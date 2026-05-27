Азис превзе Кан: Песента „Сен Тропе“ взриви червения килим и накара звездите да танцуват

27 Май, 2026 18:09 1 295 17

„Разбира се, че се радвам, но това не е първият ми световен успех“, с усмивка споделя най-добрият попфолк изпълнител у нас

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Аз съм навсякъде и хората по света ме знаят, а песента ми „Сен Тропе“ е световен хит. Обаждат ми се отвсякъде да ми кажат, че тя звучи на какви ли не места – на официални събития, по плажове, и си я пеят различни звезди.“

Това отговаря Кралят на фолка Азис на въпроса дали се радва, че неговата музика е забелязана на червения килим в Кан.

„Разбира се, че се радвам, но това не е първият ми световен успех“, с усмивка споделя най-добрият фолк изпълнител у нас.

Повод за гордостта му е излизането на екипа на филма "Мечтаното приключение", който спечели наградата на журито с германската режисьорка Валеска Гризебах. Песента на Азис беше пусната, докато германката получава наградата си, а фотографи и световни звезди се разтанцуваха още при първите звуци на парчето, пише hotarena.net.

Целият екип с усмивка посрещна музиката, която всъщност е от саундтрака на филма. Десетминутните аплодисменти бяха за екипа на наградената продукция, но и за песента, изпята от Азис.

Международната копродукция между Германия, Франция, България и Австрия бе снимана у нас с преобладаващо български актьорски и снимачен екип. Действието се развива в района на Свиленград и граничната зона между България, Гърция и Турция.

Главната героиня Веска – археолог на разкопки в Югоизточна България – попада в свят на нелегална търговия и сенки от престъпните мрежи на 90-те години. В главните роли са Яна Радева и Сюлейман Летифов. Във филма участват непрофесионални актьори – характерен похват за киното на Гризебах.

Това е вторият филм на режисьорката, сниман в България, след "Уестърн", представен в Кан през 2017 г. Критиците определят „Мечтаното приключение“ като визуално силен и политически филм, разглеждащ теми като посткомунистическата трансформация, границите, миграцията и паметта за Балканите.

Българският изпълнител Азис е щастлив и от друг факт – все по-често неговото име се спряга за участник в Евровизия, която догодина ще бъде у нас. На въпрос на фен дали смята да участва отново, Азис не отговори, но обясни, че вече е бил на този фестивал през 2006 година в Атина, на сцената като беквокалист на Мариана Попова, която представи България с песента Let Me Cry. Въпреки че парчето не успя да се класира за големия финал, тяхното сценично присъствие остава едно от емблематичните за българското участие в конкурса.

Към днешна дата Кралят на фолка е желан като участник от гръцките медии, които го спрягат заедно с друг емблематичен артист – Иво Димчев. „Трябва Азис да ви представи, ще имате успех тогава“, твърдят големите гръцки вестници, които се радват на успеха на DARA и нейната песен "Bangaranga".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    13 1 Отговор
    Превзе Кан но във факултето столипеново и максуда

    Коментиран от #17

    18:12 27.05.2026

  • 2 РумбуРаг

    6 2 Отговор
    и той въртял za д ника

    18:13 27.05.2026

  • 3 честен ционист

    0 16 Отговор
    След години не само Азис, а и масовият Ганчо ще е горд с песента „Сен Тропе“, както всички се гордеят по настоящем с химна, който се оказа стара еврейска песен, изпълнявана от музиканти от град Калуш, които са слизали едно време под Дунава да свирят по сватби из Казанлъшкия край.

    Коментиран от #8

    18:13 27.05.2026

  • 4 Две в едно

    9 1 Отговор
    Смееш ли да не танцуваш - ще те нарочат и за рaсист, и за хoмофоб!

    18:13 27.05.2026

  • 5 Оффф

    12 2 Отговор
    Повдига ми се, тичам към тоалетната.

    18:14 27.05.2026

  • 6 ФИЛИП КИРКОРОВ

    4 4 Отговор
    Завиждам му ...

    Мен пък ме пускат

    В МУСКАЛАБАД

    По ГОЛИТЕ ВЕЧЕРИНКИ.

    18:18 27.05.2026

  • 7 Исторически парк

    7 4 Отговор
    След унга бунга бг излагацията продължава

    18:19 27.05.2026

  • 8 Само така ще е.

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Единственото сигурно е че вие сте построили пирамидите, като общи работници.

    18:22 27.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 3 Отговор
    Да са ви честити звиздитьи с които сте известни по света!
    Дара и Азис - какви посланници на българската култура! Какво още да си пожелаеш?!

    Коментиран от #12, #16

    18:25 27.05.2026

  • 10 Мюмюн

    6 0 Отговор
    Да им изпее любимата ми "Напипай го" на френски и ще ги умори

    18:25 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мин плезир

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    "Какво още да си пожелаеш?!" Ами да върнат "Вояджър", за да презапишат диска - този път вместо В. Балканска с нещо от БE3дара или от героя на настоящата статия.

    18:31 27.05.2026

  • 13 извращение

    9 0 Отговор
    С една дума!

    Коментиран от #15

    18:33 27.05.2026

  • 14 Мюмюн

    1 1 Отговор
    Те ще пращат нова сонда: Мояджер, там ще е Азис на контактдиск

    18:34 27.05.2026

  • 15 отвpат

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "извращение":

    С друга дума.

    18:40 27.05.2026

  • 16 Ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Тва не са културни дейци,тва са изпълнители от шоубизнеса🥳🎉🎉🍿

    18:49 27.05.2026

  • 17 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Но отговаря на всички Еврокритерии,гей,от малцинството е и е ексцентричен..

    19:00 27.05.2026