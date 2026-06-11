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Появи се "черният списък" за сватбата на Тейлър Суифт - ето кои звезди отпадат от тържеството

Появи се "черният списък" за сватбата на Тейлър Суифт - ето кои звезди отпадат от тържеството

11 Юни, 2026 18:44 719 5

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  • списък

Абсолютна забрана имат звездните „изгнаници“ от списъка Ким Кардашиян и Кание Уест

Появи се "черният списък" за сватбата на Тейлър Суифт - ето кои звезди отпадат от тържеството - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сватбеният „черен списък“ на Тейлър Суифт и Травис Келси се превърна в една от най-горещите теми, след като стана ясно, че двойката планира сватба на 3 юли в емблематичната зала Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк. Въпреки че събитието ще бъде мащабно (между 1100 и 1200 гости), Тейлър Суифт лично прочиства списъка с поканени „под лупа“, което доведе до отрязването на някои от най-известните ѝ досегашни приятели и бивши партньори.

Абсолютна забрана имат звездните „изгнаници“ от списъка Ким Кардашиян и Кание Уест. Дългата история на вражда между Суифт и рапъра, както и скандалите с Ким, гарантират, че те никога няма да получат достъп. Музикалният мениджър Скутър Браун, който откупи правата над първите шест албума на Тейлър и я принуди да ги презапише, също е в челната десетка на черния списък. Липсата на Майлс Телър и Кили Спери е една от най-изненадващите липси. Актьорът и съпругата му бяха изключително близки с Тейлър (Кили дори ѝ подари скъп пръстен за рождения ден), но според медиите в САЩ връзките им напълно са охладнели и те официално са прескочени. Твърди се, че близката приятелка на Суифт Блейк Лайвли не е поканена, за да се избегне „негативна енергия“. Лайвли наскоро беше замесена в тежки правни и публични скандали покрай дело с актьора Джъстин Балдони, в които индиректно беше намесено и името на Тейлър. Бившата най-добра приятелка и супермодел Карли Клос отдавна е извън вътрешния кръг на Тейлър заради връзките си със Скутър Браун, въпреки слуховете, че наскоро са изгладили отношенията си. С изключение на няколко преминали в приятелство връзки, повечето от бившите партньори на Тейлър като Джо Алвин, Мати Хийли и Джон Майър са твърдо извън плановете. Хари Стайлс също няма да присъства. Първоначално неговата настояща приятелка Зоуи Кравиц (близка на Тейлър) е получила покана, но Стайлс няма да я придружи, като официалната версия е ангажимент с концерт.

Голямо напрежение сред гостите предизвика и друго решение на Тейлър Суифт и Травис Келси – строга забрана за случайни партньори. Поканените гости имат право да доведат партньор единствено ако са женени, сгодени или живеят заедно. Суифт държи изключително много на личната си сигурност и дискретност. Тя е споделила пред близки, че „не иска да вижда непознати лица в тълпата, докато изживява най-интимния си момент със своя съпруг“. Това правило дори е провокирало някои от поканените звезди да обмислят бойкот на сватбата. За да се избегне изтичане на информация към папараците, двойката не е изпращала физически хартиени покани. Тейлър и Травис са се обадили лично по телефона на всеки един от гостите. Локацията в Медисън Скуеър Гардън е наета за 3 дни (за сумата от около 1 милион долара на вечер) именно заради възможността за пълен контрол, подземни входове и паркинги, които да скрият гостите от камерите. Интересното е, че докато някои големи звезди са пренебрегнати, в крайния списък са попаднали обикновени хора и служители, с които Тейлър и Травис са работили или срещали по пътя си през годините и са оставили позитивно впечатление у тях.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    2 1 Отговор
    Го изправя е като фара на Шабла, затова - болЙ ме големия фар за тези!

    18:47 11.06.2026

  • 2 6135

    1 1 Отговор
    Моля сложете и мен в списъка на не-поканените; ще си платя колкото трябва!

    18:58 11.06.2026

  • 3 Какво

    0 1 Отговор
    значи, че Суифтито не искала да присъстват непознати лица на най-интимния момент със съпруга и?????? Оргия ли ще има?

    Коментиран от #4

    18:58 11.06.2026

  • 4 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    Значи, че те са отказали да присъстват и тя от злоба ги е сложила в черния списък.

    Нещо като "Ритнах кучето щото то после ме ухапа"

    19:03 11.06.2026

  • 5 Читател

    0 0 Отговор
    Пиленцата от Монако да са там пък други не са важни,😁

    19:19 11.06.2026