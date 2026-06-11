25 години по-късно: Джей-Зи и Еминем се събират отново в музикален проект

Две от най-големите имена в историята на хип-хопа – Джей-Зи и Еминем – отново ще се съберат в общ музикален проект, повече от четвърт век след последната си официална съвместна студийна работа. Новината беше потвърдена от музикалното издание Rolling Stone и предизвика сериозен интерес сред феновете на двете рап икони.

Двамата легендарни изпълнители участват в предстоящия нов албум на Раким, който се очаква да бъде издаден през август. Информацията се появи, след като продуцентът Матю Маркоф публикува в социалните мрежи списък с песните в проекта, сред които фигурират имената на Джей-Зи и Еминем.

Според наличната информация това ще бъде първото им съвместно участие след култовото парче Renegade от 2001 г., включено в албума The Blueprint на Джей-Зи. Песента се смята за една от най-значимите колаборации в историята на рапа и често е посочвана от музикални критици като пример за среща между две поколения хип-хоп величия.

Завръщането на двамата артисти в общ проект идва в момент, когато и двамата продължават да оказват сериозно влияние върху музикалната индустрия. Джей-Зи остава сред най-успешните и влиятелни фигури в развлекателния бизнес чрез своята компания Roc Nation, докато Еминем продължава да бъде един от най-продаваните рап изпълнители в света. През последните години той издаде няколко успешни проекта, а през 2022 г. беше въведен в Rock and Roll Hall of Fame.

Особен интерес предизвиква и фактът, че новият албум е дело на Раким – артист, смятан за един от най-влиятелните рапъри в историята на жанра. Неговото творчество оказва огромно влияние върху поколения изпълнители, включително върху самите Джей-Зи и Еминем, които многократно са посочвали Раким като свой вдъхновител.

Макар подробностите около песента все още да се пазят в тайна, очакванията са проектът да се превърне в едно от най-коментираните музикални събития на годината. За почитателите на хип-хопа това ще бъде рядка възможност отново да чуят заедно двама от най-емблематичните представители на жанра в съвременната музикална история.