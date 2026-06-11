Бащата на Майли Сайръс - Били Рей бил на косъм от смъртта заради здравословен проблем

Американският кънтри изпълнител и актьор Били Рей Сайръс разкри, че през 2024 г. е преминал през тежка битка със сепсис, която едва не е завършила фатално. В интервю за списание People 64-годишният музикант признава, че е бил в критично състояние и е изгубил надежда за възстановяване, преди здравословното му състояние неочаквано да се подобри.

„Разболях се много тежко и бях на крачка от смъртта“, споделя бащата на поп звездата Майли Сайръс. По думите му организмът му бил силно интоксикиран, а лекарите се опасявали от сериозни усложнения. Той твърди, че в един момент състоянието му е било толкова тежко, че животът му е бил в непосредствена опасност.

Изпълнителят разказва, че по време на лечението често се е усамотявал на място, което нарича своя „камък за молитви“, където се е молил за чудо. Според него именно последната планирана операция се оказала повратният момент. Когато пристигнал в болницата, лекарите установили, че проблемът, заради който е трябвало да бъде опериран, е изчезнал.

Здравословната криза довела и до временна парализа на гласните му връзки. „Не можех нито да говоря, нито да пея“, признава музикантът.

По време на възстановяването важна роля изиграла дъщеря му Ноа Сайръс. Били Рей разказва, че постоянно е слушал нейната песен Don't Put It All On Me, написана от сина му Брейсън Сайръс. По думите му именно тази композиция му е дала сили да продължи напред в един от най-трудните периоди от живота му.

Допълнително вдъхновение получил и от своя петгодишен внук Беър. Сайръс си спомня как детето му казало: „Опитай отново“ – думи, които той възприел като знак да не се отказва нито от музиката, нито от живота.

Изповедта идва малко преди излизането на новия му албум The Hill, чиято премиера е насрочена за 16 юни. Проектът бележи нов етап в кариерата на изпълнителя, който през последните години премина през редица лични и професионални предизвикателства.

Били Рей Сайръс е баща на Майли Сайръс, Ноа и Брейсън Сайръс от брака си с Тиш Сайръс. Двамата бяха женени близо три десетилетия, преди да се разведат през 2022 г. След това певецът сключи краткотраен брак с певицата Файроуз, приключил през 2024 г. През последната година името му отново попадна в светските хроники заради връзката му с британската актриса Елизабет Хърли.