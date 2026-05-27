Наталия Водянова обяви 6-тата си бременност по впечатляващ начин (СНИМКА)

Когато си един от най-добрите супермодели в света, новината за бременност трябва да бъде съобщена ефектно. Наталия Водянова избра да покаже за първи път наедрялото си коремче на корицата на списание Vogue, пише woman.bg.

Слуховете, че напоследък Наталия Водянова неслучайно се появява на публични места в широки дрехи, се зародиха още преди няколко месеца. Тогава супермоделът умело пренебрегна всички спекулации, но само за да сподели голямата новина по изключително красив начин! На 26 май звездата разкри, че е заснела корицата на новия брой на френското списание Vogue и показа снимки с наедряло коремче. На 44 години рускинята очаква шестото си дете.Поздравления за предстоящото попълнение в семейството приема не само самата Наталия Водянова, но и нейният съпруг – Антоан Арно. Двамата вече отглеждат две деца – синовете Максим и Роман.Засега Наталия Водянова не е разкрила пола на шестото си дете, но феновете ѝ вече градят теории в коментарите под новите ѝ снимки: дали синята рокля за корицата на списанието е просто стилистично решение, или е намек за нещо повече?

Рускинята се запознава със съпруга си Антоан Арно през далечната 2008 година. Семейството му притежава марката Louis Vuitton и веднъж той решава лично да присъства на снимките на рекламна кампания за нова колекция. В нея участва именно Водянова, а Арно остава напълно очарован от красотата ѝ. По това време обаче Наталия все още е омъжена и учтиво отхвърля ухажванията на френския милиардер. Следващата им среща е през 2011 г. и тогава вече нищо не им попречва да бъдат заедно.



Моделът веднага дава да се разбере на своя избраник, че намеренията ѝ са сериозни, като го завежда да се запознае с майка ѝ и баба ѝ. Той от своя страна скоро предлага на Наталия Водянова да се премести от Лондон при него в Париж. По-късно моделът си спомня, че Арно я е очаровал още на първата им среща, но окончателно я е спечелил фактът, че много бързо е намерил общ език с децата ѝ.



През 2019 г. Антоан Арно и Наталия Водянова обявиха годежа си. Моделът мечтаеше за пищна сватба, но заради избухналата пандемия се наложи да се откаже от тази идея. През лятото на 2020 г. влюбените просто сключиха граждански брак в кметството на Париж, а след това поканиха близките си на вечеря. „Като дете не знаех, че ще бъда известна, но винаги съм знаела, че ще бъда добра майка“, споделя звездата, която сега е готова с радост да се потопи в тази роля за шести път.