Сектор Г обяви: Подкрепяме ЦСКА, но не и Христо Янев

27 Май, 2026 19:29 860 12

Острата позиция на червените фенове дойде само часове след като специалистът подписа нов договор с клуба

Павел Ковачев

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор Г обявиха, че ще продължат безрезервно да подкрепят любимия си отбор, но категорично свалят доверието си от старши треньора Христо Янев. Острата позиция на червените фенове дойде само часове след като специалистът подписа нов договор с клуба.

Ето какво написаха:

"Армейци,

Във връзка с днешното преподписване на Христо Янев за нови две години от страна на нашия любим клуб искаме да обявим кратко и ясно няколко неща, които няма как да премълчваме повече.

"Сектор Г" ще продължи да подкрепя любимия си отбор както е било досега, но категорично не подкрепя и не стои зад старши-треньора му. В тежък разрез с нашите разбирания е ЦСКА да прави тънки сметки и да излиза с резервни футболисти в най-големия мач за сезона, без значение от класиране, коя поред среща срещу "онези" е или каква е формата на футболистите ни. Във всяко дерби се играе единствено и само за победа и с това никога и по никакъв начин няма да направим компромис!

На второ място ще оставим без детайлен коментар действията и думите на старши-треньора ни непосредствено след спечелването на Купата на България пред камерите и микрофоните на редица медии - обиждането на един от лидерите на Северната трибуна, която те е подкрепяла през целия сезон, скандирала ти е името и пред която си идвал неведнъж да "благодариш" е всичко друго, но не и мъжка и достойна постъпка.

Никой не е по-голям от ЦСКА и обединената червена общност. Така е било, така ще бъде и занапред!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

Една от най-големите фенски страници на ЦСКА в социалните мрежи, Северъ, пък изрази публично своето одобрение за оставането на Христо Янев начело на отбора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ЧОрбар

    14 1 Отговор
    МИ ДА СИ ГЛЕДАТ ФЕНСКАТА РАБОТА! Кюстендилеца и Животното не са от значение. ДА си заврат мнението дето слънце не огрява

    Коментиран от #5

    19:32 27.05.2026

  • 2 ШЕФА

    7 5 Отговор
    Подкрепям феновете на 100 %,Янев е сърцат Цесекар,но не става за треньор на ЦСКА.

    19:35 27.05.2026

  • 3 Ай стига бе

    8 5 Отговор
    "Армейци"?????? Направо ще се разплача, напомняте ми Добри Джуров. Етрополе Булгарплод Червени Домати от Литекс-Ловеч-Балкан50кубика, няма нищо общо с фалиралия ЦСКА в чиято банкрутирала база Гришо ги е настанил. Нямаме армия, какви армейци? В ЦСКА играеха момчета които са думкали плаца с кубинки и са полагали клетва целувайки знамето. Днешните етрополци не знаят що е то кубинка, и никога не са държали АК.

    19:38 27.05.2026

  • 4 ЦСКА

    4 8 Отговор
    Христо Янев трябва да си отива веднага,и подготовката и селекцията за следващият сезон трябва да се направи от нов треньор достоен за ЦСКА. Иначе бойкот на отбора и новият стадион.Няма да ходим там и да треперим 95м.за да се надяваме на едно на нула.СРАМ

    19:38 27.05.2026

  • 5 Любопитен

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЧОрбар":

    Момчето от бобовдолските села защо още не е заключен? Като малък още крадеше черешите, откъде го кръстихте кюстендилеца, това никой не може да го разбере.

    19:41 27.05.2026

  • 6 Питам

    8 1 Отговор
    Тези т.н. "фенове", независимо на кой отбор, които са спецове по тренировъчна дейност, стратегия, тактика и възстановяване, пък и са със страхотна физическа подготовка, що не облекат екипа на "любимия" отбор, пък да влязат в игра, да отбележат някой гол, или да дадат някой лев за финансирането на отбора?

    Коментиран от #8

    19:45 27.05.2026

  • 7 Варна

    3 4 Отговор
    Острата позиция на феновете е правилна и най важна,защото без тях няма да има и отбор,а резултатите постигнати от Янев сочат че правилният избор е смяна на треньора по най бързият начин.

    19:45 27.05.2026

  • 8 ЦСКА

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    Няма нужда да сме спецове по това което изброяваш,резултатите говорят сами,а финансирането не е работа на феновете,а на собственика.Феновете дават своят принос с присъствие на трибуните,закупуване на билети,фенски артикули,членски карти и тн !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    19:51 27.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ванк0-1

    4 0 Отговор
    Когато ЦСКА и бил отбор тия двамата не са били родени още,така че да си се извиняват помежду си и да почва работа,стига с тия драми,на левски и ЦСКА и Гуардиола да им сложиш пак проблеми ще има някакви.

    20:11 27.05.2026

  • 11 Ц С К А

    0 0 Отговор
    ЦСКА се набута в евротурнирите по един или друг начин,това е номера.Първенството го загубихме в началото,накрая си направихме добре сметката.Нека феновете да не са крайно критични,Янев ще върне името ни в Европа.

    20:47 27.05.2026

  • 12 Обичам отбора

    0 0 Отговор
    Фен съм ва ЦСКА.Искам да махнат Янев.Ако ми предложат да стана трениор няма да приема,защото не съм компетентен.Не знам защо искам да го махнат.

    20:55 27.05.2026

