Джордж Клуни посочи своя фаворит за перфектния Джеймс Бонд

Надпреварата за избора на следващия Джеймс Бонд продължава да предизвиква сериозен интерес сред феновете на поредицата и филмовата индустрия. След последната поява на Даниъл Крейг като агент 007 във филма "Смъртта може да почака", спекулациите около неговия наследник не стихват, а към тях вече се присъедини и Джордж Клуни.

В интервю за The Hollywood Reporter носителят на „Оскар“ заяви, че вижда в лицето на Калъм Търнър идеалния кандидат за ролята на легендарния британски шпионин. Двамата работиха заедно по историческата драма The Boys in the Boat.

„Надявам се Калъм да стане следващият Бонд. Смятам, че би бил отличен избор. Той е висок, харизматичен, привлекателен и британец – притежава всички качества за ролята“, коментира Джордж Клуни.

Според актьора успехът на Калъм Търнър не се дължи на лесни комерсиални проекти, а на внимателно подбрани роли, които постепенно са изградили репутацията му в индустрията. Клуни отбелязва, че в съвременното кино е значително по-трудно да се изгради образ на водеща звезда в сравнение с предишните десетилетия.

Самият Търнър остава предпазлив по темата. Актьорът отказва да коментира дали би приел ролята, ако му бъде предложена, но признава, че слуховете около Джеймс Бонд го преследват от години. „Дори приятели, с които не съм говорил от десетилетие, ми пишат по този въпрос, а аз не знам нищо повече от останалите“, казва той.

Името на Калъм Търнър е сред най-често споменаваните от букмейкърите през последните месеци. Допълнително внимание към него привлича и личният му живот, след като тази година сключи брак с попзвездата Дуа Липа.

Междувременно в списъка с потенциални наследници на агент 007 продължават да присъстват и други популярни имена. Сред фаворитите са Харис Дикинсън, който предстои да изиграе Джон Ленън в новата филмова поредица за The Beatles, австралийският актьор Джейкъб Елордии, познат от сериалите Еуфория и филма Saltburn, както и Арън Тейлър-Джонсън, чието име от години е свързвано с франчайза.

Сред по-новите претенденти е и Лио Сутър, познат от сериала Vikings: Valhalla. В началото на годината той заяви пред британски медии, че не би отказал подобно предложение, ако получи шанс.

Новият филм за Джеймс Бонд вече има избран режисьор. Проектът ще бъде поверен на Дени Вилньов, създател на "Дюн" и "Блейд рънър 2049". Сценарият ще бъде написан от Стивън Найт, създател на сериала Peaky Blinders.

След като през 2025 г. Amazon MGM Studios пое творческия контрол върху поредицата от дългогодишните продуценти Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън, очакванията са следващият филм да предложи нов прочит на образа на Бонд и вероятно да се фокусира върху по-млад период от кариерата на агента.

Според източници от индустрията премиерата на следващия филм за агент 007 може да се състои едва през 2028 г., което би било една от най-дългите паузи между две продукции от емблематичната поредица. Дотогава въпросът кой ще наследи Даниъл Крейг остава една от най-обсъжданите теми в света на киното.