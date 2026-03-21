Ирландка победи рак на ануса, но влагалището й се затвори

Ирландката Триш Просър преживяла рак на ануса, но се сблъскала със сериозно сексуално усложнение, предаде Би Би Си.
Тя бира диагностицирана през 2020 г., в началото на пандемията от коронавирус. Чувствала се изолирана, защото се срамувала да говори за болестта си.
„Външно изглеждах добре, защото косата ми не падаше, но отвътре се чувствала ужасно, сякаш се разпадам. Най-лошият симптом беше умората. Имах и сърбеж в ануса, но нямаше промени в изхожданията ми“, спомня си тя.
След лъчетерапия на таза, Просър развива вагинална стеноза, което води до слепване на вътрешните стени на вагината ѝ.
„Влагалището ми беше слепнало и трябваше да го отворя отново, което можех да направя със спекулум или чрез интимност, но изпитвах мъчителна болка по време на секс. Имах силен, любящ партньор, който беше търпелив и ми помогна да премина през това“, каза тя.
Въпреки успешното използване на спекулум, шест години след завършване на лечението, тя все още изпитва болка – белези остават не само във вагината ѝ, но и по дебелото черво, вулвата и шийката на матката.
