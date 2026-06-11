Сашо Кадиев и Ивелина Чоева се опитвали да заченат бебе близо 2 години (ВИДЕО)

Макар сега Сашо Кадиев и Ивелина Чоева да са на върха на щастието от новината, че чакат бебе, зад сбъднатата им мечта се крие дълъг и емоционален път. Близо две години двамата правили опити да станат родители, а бъдещата майка неведнъж се питала през сълзи защо удрят на камък.
Водещият на „Кой да знае?“ и съпругата му Ивелина Чоева ще посрещнат бебето край Коледа, а наскоро те разкриха, че чакат мъжки наследник.
Зад щастливата новина обаче стои близо двегодишна битка с тревогите и неизвестността, признава те в студиото на "Преди обед".
„Подложихме се на изследвания и се оказа, че сме абсолютно здрави. Но явно заради стрес Ивелина не можеше да забременее. Тя плачеше и все се питаше защо не става“, разказва Кадиев.
По думите му двамата правили опити за дете година и осем месеца, но без успех. Съветът, който най-често получавали, бил Ивелина да се успокои и да спре да мисли непрекъснато за това. Именно тогава се случва дългоочакваното чудо. Бебето било заченато само няколко дни преди пътуването им до Торино, където двамата посетили прочутата катедрала и се помолили за дете.
Малко по-късно, в навечерието на Благовещение, Ивелина посетила бъдещата си свекърва Катерина Евро. Актрисата ѝ разказала, че сънувала котета – знак, който според нея предвещавал добра новина.
Когато тестът за бременност показал двете чертички, Ивелина избрала специален начин да съобщи новината на Сашо.
„Единственото по-хубаво от това да си мой мъж, е това да си баща на детето ни“, гласяла картичката, която му подарила.
Особено развълнувана от новината била дъщерята на Кадиев – Катерина, която не успяла да скрие сълзите си от радост и непрекъснато прегръщала бъдещата майка.
Сашо Кадиев и Ивелина Чоева са заедно от 2021 година. Те се сгодиха в края на 2022 г., а през 2024 г. си казаха „Да“ сред лозята на българска винарна.
Източник: https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/semejstvo-kadievi-v-shtastlivo-ochakvane.html?campaignsrc=clipboard
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #16
15:32 11.06.2026
2 Ангелин
Коментиран от #11
15:32 11.06.2026
3 Последния Софиянец
15:33 11.06.2026
4 Някой друг я е успокои вместо сашко
15:33 11.06.2026
5 Ивелина Чоева
15:34 11.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БРАВО
15:36 11.06.2026
8 Ма те не знаят ли, че
15:36 11.06.2026
9 в кратце
15:36 11.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стр@ -п0ня
15:39 11.06.2026
13 страааааа поооооо няяяя
15:41 11.06.2026
14 Е-бател като писател
15:45 11.06.2026
15 гочето
Като не може, да повика помощ.
Има нерези ще му свършат работата за минути!... безплатно ;-)
15:46 11.06.2026
16 бачи Кико
До коментар #1 от "Тома":Аз помогнах, ама мамин сашко да не плаче, го писахме инвитро.
15:47 11.06.2026
17 Да да
15:49 11.06.2026
18 Тия тъпанари
Шанс
До е гледала
При жива жена с дете го все да не остане исик
15:58 11.06.2026
19 съвременен българин
15:58 11.06.2026
20 Пенчо
16:10 11.06.2026