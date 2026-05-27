"Одисея" на Кристофър Нолан няма да бъде прожектиран в Русия

27 Май, 2026 15:41

Това не е първият път, когато на филм на Нолан е отказано руско разпространение

"Одисея" на Кристофър Нолан няма да бъде прожектиран в Русия
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Филмът на американския режисьор Кристофър Нолан „Одисея“ няма да бъде прожектиран в Русия, предаде Telegram каналът Mash. Според журналисти руското Министерство на културата не е получило нито едно искане за прожектиране на новия филм на Нолан в руски кина. Филмът може да бъде прожектиран само предварително, но дистрибуторите все още не са отправили подобни предложения. Това не е първият път, когато на филм на Нолан е отказано руско разпространение. През 2023 г. на „Опенхаймер“ също е отказано руско разпространение – мнозина го гледаха предварително, но така и не стигна до големия екран.

Като основна причина „Одисея“ да не бъде прожектиран официално в Русия се смята глобалният бойкот и изтеглянето на големите холивудски студия, сред които и дистрибутора на филма Universal Pictures.Тези компании прекратиха официалния си бизнес в страната и спряха пускането на новите си заглавия на руския пазар след началото на военната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. Филмът се разпространява в световен мащаб от Universal Pictures. Подобно на предходния хит на Нолан, „Опенхаймер“, студиото спазва наложените санкции и политическите решения на Холивуд, като не предоставя официални лицензи и цифрови копия (DCP) за прожекции в руските киносалони.

Въпреки липсата на официална премиера, руските кина често прибягват до неофициални схеми за показване на блокбъстъри чрез т.нар. „предсеансово обслужване“ (кината продават билет за руски късометражен филм, но преди него прожектират нелицензирано копие на холивудски филм). За целта те използват пиратски цифрови копия с руски дублаж, внесени нелегално от съседни държави (като Казахстан или Грузия).

„Одисея“ е исторически проект — това е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX филмови камери. Тъй като корпорацията IMAX също напусна руския пазар и прекрати поддръжката на оборудването си там, руските зрители не могат да изпитат филма в оригиналния му замислен формат, дори и ако кината успеят да го пуснат нелегално.

Около филма се зароди и международен скандал, породен от избора на кастинг — по-конкретно избора на тъмнокожата актриса Лупита Нионг'о за ролята на Хубавата Елена. Този тип модерни холивудски кастинг решения (често критикувани от фигури като Илон Мъск на Запад) редовно срещат остро неодобрение от страна на руските държавни регулатори и консервативни медии, което допълнително намалява шансовете за какъвто и да е официален компромис за показ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    16 1 Отговор
    Който иска да гледа черната Елена и женския Ахил да ходи на кино, аз ще пасувам.

    15:43 27.05.2026

  • 2 Има и Хакери !

    7 0 Отговор
    Така Че ! ----

    15:44 27.05.2026

  • 3 честен ционист

    2 7 Отговор
    Борат 2 също беше забранен в РФ, вероятно да ни мразят още повече, ако не беше, заради Мара, която играеше казаха, ама приказваше на български.

    15:45 27.05.2026

  • 4 въпросче

    5 2 Отговор
    И защо няма да бъде прожектиран в Русията?

    15:45 27.05.2026

  • 5 Йес

    3 2 Отговор
    Пиратството на филми винаги е било на почит в Русия, но сега май почва да става държавна политика и никой копче не може да им каже.

    15:46 27.05.2026

  • 6 Георги

    1 5 Отговор
    сигурен съм, че Нолан ще го преживее някакси

    15:47 27.05.2026

  • 7 Ми то и в

    9 0 Отговор
    България не е нужно да го прожектират...

    15:47 27.05.2026

  • 8 Аууууу каква загуба

    3 2 Отговор
    В блатото един филм по-малко!

    15:49 27.05.2026

  • 9 Одисея на нолан

    4 0 Отговор
    Е далеч от блокбъстар

    Ще бъде един от най голямите провали на холивуд една умираща концепция че тъмнокожи и джендъри могат да играят всяка роля и това да предизвиква еуфория

    15:53 27.05.2026

  • 10 шишарка нашишкана

    2 0 Отговор
    Защото във филма е тъмнокожата актриса Лупита Нионго в ролята на Хубавата Елена. Не можаха да дадат ролята на някоя красива рускиня!

    15:53 27.05.2026

  • 11 И аз няма да гледам нигри

    4 0 Отговор
    Дори няма нужда да ми забраняват

    15:55 27.05.2026

  • 12 И аз няма

    2 0 Отговор
    да го гледам. По медицински причини. Имам алергия към бозите.

    15:55 27.05.2026