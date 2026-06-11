Зоуи Кравиц и Хари Стайлс си направиха еднакви татуировки (СНИМКИ)

Връзката между Зоуи Кравиц и Хари Стайлс изглежда продължава да се развива далеч от светлината на прожекторите, но нова подробност подсказва, че двамата са направили още една символична крачка в отношенията си.

37-годишната актриса и режисьор представи в социалните мрежи тийзър към предстоящата си корица за британското издание на Vogue. На черно-бялата снимка се вижда гърбът на Кравиц, покрит с множество татуировки, но вниманието на феновете бързо бе привлечено от малък надпис с думите „Let it rip“.

Почитатели на двойката забелязаха, че същата фраза наскоро се появи и върху ръката на 32-годишния Хари Стайлс. Певецът показа новата татуировка по време на европейската част от турнето си по-рано тази година, което породи предположения, че двамата са си направили еднакви татуировки като знак за връзката си.

Засега нито Кравиц, нито Стайлс са коментирали значението на фразата. Според фенове изразът се среща и в популярния сериал „Мечката“ („The Bear“), което допълнително подхрани спекулациите около личния смисъл, който носи за двойката.

harry and zoe got matching tattoos 🤢 pic.twitter.com/VQ1J347JnY — ♡ (@dancesonmore) June 10, 2026

Любовната история между звездата от „Големите малки лъжи“ и бившия член на One Direction започна да привлича внимание през миналата година, а през април тази година двамата обявиха годежа си след по-малко от осем месеца връзка. Оттогава те избягват публичните коментари за отношенията си и рядко се появяват заедно на официални събития.

Зоуи Кравиц не за първи път използва татуировките като символ на важни лични отношения. Дъщерята на рок музиканта Лени Кравиц има сходни татуировки с баща си, както и с бившия си доведен баща Джейсън Момоа. В различни интервюта тя е признавала, че дори е изгубила бройката на татуировките по тялото си, въпреки че през годините е премахнала някои от тях.

Хари Стайлс също е известен с колекцията си от татуировки, много от които са свързани с важни моменти и хора в живота му. Сред най-коментираните е надписът „Olivia“, който мнозина свързаха с бившата му партньорка Оливия Уайлд.