Д-р Николай Михайлов: Не намирам съществена разлика в поведението на Румен Радев, като президент и премиер

Не намирам съществена разлика в поведението на Румен Радев, като президент и премиер. Характерът е същият, силуетът е същият. Това е човек, възпитан да лети високо и да рискува живота си. Това заяви психиатърът и общественик д-р Николай Михайлов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Наблюдавам, че е поета отговорността да се ръководи страната в оперативната политика в максимална степен. На преден план е това, което става в България. Мандатът му е да поеме ангажимент за решаване на проблемите на българите, поясни той.
Румен Радев беше избран с такова голямо мнозинство заради много тежка умора на масовия избирател по причини, че опозицията срещу него, отлетя напълно в собствената си риторика и в една политика, свързана със щампи без същински усет за реалността, обобщи д-р Михайлов.
Психиатърът коментира и разкритията за незаконни строежи до Варна. „Как е възможно това? Наблюдава се една лека параноя по случая“, каза д-р Михайлов. Според него става дума за огромен скандал.
Политическата сила на Радев в НС демонстрира експедитивност и твърдост при решаването на въпроси. Според него не може да се победи Радев на бойното поле. Именно на това се надявали политическите лидери на Запад. Той е фокусиран върху реалността, смята психологът.
По думите му ГЕРБ и ДПС мълчат, защото изчакват. Те искат да дадат знак, че няма да опитват груба опозиционност, която би ги застрашила допълнително. Сменя се политическият сезон в България. Това се случва и в Европа, каза Николай Михайлов.
Опитът Русия да бъде поставена на колене е лудост. Ядрена война не може да се рискува, подчерта той.
Местни избори октомври 2023г. и Благо става кмет , за да се пооблажи от колаборация с украинци.
До коментар #5 от "Горски":И АЗ СЪМ ЗА РУСИЯ.ПИШЕХ СИ С ДЕСЕТИНА РОСНАЧЕТА КАТО УЧЕНИК И СИ ПАЗЯ ПОДАРЪЦИТЕ КОИТО МИ ИЗПРАЩАХА МАТРОШКИ.
11 Късно
До коментар #8 от "Мутата":е чадо.... файда няма.
16 Голям майтап
Не бил намирал съществена разика... ами и ние също не намираме... разединител на нацията си беше, като президент и си остана такъв и като премиер... Жалко за България, това е поредният нещастник русофил, който ще слуша заповеди от Русия, а после ще се жалва, че той нямал вина, просто го били излъгали руснаците, както се случи със Жан Виденов..
17 Много кофти
До коментар #9 от ".....":Ха сега се опитай да го напишеш на български... то е ясно, че такива неграмотни русофили харесват Русия и Путин.
До коментар #2 от "Правилно !":Тоя докога ще ми го разкарват по телевизиите
20 .....
До коментар #17 от "Много кофти":ДА И ТОВА МИ ПОДАРИХА РУСКИ БУКВАР,КОЙТО СИ ГО ПАЗЯ,И ЕТО ЧЕ МАЙ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО ДА СИ ГО ПРОЧЕТА ОТНОВО 😁😁😁
