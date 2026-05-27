За първи път БГ песен влезе в класацията на Billboard с "Bangaranga" на DARA

27 Май, 2026 17:34 933 26

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, намерил място в престижната музикална класация на Billboard, пише bgonair.bg.

Нейната песен "Bangaranga" влезе в седмичната класация Global 200, която подрежда най-слушаните парчета в интернет.

Песента се нареди на 90-о място сред най-популярните хитове за изминалата седмица в над 200 територии по света, включително и в Съединените щати.

Изпълнението на "Bangaranga" от финала на „Евровизия“, с което DARA спечели конкурса във Виена, вече е събрало над 14 милиона гледания в официалния YouTube канал на песенния конкурс.

Хитът оглавява и класацията Топ 50 на Spotify за България, а също така заема първото място в българския плейлист на Apple Music.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    9 17 Отговор
    Ганчо така и не разбра, че песента няма нищо общо с България освен изпълнителя. Директорът е гръг, явно и правата държи той. Това е все едно Украйна да се гордее с американските пушкала.

    Коментиран от #6, #21

    17:40 27.05.2026

  • 3 Любопитен

    3 0 Отговор
    Черпака и еврейчето къде са? Те най-добре я разбират темата?

    17:40 27.05.2026

  • 4 свърши ми

    5 3 Отговор
    тоалетната хартия

    17:45 27.05.2026

  • 5 Дарето

    5 4 Отговор
    Преди й се подиграваха, а сега е милиардерка

    17:45 27.05.2026

  • 6 Ганчо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ей, няма да го научиш тоя български.

    17:45 27.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 9 Отговор
    ТАЯ ПРОСТОТИЯ НЕ Е БЪЛГАРСКА !!!

    Коментиран от #17, #20

    17:47 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "слагай си грес отзад":

    Искаш ли да ми по духаш малко?

    Коментиран от #18

    17:50 27.05.2026

  • 10 Голфаровото гоги

    4 2 Отговор
    За първи път Български певец пее два пъти в зала Олимпия

    17:50 27.05.2026

  • 11 Никои не работи само за мерси!

    4 2 Отговор
    Обяда струва пари🎹 🫴€
    В интервю гъркът каза че правата на бангаранга,мастъра, ги притежава той а не Вирджиния рекордс. Дали Дарка ще вземе някакви процент(чет)а като съавторство/според медиите, зависи от договора, които никъде не е публикуван.

    Коментиран от #15

    17:53 27.05.2026

  • 12 Анонимен

    7 3 Отговор
    Браво, Дара! Напук на хейта успя, показа твърдост и талант, и прослави България и народа, който не може да се зарадва дори и след победата ти!

    Дано продължиш с успехите и покориш още по-престижни музикални класации с таланта и упоритостта си!

    Коментиран от #19, #26

    17:54 27.05.2026

  • 13 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    3 3 Отговор
    Пот раз

    17:55 27.05.2026

  • 14 Копейкин

    3 3 Отговор
    Ех как ма яд.
    Слава на киркоров, славя на бог путин

    18:00 27.05.2026

  • 15 Дори

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Никои не работи само за мерси!":

    ако Дара вземе някакъв по-голям процент, ще е напълно заслужено. При положение че донесе победата за нас, българите, би било супер трудът ѝ да бъде възнаграден.

    18:02 27.05.2026

  • 16 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    3 4 Отговор
    Да стане милионерка
    Прати БГ на върха
    В Евровизия.

    18:03 27.05.2026

  • 17 Да ти го напиша

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Трябва да стане химн..

    18:05 27.05.2026

  • 18 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    Че той твоя е умрял ,ма

    18:05 27.05.2026

  • 19 пъстър свят, а не черно и бяло

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Хейт и обективна критика са две различни неща. Тоест има три блока, а не два: фенове, хейтъри и критици (критично на настроени с аргументи,тези,теории без омраза)

    Коментиран от #24

    18:07 27.05.2026

  • 20 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Точно така!

    Чужди интереси нагласиха Дарката да изшляка там неква долна чалгия, чиито текст нещо от сорта на: бангаранг - "щастлива анархия", демек възхвалява злото?!
    То като ги видиш какви печелеха тая долна "визия" през последните години (такива като "кончита вурст"), си мисля, че даже не бих желал да участвам там, камоли да искам да спечеля!

    П.П.: Колкото до "Шофиращото удоволствие", горещо ти препоръчвам да не слагаш нищо по-тънко в двигателя си от 5w30! Инак рискуваш да пратиш двг-то си у кофата (доста по-рано от необходимото)!
    Не обръщай внимание на предписанията от автомобилните производители! Те го правят това (маслена смяна на 30к км, плюс ползване на масла като 0w20-0w16), единствено за да покрият "еко нормите" на урсулите (които очеизвадно работят срещу интересите на европейците)!!!

    Айде със здраве! :)

    Коментиран от #23

    18:09 27.05.2026

  • 21 За други

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Твои коментари съм ти давал минус, но този път си с плюс

    18:24 27.05.2026

  • 22 Айзомби

    0 0 Отговор
    Толкова глупава песен , скоро не е била създавана.Незнам на кой му харесва.Само излага България с нея.Да я пишат ,че е македонска и готово.Българите ни е срам от нея.

    18:26 27.05.2026

  • 23 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Eni i-Sint 5W-40 това става ли?

    18:27 27.05.2026

  • 24 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "пъстър свят, а не черно и бяло":

    Да, така е, харесах коментара ти, защото си прав.

    Но голяма част от мненията не бяха обективна критика (или предложение как изпълнението да се подобри), а си бяха чист хейт: към теглото на певицата, към "произхода" ѝ, към гласа ѝ, имаше подмятания, че не е достойна да ни представя и че са я избрали заради връзки. Едва ли е имало изпълнител от друга държава, който да бъде оплюван толкова от сънародниците си, вместо да го подкрепят. И това е продължило с месеци. Огромен товар за една 27-годишна жена, която едва ли е направила нещо лично на толкова много хора, за да заслужи масово да я обезкуражават и обиждат.

    Доброжелателните коментари бяха много по-малко.

    18:32 27.05.2026

  • 25 Aлфа Вълкът

    0 2 Отговор
    Хитът на хитовете в цяла Европа, едвам на 90-о място в Билборд?

    18:55 27.05.2026

  • 26 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Колкото гордост ни докара Мария Бакалова, толкова Дара.

    18:58 27.05.2026