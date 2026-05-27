Дистанцираната от политиката Иванка Тръмп позира по бански след заплахата от покушение (СНИМКА)

27 Май, 2026 14:11 2 348 14

Щерката на американския президент позира по време на тропическата си ваканция

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, Иванка, показа банския си под прозрачен син костюм. Иванка Тръмп се появи пред камерата в прозрачен син костюм, под който носеше мъничко бикини. Щерката на американския президент позира по време на тропическата си ваканция.

Снимка: Инстаграм

След като се дистанцира от официалната политика по време на втория президентски мандат на баща си, тя се фокусира върху личния си живот и глобални бизнес проекти. Стана ясно, че Иванка Тръмп е била мишена на планирано покушение от страна на терорист, обучен от Ислямския революционен гвардейски корпус. Нападателят Мохамед Ал-Саади е задържан и екстрадиран в САЩ, където е изправен пред федерални обвинения в тероризъм. Според разузнавателни източници заговорът е бил с цел отмъщение за убийството на иранския генерал Касем Солеймани през 2020 г.. У Ал-Саади са открити планове и чертежи на имението на Иванка Тръмп във Флорида.

Иванка привлече медийното внимание с посещението си на Бахамите през този месец за тайната сватба на по-големия си брат, Доналд Тръмп-младши, с Бетина Андерсън. Тя сподели кадри в официалния си Instagram профил, показвайки летни визии, моменти със съпруга си Джаред Къшнър, племенницата си Кай Тръмп и снаха си Лара Тръмп. Любопитен детайл за таблоидите бе, че тя не публикува снимки на самите младоженци.


Иванка Тръмп се присъедини към борда на образователен благотворителен проект на ФИФА на стойност 100 милиона долара, който е частично финансиран от продажбите на билети за Световното първенство по футбол през 2026 г..


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 глоги

    5 0 Отговор
    ...в прозрачен син костюм, под който носеше мъничкИ бикини. А НЕ МЪНИЧКО!

    14:23 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Желаещ":

    Дара не е никаква блондинка

    14:25 27.05.2026

  • 6 Еврей ли са не ми ги фали

    9 2 Отговор
    И прозрачна и непрозрачна се тая

    14:28 27.05.2026

  • 7 модерас

    2 0 Отговор
    федерас

    14:28 27.05.2026

  • 8 ГаГа

    6 0 Отговор
    Тя се дистанцира, ама мъж й влезе с двата крака. И за татето е ясно. Що за лицемерие.

    14:29 27.05.2026

  • 9 Невероятна

    2 2 Отговор
    дъска

    14:37 27.05.2026

  • 10 Дара е агнешко

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Желаещ":

    сравнена с тази.

    14:58 27.05.2026

  • 11 Венко Венестия

    2 2 Отговор
    Венчеее,
    На тези снимки вече не успях да издържа и олабих жилата. Жалко, че не успя да се възползваш от огромното количество матриал, което изхвърлих. Но нищо, започвам пак да трупам, след няколко дни ще пиеш директно от извора на белоногата!!!

    15:04 27.05.2026

  • 12 Теслатъ

    3 1 Отговор
    В инстаграм един иранец й написа: "Няма да е зле да заведеш баща си на психолог." Съгласен съм с него!!!! -)))))

    Коментиран от #13

    15:17 27.05.2026

  • 13 Маке

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Теслатъ":

    он е за психиатър.

    15:34 27.05.2026

  • 14 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Да обичаш или да бъдеш обичан, това е достатъчно. Не питай нищо по-нататък. В тъмните гънки на живота няма друга перла....Виктор Юго, "Клетниците" една от любимите ми книги.
    Хубаво послание е отправила Иванка към брат си ,до колкото разбрах от статията в една от снимките написано на англииски ,но се съмнявам да е чела книгата ,брат и или баща им ,те са светлинни години на зад от добрите хора които обичат и са обичани тези се интересува от власт и пари бедни по душа и щастие.

    15:46 27.05.2026