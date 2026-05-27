"Одисея" на Кристофър Нолан няма да бъде прожектиран в Русия

Филмът на американския режисьор Кристофър Нолан „Одисея“ няма да бъде прожектиран в Русия, предаде Telegram каналът Mash. Според журналисти руското Министерство на културата не е получило нито едно искане за прожектиране на новия филм на Нолан в руски кина. Филмът може да бъде прожектиран само предварително, но дистрибуторите все още не са отправили подобни предложения. Това не е първият път, когато на филм на Нолан е отказано руско разпространение. През 2023 г. на „Опенхаймер“ също е отказано руско разпространение – мнозина го гледаха предварително, но така и не стигна до големия екран.

Като основна причина „Одисея“ да не бъде прожектиран официално в Русия се смята глобалният бойкот и изтеглянето на големите холивудски студия, сред които и дистрибутора на филма Universal Pictures.Тези компании прекратиха официалния си бизнес в страната и спряха пускането на новите си заглавия на руския пазар след началото на военната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. Филмът се разпространява в световен мащаб от Universal Pictures. Подобно на предходния хит на Нолан, „Опенхаймер“, студиото спазва наложените санкции и политическите решения на Холивуд, като не предоставя официални лицензи и цифрови копия (DCP) за прожекции в руските киносалони.

Въпреки липсата на официална премиера, руските кина често прибягват до неофициални схеми за показване на блокбъстъри чрез т.нар. „предсеансово обслужване“ (кината продават билет за руски късометражен филм, но преди него прожектират нелицензирано копие на холивудски филм). За целта те използват пиратски цифрови копия с руски дублаж, внесени нелегално от съседни държави (като Казахстан или Грузия).

„Одисея“ е исторически проект — това е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX филмови камери. Тъй като корпорацията IMAX също напусна руския пазар и прекрати поддръжката на оборудването си там, руските зрители не могат да изпитат филма в оригиналния му замислен формат, дори и ако кината успеят да го пуснат нелегално.

Около филма се зароди и международен скандал, породен от избора на кастинг — по-конкретно избора на тъмнокожата актриса Лупита Нионг'о за ролята на Хубавата Елена. Този тип модерни холивудски кастинг решения (често критикувани от фигури като Илон Мъск на Запад) редовно срещат остро неодобрение от страна на руските държавни регулатори и консервативни медии, което допълнително намалява шансовете за какъвто и да е официален компромис за показ.