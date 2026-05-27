Дистанцираната от политиката Иванка Тръмп позира по бански след заплахата от покушение (СНИМКА)

Дъщерята на американския президент Доналд Тръмп, Иванка, показа банския си под прозрачен син костюм. Иванка Тръмп се появи пред камерата в прозрачен син костюм, под който носеше мъничко бикини. Щерката на американския президент позира по време на тропическата си ваканция.

След като се дистанцира от официалната политика по време на втория президентски мандат на баща си, тя се фокусира върху личния си живот и глобални бизнес проекти. Стана ясно, че Иванка Тръмп е била мишена на планирано покушение от страна на терорист, обучен от Ислямския революционен гвардейски корпус. Нападателят Мохамед Ал-Саади е задържан и екстрадиран в САЩ, където е изправен пред федерални обвинения в тероризъм. Според разузнавателни източници заговорът е бил с цел отмъщение за убийството на иранския генерал Касем Солеймани през 2020 г.. У Ал-Саади са открити планове и чертежи на имението на Иванка Тръмп във Флорида.

Иванка привлече медийното внимание с посещението си на Бахамите през този месец за тайната сватба на по-големия си брат, Доналд Тръмп-младши, с Бетина Андерсън. Тя сподели кадри в официалния си Instagram профил, показвайки летни визии, моменти със съпруга си Джаред Къшнър, племенницата си Кай Тръмп и снаха си Лара Тръмп. Любопитен детайл за таблоидите бе, че тя не публикува снимки на самите младоженци.

Иванка Тръмп се присъедини към борда на образователен благотворителен проект на ФИФА на стойност 100 милиона долара, който е частично финансиран от продажбите на билети за Световното първенство по футбол през 2026 г..