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Сашо Кадиев и Ивелина Чоева се опитвали да заченат бебе близо 2 години (ВИДЕО)

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева се опитвали да заченат бебе близо 2 години (ВИДЕО)

11 Юни, 2026 15:31 829 20

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  • зачеване

Съпругата на водещия била разстроена и стресирана от неуспехите

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева се опитвали да заченат бебе близо 2 години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Макар сега Сашо Кадиев и Ивелина Чоева да са на върха на щастието от новината, че чакат бебе, зад сбъднатата им мечта се крие дълъг и емоционален път. Близо две години двамата правили опити да станат родители, а бъдещата майка неведнъж се питала през сълзи защо удрят на камък.

Водещият на „Кой да знае?“ и съпругата му Ивелина Чоева ще посрещнат бебето край Коледа, а наскоро те разкриха, че чакат мъжки наследник.

Зад щастливата новина обаче стои близо двегодишна битка с тревогите и неизвестността, признава те в студиото на "Преди обед".

„Подложихме се на изследвания и се оказа, че сме абсолютно здрави. Но явно заради стрес Ивелина не можеше да забременее. Тя плачеше и все се питаше защо не става“, разказва Кадиев.

По думите му двамата правили опити за дете година и осем месеца, но без успех. Съветът, който най-често получавали, бил Ивелина да се успокои и да спре да мисли непрекъснато за това. Именно тогава се случва дългоочакваното чудо. Бебето било заченато само няколко дни преди пътуването им до Торино, където двамата посетили прочутата катедрала и се помолили за дете.

Малко по-късно, в навечерието на Благовещение, Ивелина посетила бъдещата си свекърва Катерина Евро. Актрисата ѝ разказала, че сънувала котета – знак, който според нея предвещавал добра новина.

Когато тестът за бременност показал двете чертички, Ивелина избрала специален начин да съобщи новината на Сашо.

„Единственото по-хубаво от това да си мой мъж, е това да си баща на детето ни“, гласяла картичката, която му подарила.

Особено развълнувана от новината била дъщерята на Кадиев – Катерина, която не успяла да скрие сълзите си от радост и непрекъснато прегръщала бъдещата майка.

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева са заедно от 2021 година. Те се сгодиха в края на 2022 г., а през 2024 г. си казаха „Да“ сред лозята на българска винарна.

Източник: https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/semejstvo-kadievi-v-shtastlivo-ochakvane.html?campaignsrc=clipboard


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    18 1 Отговор
    И като дошла помощ станала работата

    Коментиран от #16

    15:32 11.06.2026

  • 2 Ангелин

    17 1 Отговор
    Явно не са го правили в правилната дупка

    Коментиран от #11

    15:32 11.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    И накрая съседа помогнал.Хора сме.

    15:33 11.06.2026

  • 4 Някой друг я е успокои вместо сашко

    19 1 Отговор
    Сашко ще става елен

    15:33 11.06.2026

  • 5 Ивелина Чоева

    13 1 Отговор
    Защо не му става?

    15:34 11.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БРАВО

    19 1 Отговор
    КАТО Е СМЕНИЛА КОЧА И СТАНАЛО

    15:36 11.06.2026

  • 8 Ма те не знаят ли, че

    9 2 Отговор
    Сашо не мое да забременее? Тая му играе стр@-п0ня

    15:36 11.06.2026

  • 9 в кратце

    10 3 Отговор
    Да са живи и здрави хората и много да се радват на бъдещото си бебче!

    15:36 11.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стр@ -п0ня

    9 0 Отговор
    той Сашо е ялов. За толкова години преди това не е забременял

    15:39 11.06.2026

  • 13 страааааа поооооо няяяя

    6 0 Отговор
    яко е играл, но Сашо не е забременял

    15:41 11.06.2026

  • 14 Е-бател като писател

    5 0 Отговор
    Сашо да почерпи че му свърших работата. Щъркелчето му е кьопаво.

    15:45 11.06.2026

  • 15 гочето

    3 0 Отговор
    Сашката мяса да е крива пушка с празни пълнители!
    Като не може, да повика помощ.
    Има нерези ще му свършат работата за минути!... безплатно ;-)

    15:46 11.06.2026

  • 16 бачи Кико

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Аз помогнах, ама мамин сашко да не плаче, го писахме инвитро.

    15:47 11.06.2026

  • 17 Да да

    5 0 Отговор
    Това е най-важната новина! А и майка му е голямата актриса, която се снимала в един филм. По- младите не са го гледали, за съжаление.

    15:49 11.06.2026

  • 18 Тия тъпанари

    1 0 Отговор
    Не се усещат че свекървата винаги е излишна
    Шанс
    До е гледала
    При жива жена с дете го все да не остане исик

    15:58 11.06.2026

  • 19 съвременен българин

    1 0 Отговор
    Ехее, сашка, майна, щом си на зор, трябваше да се обадиш. Щях да ударя едно рамо. За теб винаги.

    15:58 11.06.2026

  • 20 Пенчо

    0 0 Отговор
    Семето лабаво...!

    16:10 11.06.2026