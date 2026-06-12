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12 юни 1897 г. Патент за швейцарското ножче

12 юни 1897 г. Патент за швейцарското ножче

12 Юни, 2026 04:12 6 052 4

  • швейцарско ножче-
  • изобретание-
  • патент-
  • швейцария

Началото в производството на ножове дава Карл Елзенер през 1884 г.

12 юни 1897 г. Патент за швейцарското ножче - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 юни 1897 г. Швейцарецът Карл Елзенер патентова джобен нож с приспособления, станал известен като швейцарски армейски нож на фирмата Victorinox.

Патентовани са „Швейцарски офицерски нож” и „Спортен нож”. Те стават знаменити и много популярни със своята емблема - кръст върху щит, който е приет в качеството на емблема на компанията от 1909-а.

През същата година, след смъртта на своята майка, Елзенер назовава компанията - "Victoria" (Виктория), в нейна чест. През 1921 г., след като компанията заменя обикновената закалена стомана, от която произвежда ножове, с неръждаема стомана, фирмата е преименувана на Victorinox (Victoria + Inox).

Началото в производството на ножове дава Карл Елзенер през 1884 г. Преди това той се учи на занаята в Париж и в Германия, където по онова време се произвеждали най-добрите ножове в Европа. В началото на 1890 г. Карл Елзенер се заел с рисковано дело - основава Асоциация на швейцарските ножари, за да могат майсторите съвместно да произвеждат войнишки джобни ножчета за армията. Проектът, обаче се проваля и за две години всички други ножари се отказват от тази работа, но не и Карл. През 1891г. става основен доставчик на ножове за Швейцарската армия.

Днес Victorinox е най-големият производител на ножове в Европа. Разработеният още през ХІХв. нож става еталон, който с право заема достойно място в Музея на съвременното изкуство в Ню Йорк като най-добър образец на съвременен промишлен дизайн.

Тези ножове влизат и в оборудването на астронавтите на NASA.

Victorinox се притежава от династията на Карл. Основателят, както разбрахте вече, е Карл Елсенър. Той е собственик до 1918 г., след което синът му Карл Елсенър II поема до 1950 г. След него идва и неговият син – Карл III до 2007 г.. Към днешна дата Карл IV е главният в компанията.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЪРП

    4 0 Отговор
    ИЗУМИТЕЛНО ДОБЪР И КАЧЕСТВЕН ИНСТРУМЕНТ!!!
    ПОЛЗВАМ ГО С КЕФ И В ГРАДА И В ГОРАТА.....ПРОСТО Е ВЪРХА!!!
    БРАВО НА ШВЕЙЦАРЦИТЕ!!!
    БИХ ПРЕПОРЪЧАЛ НА ВСЕКИ ,МОДЕЛА ИМ "Huntsman"

    11:22 12.06.2018

  • 2 ЪРП

    2 2 Отговор
    ДРУГИЯТ ОСНОВЕН НОЖ, КОЙТО БИХ ПРЕПОРЪЧАЛ ЧИСТОСЪРДЕЧНО НА ВСЕКИ УВАЖАВАЩ СЕ МЪЖ Е ОТ БЪЛГАРСКИТЕ НОЖОВЕ "MANLY"- модел PATRIOT !!!!!

    11:30 12.06.2018

  • 3 Лрв

    2 0 Отговор
    Съгласен съм с колегата за "manly" и само да кажа, че на снимката ножа не е Викторинокс, ами е китайско менте!

    13:05 12.06.2018

  • 4 deadman1488

    1 0 Отговор
    ИСКАМ ТЪКОВА НОШЧЕНЦЕ

    22:02 12.06.2018