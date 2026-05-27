Азис превзе Кан: Песента „Сен Тропе“ взриви червения килим и накара звездите да танцуват

„Аз съм навсякъде и хората по света ме знаят, а песента ми „Сен Тропе“ е световен хит. Обаждат ми се отвсякъде да ми кажат, че тя звучи на какви ли не места – на официални събития, по плажове, и си я пеят различни звезди.“

Това отговаря Кралят на фолка Азис на въпроса дали се радва, че неговата музика е забелязана на червения килим в Кан.

„Разбира се, че се радвам, но това не е първият ми световен успех“, с усмивка споделя най-добрият фолк изпълнител у нас.

Повод за гордостта му е излизането на екипа на филма "Мечтаното приключение", който спечели наградата на журито с германската режисьорка Валеска Гризебах. Песента на Азис беше пусната, докато германката получава наградата си, а фотографи и световни звезди се разтанцуваха още при първите звуци на парчето, пише hotarena.net.

Целият екип с усмивка посрещна музиката, която всъщност е от саундтрака на филма. Десетминутните аплодисменти бяха за екипа на наградената продукция, но и за песента, изпята от Азис.

Международната копродукция между Германия, Франция, България и Австрия бе снимана у нас с преобладаващо български актьорски и снимачен екип. Действието се развива в района на Свиленград и граничната зона между България, Гърция и Турция.

Главната героиня Веска – археолог на разкопки в Югоизточна България – попада в свят на нелегална търговия и сенки от престъпните мрежи на 90-те години. В главните роли са Яна Радева и Сюлейман Летифов. Във филма участват непрофесионални актьори – характерен похват за киното на Гризебах.

Това е вторият филм на режисьорката, сниман в България, след "Уестърн", представен в Кан през 2017 г. Критиците определят „Мечтаното приключение“ като визуално силен и политически филм, разглеждащ теми като посткомунистическата трансформация, границите, миграцията и паметта за Балканите.

Българският изпълнител Азис е щастлив и от друг факт – все по-често неговото име се спряга за участник в Евровизия, която догодина ще бъде у нас. На въпрос на фен дали смята да участва отново, Азис не отговори, но обясни, че вече е бил на този фестивал през 2006 година в Атина, на сцената като беквокалист на Мариана Попова, която представи България с песента Let Me Cry. Въпреки че парчето не успя да се класира за големия финал, тяхното сценично присъствие остава едно от емблематичните за българското участие в конкурса.

Към днешна дата Кралят на фолка е желан като участник от гръцките медии, които го спрягат заедно с друг емблематичен артист – Иво Димчев. „Трябва Азис да ви представи, ще имате успех тогава“, твърдят големите гръцки вестници, които се радват на успеха на DARA и нейната песен "Bangaranga".