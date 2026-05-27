Дженифър Лопес и Брет Голдщайн блестят заедно на премиерата на „Служебен романс“ в Лос Анджелис

Дженифър Лопес, една от най-обичаните икони на музикалната и филмова сцена, се появи рамо до рамо с чаровния актьор Брет Голдщайн на премиерата на новия им филм „Служебен романс“. Събитието, което се състоя на 26 май, събра елита на Холивуд и предизвика истински фурор сред феновете и медиите.

Дженифър Лопес за пореден път доказа, че е кралица на стила. Тя заложи на изискана черна макси рокля от последната колекция на Versace за 2024 година. Дълбокото деколте и прозрачните елементи придаваха на визията ѝ нотка на мистериозност и изтънченост. Певицата и актриса допълни тоалета си с разпусната коса и безупречен вечерен грим, които подчертаха естествената ѝ красота. Брет Голдщайн не остана по-назад – той се появи в класическа комбинация от бяло сако, елегантна риза и черни панталони, завършвайки визията си с стилни обувки. Двамата позираха уверено пред обективите, демонстрирайки отлична хармония и професионализъм.

Появата на Лопес и Голдщайн заедно на червения килим разпали слуховете за възможна романтична връзка между двамата. Макар че официално не са потвърдили отношенията си, феновете и таблоидите не спират да обсъждат химията помежду им. Дали това е началото на нова холивудска любовна история или просто професионално партньорство – времето ще покаже. ---

Филмът „Служебен романс“ – очаквания и премиерна треска

Новата лента с участието на Лопес и Голдщайн вече предизвиква огромен интерес сред киноманите. „Служебен романс“ обещава да бъде едно от най-горещите заглавия на сезона, а премиерата в Лос Анджелис даде старт на вълнуваща промоционална кампания.