Д-р Николай Михайлов: Не намирам съществена разлика в поведението на Румен Радев, като президент и премиер

27 Май, 2026 19:21 1 251 22

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не намирам съществена разлика в поведението на Румен Радев, като президент и премиер. Характерът е същият, силуетът е същият. Това е човек, възпитан да лети високо и да рискува живота си. Това заяви психиатърът и общественик д-р Николай Михайлов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Наблюдавам, че е поета отговорността да се ръководи страната в оперативната политика в максимална степен. На преден план е това, което става в България. Мандатът му е да поеме ангажимент за решаване на проблемите на българите, поясни той.

Румен Радев беше избран с такова голямо мнозинство заради много тежка умора на масовия избирател по причини, че опозицията срещу него, отлетя напълно в собствената си риторика и в една политика, свързана със щампи без същински усет за реалността, обобщи д-р Михайлов.

Психиатърът коментира и разкритията за незаконни строежи до Варна. „Как е възможно това? Наблюдава се една лека параноя по случая“, каза д-р Михайлов. Според него става дума за огромен скандал.

Политическата сила на Радев в НС демонстрира експедитивност и твърдост при решаването на въпроси. Според него не може да се победи Радев на бойното поле. Именно на това се надявали политическите лидери на Запад. Той е фокусиран върху реалността, смята психологът.

По думите му ГЕРБ и ДПС мълчат, защото изчакват. Те искат да дадат знак, че няма да опитват груба опозиционност, която би ги застрашила допълнително. Сменя се политическият сезон в България. Това се случва и в Европа, каза Николай Михайлов.

Опитът Русия да бъде поставена на колене е лудост. Ядрена война не може да се рискува, подчерта той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Психиатърът

    7 10 Отговор
    коментира и разкритията за незаконни строежи до Варна.
    Местни избори октомври 2023г. и Благо става кмет , за да се пооблажи от колаборация с украинци.

    19:25 27.05.2026

  • 2 Правилно !

    7 8 Отговор
    Никаква Разлика !

    Преди Беше Инертен !

    Сега !

    Също !

    Коментиран от #19

    19:26 27.05.2026

  • 3 КУКО,

    9 8 Отговор
    ЗНАЧИ Е НОРМАЛЕН И ПАТРИОТ.

    19:26 27.05.2026

  • 4 Анализатора

    12 3 Отговор
    Това е чудесно. Само "луд" генерал може да оправи разградения ни обор.

    19:27 27.05.2026

  • 5 Горски

    7 4 Отговор
    Михайлов ,много я усукваш в сложна и високопарна терминология. Радев е прав иначе ако Путин е луд опре ли до стената ще има и ядрено оръжие.

    Коментиран от #9

    19:30 27.05.2026

  • 6 не може да бъде

    13 10 Отговор
    Ами още един път адмирации за г-н Николай Михайлов за умението му да обяснява различни казуси по неповторим начин и неповторимо красноречие !?Радев лети високо -това го знаем и това се вижда и с невъоръжено око-но именно г-н Михайлов пръв ни го посочи/припомни!? А доста от предишните управляващи са родени само да пълзят и доста хора го разбраха!?

    19:33 27.05.2026

  • 7 Дориана

    13 3 Отговор
    Много ясно Борисов ГЕРБ , Пеевски ДПС ,ППДБ се надпреварват да пускат зловредни слухове гарнирани със сплашване на народа все неща, които са абсолютни лъжи по отношение на Рпумен Радев и неговата партия.По - скоро те се страхуват от истината, а тя е че политиката, която води ЕС по отношение на войната с Русия е абсолютно грешна и провокативна към война, а не към мир.Румен Радев е напълно наясно, че с даване на оръжия и пари на Украйна , със санкции срещу Русия войната се разпалва . ЕС не води никаква политика реално за спиране на войната, защото и кучетата знаят, че със сила война в днешно време не се спира. Така че Румен Радев за разлика от подмазвачите политици на ГЕРБ и ППДБ , които се кланят до Земята рабополепничат и не работят за националните интереси знае как да работи за националните интереси на България. Европейските лидери заедно с Борисов и кръга около него трябва да понесат всички последици от войната и техните оръжия причинили смърт на хиляди. И скрития агресор е ЕС, който подкукуроса Украйна да влезе в НАТО въпреки предупрежденията и несъгласието на Русия.

