Дъщерята на Виктория и Дейвид Бекъм разбуни мрежата с разголена рокля, неподходяща за възрастта й (СНИМКА)

Риби (20.02 - 20.03) Вътрешното усещане ви помага да кажете точното нещо в точния момент. Това ще създаде разбиране и спокойствие. По-късно може да се появи леко объркване, ако очакванията се разширят. Останете в простотата.

Водолей (21.01 - 19.02) Идея или разговор може да ви вдъхнови и да отвори нова перспектива. Ще усетите лекота в изразяването. Следобедът носи риск от разпиляване на енергията. Фокусът ще ви помогне да запазите посоката.

Козирог (23.12 - 20.01) Практичният ви подход сутринта ви помага да изразите мислите си ясно и точно. Това ще ви даде увереност. По-късно може да се появи натиск да поемете повече. Изберете качеството пред количеството.

Стрелец (23.11 - 22.12) Оптимизмът ви се засилва чрез разговор или нова идея в началото на деня. Ще се почувствате вдъхновени. Следобедът обаче може да ви тласне към прекалено разширение. Не бързайте да обещавате повече, отколкото можете да дадете.

Скорпион (24.10 - 22.11) Дълбок разговор или мисъл може да ви даде яснота още от сутринта. Ще усетите, че виждате нещата по-точно. По-късно може да се появи напрежение, ако нещо бъде преувеличено. Останете в същността.

Везни (24.09 - 23.10) Хармонията в общуването ви носи приятно начало на деня. Лесно ще създадете баланс чрез думи и жестове. Следобедът може да ви подтикне към повече, отколкото е нужно. Запазете умереност.

Дева (24.08 - 23.09) Яснотата в мислите ви сутринта ви дава възможност да подредите важни детайли. Разговор може да внесе ред и посока. По-късно може да се появи напрежение, ако се опитате да направите прекалено много. Дайте си граници.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутрешната лекота ви помага да се изразите уверено и да привлечете внимание. Много може да се изясни чрез думи. Следобедът обаче ще ви изкуши да действате по-широко от възможното. Останете в рамките на реалното.

Рак (22.06 - 23.07) Топъл разговор може да ви даде спокойствие и яснота в началото на деня. Ще усетите, че сте разбрани. По-късно може да се появи вътрешно напрежение, ако очакванията станат по-големи от реалността. Намалете темпото и всичко ще се подреди.

Близнаци (22.05 - 21.06) Свежа идея или вдъхновяващ разговор може да ви насочи още от сутринта. Лесно ще намерите правилните думи. Следобедът носи желание за повече и по-бързо развитие. Не бързайте да прескачате стъпки.

Телец (21.04 - 21.05) Спокойното начало ви позволява да изразите мислите си ясно и без усилие. Възможно е да подредите нещо важно чрез разговор. По-късно обаче може да се появи изкушение да разширите плановете си прекалено. Дръжте се за реалното и ще запазите стабилност.