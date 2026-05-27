Дженифър Лопес и Брет Голдщайн блестят заедно на премиерата на „Служебен романс“ в Лос Анджелис

27 Май, 2026 15:20 552 2

Звездният дует прикова погледите с елегантност и стил на червения килим

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес, една от най-обичаните икони на музикалната и филмова сцена, се появи рамо до рамо с чаровния актьор Брет Голдщайн на премиерата на новия им филм „Служебен романс“. Събитието, което се състоя на 26 май, събра елита на Холивуд и предизвика истински фурор сред феновете и медиите.

Дженифър Лопес за пореден път доказа, че е кралица на стила. Тя заложи на изискана черна макси рокля от последната колекция на Versace за 2024 година. Дълбокото деколте и прозрачните елементи придаваха на визията ѝ нотка на мистериозност и изтънченост. Певицата и актриса допълни тоалета си с разпусната коса и безупречен вечерен грим, които подчертаха естествената ѝ красота. Брет Голдщайн не остана по-назад – той се появи в класическа комбинация от бяло сако, елегантна риза и черни панталони, завършвайки визията си с стилни обувки. Двамата позираха уверено пред обективите, демонстрирайки отлична хармония и професионализъм.

Появата на Лопес и Голдщайн заедно на червения килим разпали слуховете за възможна романтична връзка между двамата. Макар че официално не са потвърдили отношенията си, феновете и таблоидите не спират да обсъждат химията помежду им. Дали това е началото на нова холивудска любовна история или просто професионално партньорство – времето ще покаже. ---

Филмът „Служебен романс“ – очаквания и премиерна треска

Новата лента с участието на Лопес и Голдщайн вече предизвиква огромен интерес сред киноманите. „Служебен романс“ обещава да бъде едно от най-горещите заглавия на сезона, а премиерата в Лос Анджелис даде старт на вълнуваща промоционална кампания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 в кратце

    2 0 Отговор
    От плата,който е на роклята на Дженифър Лопез ,стелещ се на земята , може да й бъде ушита още една рокля на мадамата.

    15:28 27.05.2026

  • 2 волан

    1 1 Отговор
    Джени и без грим си има естественна красота.

    15:39 27.05.2026