Сашо Кадиев и Ивелина Чоева се опитвали да заченат бебе близо 2 години (ВИДЕО)

Макар сега Сашо Кадиев и Ивелина Чоева да са на върха на щастието от новината, че чакат бебе, зад сбъднатата им мечта се крие дълъг и емоционален път. Близо две години двамата правили опити да станат родители, а бъдещата майка неведнъж се питала през сълзи защо удрят на камък.

Водещият на „Кой да знае?“ и съпругата му Ивелина Чоева ще посрещнат бебето край Коледа, а наскоро те разкриха, че чакат мъжки наследник.

Зад щастливата новина обаче стои близо двегодишна битка с тревогите и неизвестността, признава те в студиото на "Преди обед".

„Подложихме се на изследвания и се оказа, че сме абсолютно здрави. Но явно заради стрес Ивелина не можеше да забременее. Тя плачеше и все се питаше защо не става“, разказва Кадиев.

По думите му двамата правили опити за дете година и осем месеца, но без успех. Съветът, който най-често получавали, бил Ивелина да се успокои и да спре да мисли непрекъснато за това. Именно тогава се случва дългоочакваното чудо. Бебето било заченато само няколко дни преди пътуването им до Торино, където двамата посетили прочутата катедрала и се помолили за дете.

Малко по-късно, в навечерието на Благовещение, Ивелина посетила бъдещата си свекърва Катерина Евро. Актрисата ѝ разказала, че сънувала котета – знак, който според нея предвещавал добра новина.

Когато тестът за бременност показал двете чертички, Ивелина избрала специален начин да съобщи новината на Сашо.

„Единственото по-хубаво от това да си мой мъж, е това да си баща на детето ни“, гласяла картичката, която му подарила.

Особено развълнувана от новината била дъщерята на Кадиев – Катерина, която не успяла да скрие сълзите си от радост и непрекъснато прегръщала бъдещата майка.

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева са заедно от 2021 година. Те се сгодиха в края на 2022 г., а през 2024 г. си казаха „Да“ сред лозята на българска винарна.

Източник: https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/semejstvo-kadievi-v-shtastlivo-ochakvane.html?campaignsrc=clipboard