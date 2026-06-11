Десетки жени обвиниха актьора и певец Патрик Брюел в сексуален тормоз

Един от най-известните френски изпълнители, Патрик Брюел, се оказа в центъра на едно от най-мащабните разследвания, свързани с движението #MeToo във френската музикална индустрия. Срещу 67-годишния артист се води официално разследване по обвинения в изнасилване и сексуални посегателства, отправени от множество жени, като част от твърденията се отнасят до събития отпреди повече от две десетилетия.

Прокуратурата в Нантер потвърди, че Брюел е бил разпитан в продължение на часове от следователи и съдебни магистрати. Разследването обхваща показанията на девет предполагаеми жертви за период между 2000 и 2019 г. Към делото са приложени и сигнали от още 13 жени, които твърдят, че са били обект на изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство или тормоз в периода между 1992 и 2008 г. Част от тези случаи обаче вероятно попадат извън законовите срокове за наказателно преследване.

След разпита изпълнителят беше освободен под съдебен контрол. От самото начало защитата му категорично отрича всички обвинения и настоява, че певецът никога не е упражнявал насилие, принуда или злоупотреба с положението си.

Случаят предизвика силен обществен отзвук във Франция, където Патрик Брюел десетилетия наред е сред най-популярните фигури в музиката и киното. През 90-те години той се превръща в истински феномен, а явлението „брюелмания“ обхваща хиляди почитатели. Освен успешната си музикална кариера, той има участия в десетки филмови и телевизионни продукции, а през 1998 г. печели титла от световно първенство по покер.

Разследването набра скорост след публикации на френския разследващ сайт Mediapart и списание Elle, които събраха свидетелства на жени, твърдящи, че са станали жертва на сексуално насилие или неподходящо поведение от страна на артиста. Сред тях е и Даниела Елстнер, ръководител на международната организация за популяризиране на френското кино Unifrance.

Междувременно адвокатката Мириам Гедж Бенаюн внесе нова жалба за предполагаем опит за изнасилване през 2000 г. Според нея потърпевшата е била 19-годишна участничка в музикален видеоклип на Брюел, която днес работи като актриса. Защитата на певеца отхвърля и тези твърдения.

Първоначално Патрик Брюел продължи концертната си дейност въпреки скандала, но общественото напрежение се засили. Феминистки организации организираха протести, а редица местни власти и обществени фигури призоваха за отмяна на планираните му изяви. Впоследствие част от концертите и турнето му бяха прекратени.

Случаят се разглежда като пореден тест за френската културна индустрия след поредица от обвинения срещу известни личности през последните години. Сред най-шумните примери е този на Жерар Депардийо, който беше признат за виновен по дело за сексуално посегателство и продължава да е обект на други съдебни производства. Анализатори отбелязват, че френската общественост все по-често поставя под въпрос дългогодишната култура на мълчание около влиятелни фигури от света на изкуството и развлеченията.

Разследването срещу Патрик Брюел продължава, като към момента не е постановено съдебно решение и обвиненията остават предмет на проверка от страна на френските власти.