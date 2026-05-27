Левски ще плати над 5000 евро за празненствата след мача с Лудогорец

Левски ще трябва да се раздели с малко над 5000 евро заради бурните тържества, които последваха двубоя с Лудогорец. Еуфорията около шампионския успех на "сините" се оказа скъпо удоволствие, след като Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи сериозна глоба на столичния гранд. Санкцията е резултат от нарушения, свързани с организацията и поведението на феновете по време на празненствата.

Междувременно, от Дисциплинарната комисия съобщиха, че разглеждането на случая с расисткия инцидент по време на срещата между Черно море и Ботев Пловдив ще бъде отложено за следващото заседание. Очаква се тогава да бъдат взети конкретни мерки и да се изяснят всички обстоятелства около неприятния инцидент, който разтърси футболната общественост.

Санкции ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За неуважително отношение към противниковия отбор – не използване на актуална емблема на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Ботев“ за следващото заседание на ДК.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.