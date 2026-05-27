Наталия Водянова обяви 6-тата си бременност по впечатляващ начин (СНИМКА)

27 Май, 2026 19:08

Моделът избра да покаже за първи път наедрялото си коремче на корицата на списание Vogue

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато си един от най-добрите супермодели в света, новината за бременност трябва да бъде съобщена ефектно. Наталия Водянова избра да покаже за първи път наедрялото си коремче на корицата на списание Vogue, пише woman.bg.




Слуховете, че напоследък Наталия Водянова неслучайно се появява на публични места в широки дрехи, се зародиха още преди няколко месеца. Тогава супермоделът умело пренебрегна всички спекулации, но само за да сподели голямата новина по изключително красив начин! На 26 май звездата разкри, че е заснела корицата на новия брой на френското списание Vogue и показа снимки с наедряло коремче. На 44 години рускинята очаква шестото си дете.

Поздравления за предстоящото попълнение в семейството приема не само самата Наталия Водянова, но и нейният съпруг – Антоан Арно. Двамата вече отглеждат две деца – синовете Максим и Роман.

Моделът има и три по-големи деца от първия си брак с британския аристократ Джъстин Портман. От него звездата на модния подиум роди синовете Лукас и Виктор, както и дъщеря си Нева.

Засега Наталия Водянова не е разкрила пола на шестото си дете, но феновете ѝ вече градят теории в коментарите под новите ѝ снимки: дали синята рокля за корицата на списанието е просто стилистично решение, или е намек за нещо повече?

Рускинята се запознава със съпруга си Антоан Арно през далечната 2008 година. Семейството му притежава марката Louis Vuitton и веднъж той решава лично да присъства на снимките на рекламна кампания за нова колекция. В нея участва именно Водянова, а Арно остава напълно очарован от красотата ѝ. По това време обаче Наталия все още е омъжена и учтиво отхвърля ухажванията на френския милиардер. Следващата им среща е през 2011 г. и тогава вече нищо не им попречва да бъдат заедно.

Моделът веднага дава да се разбере на своя избраник, че намеренията ѝ са сериозни, като го завежда да се запознае с майка ѝ и баба ѝ. Той от своя страна скоро предлага на Наталия Водянова да се премести от Лондон при него в Париж. По-късно моделът си спомня, че Арно я е очаровал още на първата им среща, но окончателно я е спечелил фактът, че много бързо е намерил общ език с децата ѝ.

През 2019 г. Антоан Арно и Наталия Водянова обявиха годежа си. Моделът мечтаеше за пищна сватба, но заради избухналата пандемия се наложи да се откаже от тази идея. През лятото на 2020 г. влюбените просто сключиха граждански брак в кметството на Париж, а след това поканиха близките си на вечеря. „Като дете не знаех, че ще бъда известна, но винаги съм знаела, че ще бъда добра майка“, споделя звездата, която сега е готова с радост да се потопи в тази роля за шести път.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 шафр

    6 2 Отговор
    антия

    19:11 27.05.2026

  • 2 Ироничен

    8 4 Отговор
    За първи път чувам за нейното съществуване.

    19:16 27.05.2026

  • 3 Хахаха

    8 1 Отговор
    А балъка кой по ред е...?!

    19:17 27.05.2026

  • 4 ганю

    5 0 Отговор
    единствения начин за това е порочно зачатие
    със кожена пура или на някой Чура

    19:22 27.05.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    3 2 Отговор
    И красива и е бли ва ! Да се надяваме,че Дарина ще роди 8.Нали вече е в "Билборд"!

    19:25 27.05.2026

  • 6 И тази

    6 0 Отговор
    Е като ФДЛ, Но е далеч по-малко вредна. Определено предразполага мъжете към оплождане и си живее добре от това.

    19:31 27.05.2026

  • 7 Феде

    4 1 Отговор
    Браво, идеална е за разплод......още 6

    19:32 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Развълнувана

    5 1 Отговор
    Леле плача от вълнение и умиление като чета за тази меркантилна Крава... Урсула колко деца имаше, че се сетих и за тази плодовита най-европейка.

    19:56 27.05.2026

  • 12 Запознат

    1 1 Отговор
    На Анита от почивка майка и е на 65 години праска се с 18 годишни от ромската махала от бутонец 🥳🤣🥳🤣🤭

    Коментиран от #13

    20:44 27.05.2026

  • 13 Анита от почивка счетоводител

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Запознат":

    Няма лошо. Като му стане скучно отивам на централна гара в София и врътвам една яка свирка на някой пияница. После на другия ден осчетоводям фирмите като фурия. Друго си е с протеин нахранена. 🤭🤣🥳

    20:52 27.05.2026