционални филми има и социален ефект. „Когато преживяваме силни емоции заедно, това създава чувство за свързаност“, обяснява психологът Грейс Туорек от Cleveland Clinic. Подобна теза споделя и социалният работник Лео Нюхаус, според когото „добрият плач отдавна е част от популярната култура като начин хората да се почувстват по-добре“.

Данните потвърждават устойчивата роля на емоционалното кино – както като културен феномен, така и като средство за психологическо разтоварване и социално свързване.