12 юни 1897 г. Патент за швейцарското ножче

На 12 юни 1897 г. Швейцарецът Карл Елзенер патентова джобен нож с приспособления, станал известен като швейцарски армейски нож на фирмата Victorinox.

Патентовани са „Швейцарски офицерски нож” и „Спортен нож”. Те стават знаменити и много популярни със своята емблема - кръст върху щит, който е приет в качеството на емблема на компанията от 1909-а.

През същата година, след смъртта на своята майка, Елзенер назовава компанията - "Victoria" (Виктория), в нейна чест. През 1921 г., след като компанията заменя обикновената закалена стомана, от която произвежда ножове, с неръждаема стомана, фирмата е преименувана на Victorinox (Victoria + Inox).

Началото в производството на ножове дава Карл Елзенер през 1884 г. Преди това той се учи на занаята в Париж и в Германия, където по онова време се произвеждали най-добрите ножове в Европа. В началото на 1890 г. Карл Елзенер се заел с рисковано дело - основава Асоциация на швейцарските ножари, за да могат майсторите съвместно да произвеждат войнишки джобни ножчета за армията. Проектът, обаче се проваля и за две години всички други ножари се отказват от тази работа, но не и Карл. През 1891г. става основен доставчик на ножове за Швейцарската армия.

Днес Victorinox е най-големият производител на ножове в Европа. Разработеният още през ХІХв. нож става еталон, който с право заема достойно място в Музея на съвременното изкуство в Ню Йорк като най-добър образец на съвременен промишлен дизайн.

Тези ножове влизат и в оборудването на астронавтите на NASA.

Victorinox се притежава от династията на Карл. Основателят, както разбрахте вече, е Карл Елсенър. Той е собственик до 1918 г., след което синът му Карл Елсенър II поема до 1950 г. След него идва и неговият син – Карл III до 2007 г.. Към днешна дата Карл IV е главният в компанията.