    Коментиран от #10

    19:33 27.05.2026

  • 8 Мутата

    13 3 Отговор
    А защо не побликувахте мнението му за Плевналиев

    Коментиран от #11

    19:37 27.05.2026

  • 9 .....

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    И АЗ СЪМ ЗА РУСИЯ.ПИШЕХ СИ С ДЕСЕТИНА РОСНАЧЕТА КАТО УЧЕНИК И СИ ПАЗЯ ПОДАРЪЦИТЕ КОИТО МИ ИЗПРАЩАХА МАТРОШКИ.

    Коментиран от #17

    19:43 27.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Късно

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мутата":

    е чадо.... файда няма.

    19:51 27.05.2026

  • 12 Така

    8 3 Отговор
    Ядрена война не може да се рискува и ако Кремъл ни заповяда веднага трябва да се присъединим към РФ, понеже не можахме да го направим към СССР.

    19:52 27.05.2026

  • 13 Искрено и лично

    4 6 Отговор
    Защо симпатизантите на Путин са все дефектни... И тоя едва си навързва мисълта, влачи, ъка, мъка е за слушане, докато се изкаже. Като психиатър не го ли осъзнава?

    20:09 27.05.2026

  • 14 КАКЪВ ДОКТОР Е

    4 5 Отговор
    ТОZИ "ПСИХО" КЛОШАР (РАZПОПЕН) ПОП ................. ВИДЯХМЕ "ВОЛЕН" ПИЯНИЦАТА .................. СЪЩИЯ Е И ТОZИ СЕЛСКИ ПСИХОПАТ .................... САМО КАТО МУ ЧУЕШ "БОГАТИЯ" РЕЧНИК ТИ .................,.. СТАВА ЯСНО ZA MИСЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА .................. "ПСИХО" ДОКТОРА .................... ФАКТ !

    20:13 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Голям майтап

    3 1 Отговор
    Това, за разнообразие ли го казвате, значи ли, че трябва да очакваме от същото...още няколко договора "Боташ"... абсолтен безхаберник, русофил без мозък... който никога няма да поеме каквато и да било отговорност, нали затова се обгради със заместници, които да поемат негативите.

    Не бил намирал съществена разика... ами и ние също не намираме... разединител на нацията си беше, като президент и си остана такъв и като премиер... Жалко за България, това е поредният нещастник русофил, който ще слуша заповеди от Русия, а после ще се жалва, че той нямал вина, просто го били излъгали руснаците, както се случи със Жан Виденов..

    20:33 27.05.2026

  • 17 Много кофти

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от ".....":

    Ха сега се опитай да го напишеш на български... то е ясно, че такива неграмотни русофили харесват Русия и Путин.

    Коментиран от #20

    20:37 27.05.2026

  • 18 Бай Георги

    4 0 Отговор
    Той нито за едното ставаше,нито за последното.

    20:37 27.05.2026

  • 19 Мериленд

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно !":

    Тоя докога ще ми го разкарват по телевизиите

    20:42 27.05.2026

  • 20 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Много кофти":

    ДА И ТОВА МИ ПОДАРИХА РУСКИ БУКВАР,КОЙТО СИ ГО ПАЗЯ,И ЕТО ЧЕ МАЙ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО ДА СИ ГО ПРОЧЕТА ОТНОВО 😁😁😁

    20:48 27.05.2026

  • 21 Нищо ново

    3 0 Отговор
    Същият безидеен скучен соц агитатор. И антуражът му е такъв.

    20:51 27.05.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    "ФАКТИ" ДА БЯХТЕ ...................... ПУСНАЛИ КОМЕНТАР НА Д-р ЦВ. ГЪЛЪБОВА, А НЕ .................... НА ТОZИ ОПИКАН (И ОТ ТЕЛЕВИЗОРА МИРИШЕ) ДЪРТАК ...................... ФАКТ !

    20:56 27.05.2026

