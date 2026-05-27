Сектор Г обяви: Подкрепяме ЦСКА, но не и Христо Янев

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор Г обявиха, че ще продължат безрезервно да подкрепят любимия си отбор, но категорично свалят доверието си от старши треньора Христо Янев. Острата позиция на червените фенове дойде само часове след като специалистът подписа нов договор с клуба.

Ето какво написаха:

"Армейци,

Във връзка с днешното преподписване на Христо Янев за нови две години от страна на нашия любим клуб искаме да обявим кратко и ясно няколко неща, които няма как да премълчваме повече.

"Сектор Г" ще продължи да подкрепя любимия си отбор както е било досега, но категорично не подкрепя и не стои зад старши-треньора му. В тежък разрез с нашите разбирания е ЦСКА да прави тънки сметки и да излиза с резервни футболисти в най-големия мач за сезона, без значение от класиране, коя поред среща срещу "онези" е или каква е формата на футболистите ни. Във всяко дерби се играе единствено и само за победа и с това никога и по никакъв начин няма да направим компромис!

На второ място ще оставим без детайлен коментар действията и думите на старши-треньора ни непосредствено след спечелването на Купата на България пред камерите и микрофоните на редица медии - обиждането на един от лидерите на Северната трибуна, която те е подкрепяла през целия сезон, скандирала ти е името и пред която си идвал неведнъж да "благодариш" е всичко друго, но не и мъжка и достойна постъпка.

Никой не е по-голям от ЦСКА и обединената червена общност. Така е било, така ще бъде и занапред!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

Една от най-големите фенски страници на ЦСКА в социалните мрежи, Северъ, пък изрази публично своето одобрение за оставането на Христо Янев начело на отбора.